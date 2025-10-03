“ดร.เอ้ สุชัชวีร์” เปิดตัว “พรรคไทยก้าวใหม่” ชูนโยบาย “ธนู 4 ดอก” หวังฟื้นประเทศ
“ดร.เอ้ สุชัชวีร์” จับมือ “คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” เปิดตัว “พรรคไทยก้าวใหม่” ประกาศสร้างการเมืองยุคใหม่ด้วยการศึกษา พร้อมชูนโยบาย “ธนู 4 ดอก” ปฏิรูปประเทศ
3 ตุลาคม 2568 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้นำทีมเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ในชื่อ “พรรคไทยก้าวใหม่” ประกาศสร้างการเมืองยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย “อุดมการณ์ ความกล้าหาญ และพลังของความรู้”
ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า วันนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาพสิ้นหวัง ไม่มีทิศทาง และอ่อนแรงใกล้เข้าขั้นวิกฤตในทุกด้าน สิ่งที่ประเทศต้องการไม่ใช่ยากระตุ้นชั่วคราว แต่คือยารักษาที่ดีที่สุด นั่นคือการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ประเทศก้าวออกจากหลุมดำทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาปากท้องได้
พรรคไทยก้าวใหม่ได้เสนอนโยบายหลักที่เปรียบเสมือน “ธนู 4 ดอก” ที่จะใช้ในการปฏิรูปประเทศให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
เปิดนโยบาย “ธนู 4 ดอก” พรรคไทยก้าวใหม่
ธนูดอกที่ 1 “สร้างคนใหม่ พลิกโฉมการศึกษาไทย”
- เรียนฟรีจริงถึงปริญญาตรี: เงินอุดหนุนส่งตรงถึงผู้ปกครอง จบมาไม่เป็นหนี้
- ปลดล็อกครู: ลดงานเอกสาร ลดการประเมิน เพิ่มทักษะและรายได้ให้ครู
- สร้างเด็ก 3 ภาษา: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง AI และ Coding เป็นภาษาที่สาม
- ขจัดยาเสพติด: กวาดล้างยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน
ธนูดอกที่ 2 “สร้างเศรษฐกิจก้าวใหม่ คนไทยต้องมาก่อน”
- ลงทุนในนวัตกรรม: มุ่งเป้าลงทุนในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่
- จากผู้ซื้อสู่ผู้สร้าง: สนับสนุนให้คนไทยเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่ผู้ซื้อ
- ปฏิรูปกฎหมาย: เอื้อต่องานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคนไทย
- รัฐลงทุนเครื่องมือไฮเทค: ให้ SMEs และ Startup ไทยได้ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ธนูดอกที่ 3 “สร้างคุณภาพชีวิตให้คนไทย”
- กฎหมายความปลอดภัยสาธารณะ: มีเจ้าภาพรับผิดชอบภัยพิบัติ เช่น สะพานพัง ตึกถล่ม ถนนยุบ
- แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง: ด้วยการรวมศูนย์เทคโนโลยี ไม่บริหารซ้ำซ้อน
- ใช้ AI รักษาแผ่นดิน: แก้ปัญหาการบุกรุกป่า ตรวจสอบมลพิษ โดยไม่เกรงใจใคร
- ปลดล็อกอุตสาหกรรมแพทย์: สนับสนุนการผลิตบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และยาในประเทศ
ธนูดอกที่ 4 “สร้างค่านิยมใหม่ คนดีต้องมีที่ยืน”
- ปลูกฝังค่านิยมใหม่: เด็กไทยมีวินัย ไม่โกง ไม่ทนต่อการทุจริต
- เปิดข้อมูลรัฐ (Open Data): ข้อมูลโครงการและงบประมาณภาครัฐต้องโปร่งใส เข้าถึงง่ายแบบ Real-Time
- ใช้ Blockchain-AI ป้องกันโกง: นำมาใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ราชการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ: ทุกขั้นตอนต้องผ่านระบบออนไลน์เพื่อปิดช่องทางทุจริต
