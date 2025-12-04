ข่าวดาราบันเทิง

หนุ่ม กรรชัย คาดเหตุ ตำรวจค้านประกันตัว นานา ยอดเสียหายพุ่ง 195 ล้าน

เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 14:08 น.
84

หนุ่ม กรรชัย คาดสาเหตุตำรวจค้านประกันตัว ‘นานา ไรบีนา’ เผยมูลค่าความเสียหายสูง-มูลเหตุคดีค่อนข้างแรง ศาลจะเป็นผู้พิจารณาต่อไป

เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจับตากันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับ นานา ไรบีนา ถูกตำรวจสอบสวนกลางเข้าคุมตัวตามหมายจับข้อหาพ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน และ ฉ้อโกง ล่าสุด ในรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องทำหลังจากนี้ คือ การยื่นขอประกันตัวในชั้นศาล ซึ่งวานนี้เธอมีโอกาส 1 ครั้งในหารประกันตัวในชั้นสอบสวน ซึ่งมูลค่าในการยื่นประกันนั้นสูงถึง 50 ล้านบาท เพราะเป็นยอด 1 ใน 3 ของค่าความเสียหายที่ตำรวจเปิดเผยประมาณ 195 ล้านบาท

หนุ่ม กรรชัย เผยว่า นานา จำเป็นต้องวางหลักทรัพย์ แต่เธอน่าจะไม่มีหลักทรัพย์ การประกันตัวชั้นสอบสวนจึงผ่านไป วันนี้ (4 ธันวาคม 2568) ตำรวจจำเป็นต้องนำตัวดาราสาวส่งฝากขังที่ศาล ขั้นตอนต่อไปที่นานาต้องทำคือให้ทนายยื่นประกันตัว หลักทรัพย์ครั้งนี้จะไม่ใช่ยอดเดิม 50 ล้านบาท แต่จะต่ำลงกว่าเดิม เพราะศาลจะพิจารณาจากมูลเหตุของคดี

พิธีกรหนุ่ม ประเมินแล้วว่าหลักทรัพย์การประกันตัวรอบนี้น่าจะ 500,000 บาทขึ้นไป อยู่ที่ศาลจะพิจารณาเองว่าจะให้ประกันตัว นานา ไรบีนา หรือไม่ เพราะมีปัจจัยอื่น ๆ อื่น เช่น ตำรวจน่าจะคัดค้านการประกันตัว เพราะมีมูลค่าความเสียหายสูง และ มูลเหตุของคดีค่อนข้างแรง ซึ่งศาลจะเป็นผู้พิจารณา ส่วนทนายของดาราสาวต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน

หนุ่ม กรรชัย เผยเรื่อง นานา ไรบีนา
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] officialช
นานา ไรบีนา
ภาพจาก Instagram : nanarybena



Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

