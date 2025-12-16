หลั่งน้ำตา วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พลิกดับ เวียดนาม ซิวแชมป์ซีเกมส์สมัย 17
นักตบสาวไทย สู้สุดใจถึงเซตสุดท้าย ตบสยบ เวียดนาม 3-2 เซต คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์ ได้เป็นสมัยที่ 17
วานนี้ (15 ธ.ค.) การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศ “ทีมชาติไทย” แชมป์เก่า 16 สมัย ลงสนามพบ เวียดนาม ท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอลแห่เข้าชมจนล้นสนาม โดยเกมนี้ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักตบสาวไทย ส่งผู้เล่นชุดแรกเป็นชุดใหญ่ลงสนาม ได้แก่ ชัชชุอร โมกศรี (กัปตันทีม), พรพรรณ เกิดปราชญ์, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ทัดดาว นึกแจ้ง, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ และ ปิยะนุช แป้นน้อย เป็นตัวรับอิสระ
เริ่มเซตแรก เป็นฝ่ายสาวเวียดนามที่จบแต้มได้ดีกว่า ทำให้ทีมสาวไทย แพ้ไปก่อน 19-25 แต่จากนั้นในเซตที่สอง ทีมสาวไทยกลับมาเล่นได้ตามฟอร์ม บุกทำแต้มได้อย่างต่อเนื่อง เอาชนะไปได้ 25-13
เซตที่ 3 ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมรับและเกมรุก เอาชนะไปอีก 25-18 มาในเซตที่ 4 เวียดนามกลับมาฮึดสู้เล่นได้อย่างสูสีกับทีมไทย ทำแต้มเบียดกันไม่ห่าง ก่อนไทยแพ้ไป 23-25 เสมอกัน 2-2 เซต
เซตสุดท้ายเซตที่ 5 เวียดนามทำแต้มหนีห่างไปถึง 10-5 แต่สาวไทยแก้เกมไล่ตามมาเสมอ 12-12 จากนั้นเสียงเชียร์ช่วยสาวไทยมีพลังสู้กันถึงแต้มดิว ก่อนสาวไทยเอาชนะไปได้ 25-23
สรุปผลการแข่งขัน ทีมสาวไทย ชนะ เวียดนาม 3-2 เซต 19-25, 25-13, 25-18, 23-25 และ 25-23 คว้าแชมป์ซีเกมส์ได้เป็นสมัยที่ 17 และเป็นแชมป์สมัยที่ 15 ติดต่อกัน
ส่วนรอบชิงเหรียญทองแดง อินโดนีเซีย ชนะ ฟิลิปปินส์ 3-1 เซต 28-26, 13-25, 30-28, 26-24
ส่องคอมเมนต์หลังเกม วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ต่อมากระแสควันหลงบนโลกออนไลน์ต่างพากันตั้งคำถามถึงชอตสำคัญช่วงเซตสุดท้าย โดยในเว็บไซต์พันทิป(Pantip.com) ที่กระทู้เกี่ยวกับทัพลูกยาวสาวกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันในหลายประเด็นนั้น ได้มีหัวข้อหนึ่งสอบถามถึงลูกสุดท้ายว่า “ลง” หรือ “ออก” และทำไมกรรมการไม่ชาเลนจ์ ฉายภาพชัดๆไปเลย จะได้บริสุทธิ์ใจ
ทั้งนี้คำตอบส่วนใหญ่ระบุตรงกันว่า “ภาพช้าลูกนั้นลงบนเส้น” บางความเห็นของแฟนวอลเลย์บอลไทยยืนกราน “ลง 100000% ดูในทีวีก็เห็นว่าลงในเส้นด้วยซ้ำ ไม่ออกแน่นอน”
“เวียดพลาดเองไปชาเล้นลูกก่อนหน้าซึ่งไม่มีลุ้นไรเลย แต่ก็นั่นแหละไม่มีใครรู้ล่วงหน้า”
เวียดชาเล้นหมด นึกถึงตอนบาสเฟม ชาเล้นหมดแต้มสุดท้าย ถ้าใช้สิทธิ์ได้ก็ยังเล่นต่อ เสียแชมป์ให้ฝรั่งเศสเฉย ก้มหน้าก้มตารับสภาพไป
ลงแน่นอนเราหยุดภาพแล้วเราดูซ้ำขึ้นลงพอดีเส้นกินเข้ามาข้างในเลย
เหมือนลงเส้น บีมจัดให้
ลง มองมุมไหนก็ลง สาวเวียดยืนมองอยู่ 2 คน โค้ชก็อยู่ตรงนั้น ถ้าออกเวียดโวยมากกว่านี้แน่
“แม้ชาเลนจ์ (Challenge) จะใช้หมดแล้ว แต่นักกีฬาเวียดนามก็ดูจะยอมรับว่าลูกลงนะครับ ไม่ได้แสดงอาการไม่เห็นด้วย”
“ดูในทีวีลูกลงนะ ยัยเวียดฯ ฝั่งขวาหันไปมองหน้าโคตรสิ้นหวัง ส่วนอีกคนไม่มั่นใจขอชาเลนจ์”
