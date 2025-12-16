ใครกัน? หนุ่ม กรรชัย ฟาดแรง ‘ก่อนดูถูกคนอื่น ล้างxีนก่อน’ ไลก์ทะลุแสน มีคนสอบผ่าน

หนุ่ม กรรชัย โพสต์เดือดกลางดึก ฟาดประโยคสั้น ‘ก่อนดูถูกคนอื่น ล้างมือล้างxีนก่อน xีนยังดำอยู่เลย’ โซเชียลแห่เมนต์สนั่น ยอดไลก์พุ่ง 1.5 แสน ชาวเน็ตคาดเดาหมายถึงใคร
คนแห่มุงกันด่วน ๆ หลัง หนุ่ม กรรชัย พิธีกรคนดัง ออกมาโพสต์ข้อความปริศนากลางดึก ระบุประโนคสั้น ๆ แต่เจ็บจี๊ดว่า “ก่อนจะดูถูกคนอื่น ล้างมือล้างตีน ตัวเองก่อนดีมั้ย ตีนยังดำอยู่เลย” ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งวันมียอดไลก์สูงถึง 1.5 แสนครั้ง และมีชาวเน็ตร่วมคอมเมนต์กว่า 3,800 ครั้ง
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้ไม่นาน นักเรียนในห้องต่างเข้ามาคอมเมนต์คาดเดาว่า หนุ่ม กรรชัย โพสต์ข้อความถึงใคร เช่น “ใครอี๊กกกก!!!!ไม่ต้องนอนกันละ”, “พ่อโพส 1 โพส คนรอใส่ใจครึ่งประเทศ” และ “เป็นคำสั่งสอนที่เรียบง่ายมากไม่หยาบคายแต่มีมีความหมายลึกซึ้ง”
อย่างไรก็ดีต้องมาติดตามกันต่อว่าพิธีกรคนดังโพสต์ข้อความปริศนาถึงใคร เชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะสอบผ่านกันยกห้องแน่ ๆ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”
- หนุ่ม กรรชัย คาดเหตุ ตำรวจค้านประกันตัว นานา ยอดเสียหายพุ่ง 195 ล้าน
- หนุ่ม กรรชัย คุยกับ นานา ก่อนถูกรวบ เครียดหนัก ยืนยันไม่หนี เผยสภาพจิตใจเพื่อน-เจ้าหนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: