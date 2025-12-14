สมดีกรีตัวเต็ง “เวียดนาม” ทุบฟิลิปินส์ยับ 3-0 เซต ลิ่วชิงเหรียญทอง วอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025
ผลการแข่งขันล่าสุด วอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 เวียดนาม โชว์ฟอร์มสมเป็นหนึ่งในตัวเต็ง เอาชนะ ฟิลิปปินส์ ไปได้ 3-0 เซต ในรอบรองชนะเลิศ รอชิงเหรียญทอง
วันนี้ (14 ธันวาคม 2568) การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ในมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ โดยวันนี้เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ คู่แรก ระหว่าง ทีมชาติเวียดาม แชมป์จากลุ่ม บี พบกับ ทีมชาติฟิลิปปินส์ รองแชมป์ของกลุ่ม เอ
ส่วนผลการแข่งขัน เป็นทัพลูกยางสาวดาวทอง ที่ทำผลง่นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม สมกับเป็นหนึ่งในตัวเต็ง เอาชนะ ฟิลิปปินส์ ไปได้แบบขาดลอย 3-0 เซต 25-17, 25-14 และ 25-17 ตีตั๋วเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองได้สำเร็จ โดยทีมชาติเวียดนามจะรอเข้าไปเจอผู้ชนะระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติอินโดนีเซีย ที่จะแข่งขันเป็นคู่ต่อไป
