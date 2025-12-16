สิ้นงามอมตะ “เหอ ฉิง” นักแสดง ไซอิ๋ว-สามก๊ก เสียชีวิตแล้ว ในวัย 61 ปี

ปิดตำนาน “เหอ ฉิง” นักแสดงหญิงหนึ่งเดียวผู้พิชิตบทครบ 4 สุดยอดวรรณกรรมจีน เสียชีวิตในวัย 61 ปี เพื่อนดาราและแฟนคลับร่วมอาลัยการจากไปอย่างสงบ
ช็อกแดนมังกร! เหอ ฉิง (He Qing) นักแสดงชื่อดังชาวจีน ผู้เป็นตำนานแห่งวงการบันเทิงแดนมังกร เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 61 ปี ครอบครัวได้ออกคำแถลงการณ์ระบุว่า เธอจากไปอย่างสงบที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (13 ธ.ค. 68) สร้างความโศกเศร้าให้กับแฟนผลงานทั่วประเทศ
เหอ ฉิง สร้างชื่อเสียงและได้รับการจดจำในฐานะนักแสดงหญิงเพียงคนเดียวในจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ได้รับบทบาทสำคัญในละครและภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจาก 4 สุดยอดวรรณกรรมคลาสสิกของจีน ครบทุกเรื่อง จนสื่อและผู้ชมยกย่องให้เธอเป็น “สัญลักษณ์แห่งความงามตามแบบฉบับจีนโบราณ”
เส้นทางบันเทิงของ เหอ ฉิง เริ่มต้นจากการรับบท เหลียนเหลียน (ร่างจำแลงของพระโพธิสัตว์) ในซีรีส์ ไซอิ๋ว (1984) ต่อมาเธอได้รับบท “ฉิน เขอชิง” หญิงงามอาภัพในภาพยนตร์ ความฝันในหอแดง (1988) จากนั้นเธอสร้างความประทับใจสูงสุดในบท “เสียวเกี้ยว” สาวงามแห่ง สามก๊ก (1993) และเติมเต็มความสมบูรณ์ด้วยบท “หลี่ ซือซือ” หญิงงามเมืองผู้เลอโฉมใน ซ้องกั๋ง (Water Margin)
ด้านเพื่อนร่วมวงการอย่าง หลิว เสี่ยวหลิงถง (Liu Xiao Ling Tong) เจ้าของบทซุนหงอคง ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่าน WeChat ว่า “ลาก่อน เพื่อนร่วมรุ่น เหอ ฉิง” โดยเขาระบุว่า เหอ ฉิง เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนสมัยศึกษางิ้วคุนฉวี่ที่เจ้อเจียง และยกย่องความสำเร็จของเธอที่สามารถพิชิตบทบาทในวรรณกรรมคลาสสิกได้ครบทั้ง 4 เรื่อง ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่หาได้ยากยิ่ง
พิธีอำลาและฌาปนกิจของ เหอ ฉิง ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ฌาปนสถานชางผิง ในกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อาลัยต่อการสูญเสียนักแสดงผู้เป็นที่รักในครั้งนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สิ้นแล้ว “โกวิท วัฒนะ” อดีต ผบ.ตร.-อดีตรองนายกฯ เสียชีวิตในวัย 78 ปี
- ด่วน! เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ทหารกัมพูชา ยิง BM-21 โจมตีบ้านเรือนริมชายแดน
- อาลัย เชฟสมศักดิ์ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบ
ข้อมูล/ภาพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: