ข่าว

บริษัทสุดโหด ออกใบเตือนพนักงาน “หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน” หลังไม่ร่วมงานปีใหม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 08:41 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 08:46 น.
85
บริษัทสุดโหด ออกหนังสือเตือนพนักงาน "หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน" หลังไม่ร่วมงานปีใหม่

บริษัทเอกชนสุดโหด ออกหนังสือเตือนพนักงาน “หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน” หลังขาดร่วมกิจกรรมปีใหม่ สื่อสังคมออนไลน์เสียงแตก

เพจ “ท่านเปา” ได้โพสต์เผยแพร่เรื่องราวที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้ออกหนังสือแจ้งเตือนความผิดทางวินัยแก่พนักงาน เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ที่บริษัทจัดขึ้น พร้อมระบุบทลงโทษที่รุนแรงจนหลายคนตกตะลึง

บทลงโทษสุดโต่งหักโอที 50 ชม. ตัดโบนัส

ตามข้อมูลที่เพจท่านเปา นำมาเปิดเผย หนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวได้กำหนดบทลงโทษแก่พนักงานที่ขาดกิจกรรมปีใหม่ว่า

  • ถูกหักค่าล่วงเวลา (OT) เป็นจำนวน 50 ชั่วโมง

  • ถูกหักโบนัสทั้งหมด

  • จะไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน

กระแสโซเชียลเสียงแตก สิทธิส่วนบุคคล vs. วัฒนธรรมองค์กร

หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ผู้ใช้สื่อโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยมีทั้งฝ่ายที่มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและฝ่ายที่มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวตามวัฒนธรรมองค์ก

  • มีความเห็นที่ตำหนิว่าบทลงโทษ “หนักเอาเรื่อง” และแนะนำให้พนักงานลาออก. บางส่วนชี้ว่า บริษัทไม่มีสิทธิ์หักค่าตอบแทนใดๆ ตามกฎหมายแรงงาน และการจัดกิจกรรมในวันหยุดแล้วไม่อนุญาตให้ลาเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันเอง

  • ผู้ใช้บางรายเสนอว่า หากไม่สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่บังคับเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกงาน หรือต้องไปเข้าสังคมต่อได้ ก็ควร “เปลี่ยนที่ใหม่”. โดยมองว่าการปรับตัวตามกระแสสังคมในองค์กรจะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น.

  • มีความเห็นที่มองว่า การขาดกิจกรรมโดย “ไม่แจ้งให้หัวหน้าทราบ” อาจถือเป็นความผิดทางวินัยได้ เพราะอาจทำให้บริษัทเสียหายจากการเตรียมที่นั่งและอาหารไว้.

ทั้งนี้ หลายความเห็นยังแสดงความไม่พอใจต่อองค์กรที่มักบังคับ ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือไปสังสรรค์หลังเลิกงาน โดยไม่เคารพเวลาส่วนตัว

บริษัทสุดโหด ออกหนังสือเตือนพนักงาน &quot;หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน&quot; หลังไม่ร่วมงานปีใหม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ดราม่า นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ชูนิ้วกลางใส่กล้อง – ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากทีม

5 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พล.อ.ณัฐพล ขอเวลาอีกไม่นาน ไม่กังวลสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

4 นาที ที่แล้ว
ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง ข่าวกีฬา

ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

7 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องด่วนโค้งสุดท้าย ไก่เจ้าพายุ แจกเลขเด็ด 2-3 ตัวท้าย ลุ้นโชคงวด 16 ธ.ค. 68

10 นาที ที่แล้ว
เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ คนดัง เสียชีวิตกะทันหัน ข่าวดารา

นิโคล เทริโอ โพสต์เศร้า เอ็ดดี้ จิณณวัตร โปรดิวเซอร์ดัง เสียชีวิตกะทันหัน

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

หลั่งน้ำตา วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พลิกดับ เวียดนาม ซิวแชมป์ซีเกมส์สมัย 17

16 นาที ที่แล้ว
เหอ ฉิง นักแสดงหญิงชื่อดังชาวจีน เสียชีวิตในวัย 61 ปี บันเทิง

สิ้นงามอมตะ “เหอ ฉิง” นักแสดง ไซอิ๋ว-สามก๊ก เสียชีวิตแล้ว ในวัย 61 ปี

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“Tokyogurl” โปร RoV หญิง ถูกขับพ้นซีเกมส์ ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 16 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

28 นาที ที่แล้ว
เป็กกี้ แฉ อดีตสามี มีแต่ตัว สินสอด 4 ล้าน ก็เงินตัวเอง จ่ายให้ยันค่ากางเกงใน บันเทิง

เป็กกี้ แฉ อดีตสามี มีแต่ตัว สินสอด 4 ล้าน ก็เงินตัวเอง จ่ายให้ยันค่ากางเกงใน

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ฟ้อง BBC คดีหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายกระทงละ 1.5 แสนล้าน

37 นาที ที่แล้ว
ภาคประชาชนขอนแก่นบุกโรงพัก ร้องเอาผิด &quot;แม่-ลูกตระกูลดัง&quot; ชี้เป้า &quot;แม่&quot; โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลชาวบ้านลงโซเชียล จี้สอบ &quot;รมว.ดีอี&quot; ละเว้นหน้าที่หรือไม่ ด้านเจ้าตัวโต้เดือด ยันไม่เข้าข่าย PDPA ชี้เป็นเอกสารในคดี ข่าวการเมือง

แจ้งจับ “ไชยชนก-แม่” ปมโพสต์ภาพ ทะเบียนราษฎร ร้องสอบผิด PDPA พ่วง ม.157

39 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง โอด โดนเขมรโจมตีวัตถุทำบังเกอร์ พ้อ สส.บางพรรค ทำเสียดายโอกาส ข่าว

กัน จอมพลัง โอด โดนเขมรโจมตีวัตถุทำบังเกอร์ พ้อ สส.บางพรรค ทำเสียดายโอกาส

42 นาที ที่แล้ว
เลขธูปเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 12 68 เลขเด็ด

เจ๊ฟองเบียร์ จุดธูปพระพิฆเนศ เปิดเลข 3 ตัวตรง งวด 16/12/68 หวยออกบ่ายนี้

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน ผลักดัน “ไทย-กัมพูชา” หยุดยิง ชี้มีเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรคือสมบัติล้ำค่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธ.ค. 68 เริ่มตั้งแต่ 14.30 น. ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และรางวัลทั้งหมดที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หอการค้าอเมริกันฯ ขู่ไทย ปิดกั้นขนส่งทางทะเล ละเมิดกม. หวั่นธุรกิจมะกันในกัมพูชาเจ๊ง ข่าวต่างประเทศ

หอการค้าอเมริกันฯ ขู่ไทย ปิดกั้นขนส่งทางทะเล ละเมิดกม. หวั่นธุรกิจมะกันในกัมพูชาเจ๊ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โรม” อัด “อนุทิน” ทำได้แค่นี้ เปลี่ยนสถานการณ์เป็นโลกล้อมไทยแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทสุดโหด ออกหนังสือเตือนพนักงาน &quot;หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน&quot; หลังไม่ร่วมงานปีใหม่ ข่าว

บริษัทสุดโหด ออกใบเตือนพนักงาน “หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน” หลังไม่ร่วมงานปีใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันคุย “ทรัมป์” ไม่มีคลาดเคลื่อน มีคนอื่นนั่งอยู่ด้วย ศัพท์ไม่ยาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจคุมตัว “นิค ไรเนอร์” ฐานผู้ต้องสงสัยหลักฆ่าพ่อ-ผกก.ดัง “ร็อบ ไรเนอร์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมลุ้นผล ธ.ก.ส. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ งวด 16 ธันวาคม 2568 แล้ววันนี้ พร้อมรายละเอียดรางวัลทุกชุดที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ธันวาคม 2568 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เผยรายชื่ออาวุธจากจีนที่เขมรครอบครอง หลังไทยยึดเนิน 500

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตรัสเซีย ยืนยันไม่มีทหารรับจ้างรบให้กัมพูชา หนุนสันติวิธี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 16 12 68 พร้อมผลรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท ตรวจหวย

หวยออมสิน 16/12/68 ตรวจสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทุกรางวัลที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 08:41 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 08:46 น.
85
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ชูนิ้วกลางใส่กล้อง – ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากทีม

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

พล.อ.ณัฐพล ขอเวลาอีกไม่นาน ไม่กังวลสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

ส่องด่วนโค้งสุดท้าย ไก่เจ้าพายุ แจกเลขเด็ด 2-3 ตัวท้าย ลุ้นโชคงวด 16 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button