หอการค้าอเมริกันฯ ขู่ไทย ปิดกั้นขนส่งทางทะเล ละเมิดกม. หวั่นธุรกิจมะกันในกัมพูชาเจ๊ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 08:55 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 08:56 น.
76
หอการค้าอเมริกันประจำกัมพูชา (AmCham Cambodia) ออกแถลงการณ์ด่วน เตือนว่ามาตรการของไทยที่ขู่จะปิดกั้นเส้นทางขนส่งทางทะเลและให้ท่าเรือกัมพูชาเป็น “พื้นที่เสี่ยงสูง” นั้น เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าแทรกแซงทันที

นายเคซีย์ บาร์เน็ตต์ ประธานหอการค้าอเมริกันประจำกัมพูชา เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือถึง นางบริดเจ็ตต์ วอล์คเกอร์ รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำกัมพูชา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อแถลงการณ์ของกองทัพไทยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม

โดยทาง AmCham ระบุว่า การที่ไทยขู่จะกำหนดให้ท่าเรือกัมพูชาเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง และจะปิดกั้นการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงสินค้าอื่นๆ ทางทะเล ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และภาคธุรกิจสหรัฐฯ ในกัมพูชาต้องการให้รัฐบาลวอชิงตันดำเนินการตอบโต้คำขู่นี้

หวั่นธุรกิจเจ๊ง-ครอบครัวมะกันเดือดร้อน แถลงการณ์ระบุชัดเจนว่า หากไทยดำเนินการปิดกั้นจริง จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อครอบครัวและธุรกิจของชาวอเมริกันในกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจที่ชาวอเมริกันเป็นเจ้าของจดทะเบียนอยู่ประมาณ 865 แห่ง และอีกหลายร้อยแห่งที่เป็นคู่ค้าผลิตสินค้าให้กับแบรนด์สหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์

ผลกระทบจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงจะบีบให้ธุรกิจต้องปิดตัวลง และสร้างปัญหาในการดำรงชีพขั้นพื้นฐานให้กับครอบครัวชาวอเมริกัน ทั้งด้านการขนส่ง พลังงาน การศึกษา ไปจนถึงการรักษาพยาบาล

ชี้เท่ากับโจมตีพลเรือนทำลายการค้าโต 27% ทางด้านเศรษฐกิจ AmCham ชี้ว่าการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับกัมพูชาส่วนใหญ่พึ่งพาการขนส่งทางทะเล การประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงจะทำให้ค่าเบี้ยประกันและค่าขนส่งพุ่งสูงจนเกินรับไหว ซึ่งจะทำลายบรรยากาศการค้าที่กำลังเติบโต โดยข้อมูลกรมศุลกากรกัมพูชาเผยว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 มูลค่าการค้าทวิภาคีสูงถึง 1.18 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.07 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นถึง 27.7%

นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังเน้นย้ำด้วยถ้อยคำที่รุนแรงว่า การกระทำของไทยถือเป็น “การยกระดับความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นและโหดร้าย” เปรียบเสมือนการโจมตีพลเรือน ซึ่งจะผลักให้แรงงานภาคการผลิตที่เปราะบางกว่า 1 ล้านคน ต้องตกอยู่ในสภาวะยากจนข้นแค้น

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ดราม่า นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ชูนิ้วกลางใส่กล้อง – ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากทีม

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

พล.อ.ณัฐพล ขอเวลาอีกไม่นาน ไม่กังวลสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

ส่องด่วนโค้งสุดท้าย ไก่เจ้าพายุ แจกเลขเด็ด 2-3 ตัวท้าย ลุ้นโชคงวด 16 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
