เกิดอะไรขึ้น? “เบียร์เดอะวอยซ์” แชร์รูปนายกสมาคม ขอให้ติดต่อกลับ มีเรื่องสำคัญ
เบียร์ เดอะ วอยซ์ แชร์รูปนายกสมาคมการค้าไทย-จีน บอกขอให้ติดต่อกลับ มีเรื่องสำคัญ ชาวเน็ตแห่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
เบียร์ ภัสรนันท์ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า เบียร์ เดอะ วอยซ์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “รบกวนนายกสมาคมการค้าไทย-จีนติดต่อเบียร์กลับหน่อยนะคะ ติดต่อไม่ได่จริงๆค่ะ พอดีมีเรื่องสำคัญจริงๆค่ะ” พร้อมแชร์รูปของนายกสมาคมการค้าไทย-จีนลงหน้าเฟซบุ๊ก
โดยย้ำว่า “เรื่องสำคัญจริงๆค่ะ” ก่อนเขียนต่อว่า “แค่บอกว่ามีเรื่องสำคัญจริงๆ เบียร์ทำงานให้เขานะ ใครที่คิดไปในทางที่ไม่ดี มันผิดที่สมองคุณนะ ไม่ได้ผิดที่เบียร์”
ขณะที่มีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกว่า “ตอนนี้เขาไม่สะดวกติดต่อค่ะ กำลังเคลียร์กับภรรยาอยู่ พอดีมีคนแคปโพสท์คุณเบียร์ไปให้ภรรยาเขาดู รบกวนเขียนต่อท้ายให้ชัดเจนด้วยว่าธุระเรื่องงานสำคัญหรืออะไร ” เบียร์ ก็มาตอบด้วยว่า “งานบริษัทเขาค่ะ”
นอกจากนี้ทางเบียร์ ยังได้โพสต์แยกอีกด้วยว่า “เพิ่งทำธุรกิจไม่ทันไร ก็มีลูกหนี้แล้ว วิงเวียนคล้ายจะเป็นลมค่ะ” “คือไม่แปลกใจทำไมถึงโดนมิจฉาชีพ หรือแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ หลอกกันเยอะ
ล่าสุดมีคนแอบอ้างนามสกุลคนรวย มาเม้นท์ในโพสต์ คนก็แห่กดไลค์กัน แค่เห็นว่ามาแย้งเบียร์เฉยๆ เข้าไปดูโปรไฟล์มันยังใช้ AI มาทำรูปมี security guard ยืนล้อมอยู่เลย อืมไม่แปลกใจเลยจริงๆ เห็นอะไรในเน็ต แค่ขอว่ามันถูกใจก็พร้อมจะเชื่อทุกอย่าง”
