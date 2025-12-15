สถานทูตรัสเซีย แจงข่าวลือ ทหารรับจ้างรัสเซีย ไม่เป็นความจริง ยันหนุนสันติภาพไทย-กัมพูชา
สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ชี้แจงปฏิเสธข่าวลือ พลเมืองรัสเซียเป็นทหารรับจ้าง ในความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา ยันข่าวไม่มีมูลความจริง
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ชี้แจงต่อกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ให้เฝ้าระวังชาวรัสเซียที่เข้าพักในพื้นที่ เนื่องจากอาจเป็นทหารรับจ้างของกัมพูชา ในการเข้ามาควบคุมโดรน เพื่อก่อเหตุวินาศกรรมในพื้นที่ชุมชน เขตเศรษฐกิจ รวมไปถึง พื้นที่เขตทหารความมั่นคงสูงในพื้นที่ จ.นครราชสีมา นั้น โดยระบุว่า
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยทราบว่ามีการเผยแพร่ข่าวจากสื่อบางแห่งในประเทศไทยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าจะมีพลเมืองชาวรัสเซียเข้ามาพัวพันในฐานะทหารรับจ้างที่ถูกฝ่ายกัมพูชาว่าจ้างให้มาเข้าร่วมในความขัดแย้งบริเวณชายแดนประเทศไทยและกัมพูชานั้น
ข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและมีแนวโน้มว่าจะถูกสร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลนอกภูมิภาค มีเป้าหมายเพื่อบั่นทอนสิทธิพลเมืองชาวรัสเซียที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวหรือประกอบธุรกิจ เป็นการสร้างความเสียหายต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศรัสเซียและไทย
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมีจุดยืนที่ชัดเจนต่อประเด็นความขัดแย้งชายแดนไทยและกัมพูชา และในประเด็นดังกล่าวได้มีการแจ้งให้ทราบแล้วโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ความว่า
“ประเทศรัสเซียมีความสัมพันธ์อันเป็นมิตรและมีความร่วมมือกับประเทศไทยและกัมพูชา เราขอยืนยันและสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทนี้โดยสันติวิธีเท่านั้น”
