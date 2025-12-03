หนุ่ม กรรชัย คุยกับ นานา ก่อนถูกรวบ เครียดหนัก ยืนยันไม่หนี เผยสภาพจิตใจเพื่อน-เจ้าหนี้

หนุ่ม กรรชัย เผยบทสนทนาก่อน ‘นานา’ ถูกจับคาบ้าน ลั่น ต้องเป็นไปตามกระบวนการ แนะให้โอนเงินคืนเพื่อนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ เผยสภาพจิตใจเพื่อน-เจ้าหนี้ตกใจและเสียใจ
ความคืบหน้ากรณี นานา ไรบีนา ดาราวัย 45 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ CIB นำกำลังพร้อมหมายค้นและคุมตัวที่บ้านพักย่านพระโขนง ตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน มีผู้เสียหายกว่า 17 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 195 ล้านบาท ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ออกมาเปิดเผยบทสนทนาหลังได้พูดคุยกับนานาช่วงที่ถูกจับกุมตัวช่วงเช้าวันนี้ (3 ธันวาคม 2568)
หนุ่ม กรรชัย เผยว่า นานา ได้โทรศัพท์มาหาช่วงเช้าเล่าให้ฟังว่าตำรวจมาที่บ้านแล้ว ควรจะต้องทำอย่างไร ตนจึงตอบกลับไปว่าต้องเป็นไปตามกระบวนการ ทุกอย่างมีขั้นตอนของมัน เธอกล่าวว่า รู้สึกกังวลใจ เพราะไม่ได้มีเจตนาจะไม่ใช้หนี้ เธอกำลังจัดการเรื่องราวในบริษัทเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ แต่มาเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นก่อน เธอจะทำอย่างไรดี
พิธีกรหนุ่ม ตอบกลับว่า “สุดท้ายมันทำอะไรไม่ได้ มันคือไฟล์ตบังคับ นานาต้องเข้าใจคำว่าไฟล์ตบังคับ นานาจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่เขากังวลใจว่าเข้าไปจะได้ออกมาเลยไหม ตนก็ตอบกลับไปว่ามันอยู่ที่ข้อกล่าวหา อัตราโทษเป็นอย่างไร ทนายความของนานาจะเป็นคนไปดูให้เองว่าจะประกันตัวได้ไหม แต่เชื่อว่าถ้าจะประกันตัวก็ต้องประกันพรุ่งนี้ วันนี้น่าจะถูกสอบอยู่ที่สอบสวนกลางทั้งคืน ผมก็บอกเขาไปแบบนี้ เราได้คุยกันแบบนี้นะ”
นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยสภาพจิตใจเพื่อน ๆ และผู้เสียหายของนานา ระบุว่า “รู้สึกตกใจ ผู้เสียหายเสียใจ ผมเข้าใจความรู้สึกของเพื่อน มุมหนึ่งเขารู้สึกว่ามีการนำเงินไปใช้ แต่อีกใจหนึ่งก็เป็นเพื่อนที่คบหากันมานาน ผมก็เชื่อว่าเมื่อเข้าเห็นภาพเห็นเรื่องแบบนี้เข่าอ่อนและเสียใจ ไม่คาดคิดว่าจะมีวันนี้ ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องในเพื่อนพ้องของเขา ซึ่งเขาก็รักกันมาก ผมก็เห็นใจทุกคนนะ”
ก่อนจบประเด็นดังกล่าว หนุ่ม กรรชัย ขอพูดทิ้งท้ายว่า “ขออนุญาตพูดนิดนึงละกัน ก่อนที่ผมจะไปเชียงใหม่ ได้คุยกับนานา พี่บอกนานาเชื่อพี่นะ สมมตินานาไลฟ์ขายของได้เงินมา 5 แสนบาท นานาโอนให้เจนี่, เจนสุดา หรือใครก็ได้ แล้วก็อัปเดตเรื่อย ๆ ว่าโอนคืนใครแล้วบ้าง เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าพยายามแล้วนะ แต่ช่วงที่พี่ไปเชียงใหม่ไม่รู้ว่าเขาทำหรือป่าว พอไปยื่นศาลมันก็จะมีเหตุบรรเทาว่าเราไม่ได้หนีไปไหน กำลังพยายามใช้หนี้ แต่อันนี้เราไม่รู้นานาหรือ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู จะใช้อะไรในการคัดค้านประกันตัว”
