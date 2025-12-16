หอการค้าอเมริกันฯ ขู่ไทย ปิดกั้นขนส่งทางทะเล ละเมิดกม. หวั่นธุรกิจมะกันในกัมพูชาเจ๊ง
หอการค้าอเมริกันประจำกัมพูชา (AmCham Cambodia) ออกแถลงการณ์ด่วน เตือนว่ามาตรการของไทยที่ขู่จะปิดกั้นเส้นทางขนส่งทางทะเลและให้ท่าเรือกัมพูชาเป็น “พื้นที่เสี่ยงสูง” นั้น เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าแทรกแซงทันที
นายเคซีย์ บาร์เน็ตต์ ประธานหอการค้าอเมริกันประจำกัมพูชา เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือถึง นางบริดเจ็ตต์ วอล์คเกอร์ รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำกัมพูชา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อแถลงการณ์ของกองทัพไทยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
โดยทาง AmCham ระบุว่า การที่ไทยขู่จะกำหนดให้ท่าเรือกัมพูชาเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง และจะปิดกั้นการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงสินค้าอื่นๆ ทางทะเล ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และภาคธุรกิจสหรัฐฯ ในกัมพูชาต้องการให้รัฐบาลวอชิงตันดำเนินการตอบโต้คำขู่นี้
หวั่นธุรกิจเจ๊ง-ครอบครัวมะกันเดือดร้อน แถลงการณ์ระบุชัดเจนว่า หากไทยดำเนินการปิดกั้นจริง จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อครอบครัวและธุรกิจของชาวอเมริกันในกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจที่ชาวอเมริกันเป็นเจ้าของจดทะเบียนอยู่ประมาณ 865 แห่ง และอีกหลายร้อยแห่งที่เป็นคู่ค้าผลิตสินค้าให้กับแบรนด์สหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์
ผลกระทบจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงจะบีบให้ธุรกิจต้องปิดตัวลง และสร้างปัญหาในการดำรงชีพขั้นพื้นฐานให้กับครอบครัวชาวอเมริกัน ทั้งด้านการขนส่ง พลังงาน การศึกษา ไปจนถึงการรักษาพยาบาล
ชี้เท่ากับโจมตีพลเรือนทำลายการค้าโต 27% ทางด้านเศรษฐกิจ AmCham ชี้ว่าการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับกัมพูชาส่วนใหญ่พึ่งพาการขนส่งทางทะเล การประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงจะทำให้ค่าเบี้ยประกันและค่าขนส่งพุ่งสูงจนเกินรับไหว ซึ่งจะทำลายบรรยากาศการค้าที่กำลังเติบโต โดยข้อมูลกรมศุลกากรกัมพูชาเผยว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 มูลค่าการค้าทวิภาคีสูงถึง 1.18 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.07 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นถึง 27.7%
นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังเน้นย้ำด้วยถ้อยคำที่รุนแรงว่า การกระทำของไทยถือเป็น “การยกระดับความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นและโหดร้าย” เปรียบเสมือนการโจมตีพลเรือน ซึ่งจะผลักให้แรงงานภาคการผลิตที่เปราะบางกว่า 1 ล้านคน ต้องตกอยู่ในสภาวะยากจนข้นแค้น
