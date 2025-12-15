สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 15 ธ.ค. ไทยนำ ทะลุ 137 ทอง

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 ทัพนักกีฬาไทยโกยเหรียญทองเพิ่มไม่หยุด ผงาดกว่า 130 ทอง นำห่างคู่แข่งเกือบ 3 เท่าตัว ส่วนอินโดนีเซียและเวียดนามยังคงขับเคี่ยวแย่งชิงตำแหน่งรองจ่าฝูง
ตารางเหรียญซีเกมส์ 2025 อัปเดตรอบเย็นวันจันทร์ที่ 15 ธ.ค. 68 (17.32) ปิดฉากลงด้วยภาพที่แฟนกีฬาไทยต้องยิ้มกว้าง เมื่อทัพนักกีฬาไทยขึ้นแท่น เจ้าเหรียญทอง แบบทิ้งห่างชาติอื่นขาดลอย โกยรวม 271 เหรียญ แบ่งเป็น เหรียญทอง 137 เหรียญ เหรียญเงิน 81 เหรียญ และเหรียญทองแดง 53 เหรียญ ทิ้งห่างอันดับ 2 อย่างอินโดนีเซียที่ทำได้รวม 164 เหรียญ อยู่ถึง 107 เหรียญ สะท้อนความเหนือชั้นของเจ้าภาพในซีเกมส์ครั้งนี้อย่างชัดเจน
อันดับ 2 อินโดนีเซีย เก็บได้ 50 ทอง 58 เงิน 56 ทองแดง รวม 164 เหรียญ ถือว่าทำผลงานเด่นในหลายชนิดกีฬา แต่ก็ยังไล่ไทยไม่ทัน ขณะที่ เวียดนาม ปิดจ๊อบในอันดับ 3 ด้วยผลงาน 36 ทอง 39 เงิน 67 ทองแดง รวม 142 เหรียญ ตามหลังไทยถึง 129 เหรียญ แต่ยังยึดสถานะมหาอำนาจกีฬาอาเซียนได้เหนียวแน่น
กลุ่มกลางตารางเป็นการเบียดกันของสี่ชาติใหญ่ในภูมิภาค โดย สิงคโปร์ จบอันดับ 4 มี 28 ทอง 31 เงิน 36 ทองแดง รวม 95 เหรียญ ตามมาด้วย มาเลเซีย ที่โกยเหรียญทองแดงถล่มทลาย จบด้วยตัวเลข 22 ทอง 26 เงิน 78 ทองแดง รวม 126 เหรียญ ส่วน ฟิลิปปินส์ คว้า 19 ทอง 32 เงิน 72 ทองแดง รวม 123 เหรียญ ไล่บี้มาเลเซียแบบสูสี เป็นสีสันสำคัญของการแข่งขันช่วงโค้งสุดท้าย
ด้าน เมียนมา เก็บได้ 3 ทอง 17 เงิน 22 ทองแดง รวม 42 เหรียญ ขณะที่ สปป.ลาว ทำผลงานน่าจับตาด้วย 2 ทอง 6 เงิน 16 ทองแดง รวม 24 เหรียญ สะท้อนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อเนื่อง ส่วน บรูไนดารุสซาลาม ขยับตัวเลขเป็น 1 ทอง 3 เงิน 4 ทองแดง รวม 8 เหรียญ และ ติมอร์-เลสเต แม้คว้ามาได้เพียง 2 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ แต่ก็ยังมีชื่อบนตารางเหรียญในฐานะชาติเล็กที่ไม่ยอมยกธงขาวง่าย ๆ
ในหมายเหตุของตารางเหรียญยังระบุชัดว่า กัมพูชาได้ถอนตัวออกจากการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้แล้ว ทำให้มีเพียง 10 ชาติที่ถูกนับคะแนนบนตารางอย่างเป็นทางการ
เมื่อมองภาพรวมทั้งหมด ซีเกมส์ 2025 จึงจบลงด้วยการตอกย้ำสถานะเจ้าภาพไทยในฐานะมหาอำนาจกีฬาอาเซียน ขณะที่ชาติเพื่อนบ้านหลายประเทศก็โชว์ศักยภาพไล่กดดันเข้ามาไม่ห่าง เตรียมเป็นคู่ต่อกรสำคัญในมหกรรมครั้งต่อ ๆ ไป
