บริษัทสุดโหด ออกใบเตือนพนักงาน “หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน” หลังไม่ร่วมงานปีใหม่
บริษัทเอกชนสุดโหด ออกหนังสือเตือนพนักงาน “หักโอที-โบนัส-ไม่ขึ้นเงินเดือน” หลังขาดร่วมกิจกรรมปีใหม่ สื่อสังคมออนไลน์เสียงแตก
เพจ “ท่านเปา” ได้โพสต์เผยแพร่เรื่องราวที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้ออกหนังสือแจ้งเตือนความผิดทางวินัยแก่พนักงาน เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ที่บริษัทจัดขึ้น พร้อมระบุบทลงโทษที่รุนแรงจนหลายคนตกตะลึง
บทลงโทษสุดโต่งหักโอที 50 ชม. ตัดโบนัส
ตามข้อมูลที่เพจท่านเปา นำมาเปิดเผย หนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวได้กำหนดบทลงโทษแก่พนักงานที่ขาดกิจกรรมปีใหม่ว่า
-
ถูกหักค่าล่วงเวลา (OT) เป็นจำนวน 50 ชั่วโมง
-
ถูกหักโบนัสทั้งหมด
-
จะไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
กระแสโซเชียลเสียงแตก สิทธิส่วนบุคคล vs. วัฒนธรรมองค์กร
หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ผู้ใช้สื่อโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยมีทั้งฝ่ายที่มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและฝ่ายที่มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวตามวัฒนธรรมองค์ก
-
มีความเห็นที่ตำหนิว่าบทลงโทษ “หนักเอาเรื่อง” และแนะนำให้พนักงานลาออก. บางส่วนชี้ว่า บริษัทไม่มีสิทธิ์หักค่าตอบแทนใดๆ ตามกฎหมายแรงงาน และการจัดกิจกรรมในวันหยุดแล้วไม่อนุญาตให้ลาเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันเอง
-
ผู้ใช้บางรายเสนอว่า หากไม่สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่บังคับเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกงาน หรือต้องไปเข้าสังคมต่อได้ ก็ควร “เปลี่ยนที่ใหม่”. โดยมองว่าการปรับตัวตามกระแสสังคมในองค์กรจะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น.
-
มีความเห็นที่มองว่า การขาดกิจกรรมโดย “ไม่แจ้งให้หัวหน้าทราบ” อาจถือเป็นความผิดทางวินัยได้ เพราะอาจทำให้บริษัทเสียหายจากการเตรียมที่นั่งและอาหารไว้.
ทั้งนี้ หลายความเห็นยังแสดงความไม่พอใจต่อองค์กรที่มักบังคับ ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือไปสังสรรค์หลังเลิกงาน โดยไม่เคารพเวลาส่วนตัว
