กัมพูชา แจงปิดด่านทางบก อ้างไทยใช้อาวุธหนัก ย้ำชัด หากอยากกลับ ให้กลับโดยเครื่องบิน
กระทรวงมหาดไทยกัมพูชา แถลงโต้ไทย แจงเหตุปิดด่านทางบก เหตุถูกกองทัพไทยใช้อาวุธหนักรุกราน ย้ำคนไทยกลับได้ทางเครื่องบิน
กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ออกแถลงการณ์ต่อกรณีกัมพูชาได้มีการปิดด่านข้ามแดนไทย-กัมพูชาทุกจุด อย่างไม่มีกำหนด พร้อมกับปฏิเสธการเปิดด่าน ส่งผลให้คนไทยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ โดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝั่งนั้น ได้ระบุว่า
กระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ขอเรียนชี้แจงต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจระงับการเข้า-ออกด่านชายแดนกัมพูชา-ไทยอย่างสมบูรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2568 ผู้นำระดับสูงและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของรัฐบาลไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักวิจารณ์และสื่อมวลชนไทยบางกลุ่มที่ขาดความเป็นมืออาชีพและมีแนวคิดสุดโต่ง ได้ออกแถลงการณ์ บทวิเคราะห์ และสิ่งพิมพ์เผยแพร่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยให้ร้ายว่าการตัดสินใจของกัมพูชาเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และขัดต่อกฎหมายรวมถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับการรุกรานทางทหารอย่างรุนแรงจากฝ่ายไทย ทั้งการใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 ระเบิดลูกปราย ควันพิษ และขีปนาวุธที่ยิงลึกเข้ามาในดินแดนอธิปไตยของกัมพูชา กฎหมายระหว่างประเทศกำหนดพันธกรณีให้รัฐบาลต้องให้ความคุ้มครองสูงสุดต่อชีวิตและความปลอดภัยของพลเรือน ทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงชาวไทยด้วย ดังนั้น การระงับการเดินทางข้ามพรมแดนจึงเป็นมาตรการจำเป็นเร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บของพลเรือน อันเนื่องมาจากการโจมตีด้วยอาวุธตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ
รองโฆษกกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการระงับการดำเนินงาน ณ จุดผ่านแดนกัมพูชา-ไทย มาแล้วหลายครั้ง ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเพราะความเข้าใจผิด การขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ การจงใจตีความผิด หรือเจตนาร้ายในการสร้างเรื่องเท็จ ข้อกล่าวหาของผู้นำไทย เจ้าหน้าที่ระดับสูง นักวิจารณ์ และสื่อมวลชน ที่ระบุว่าการตัดสินใจของกัมพูชาเป็นไปเพื่อกักขังหน่วงเหนี่ยวคนไทย จำกัดเสรีภาพในการเดินทาง หรือละเมิดกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ปราศจากมูลความจริงโดยสิ้นเชิง
ในทางกลับกัน ข้อกล่าวหาเหล่านี้กลับสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนด้อยในการบริหารราชการ การเมินเฉยต่อการกระทำรุกรานอย่างรุนแรงของกองทัพไทยที่มีต่อกัมพูชา หรือการขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายไทยเอง
กระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ขอย้ำชี้แจงอีกครั้งว่า การตัดสินใจระงับการเดินทางข้ามพรมแดนกัมพูชา-ไทย มีผลบังคับใช้เฉพาะด่านพรมแดนทางบกตลอดแนวชายแดนกัมพูชา-ไทยเท่านั้น โดยไม่ครอบคลุมถึงการเดินทางทางอากาศ หรือการข้ามพรมแดนระหว่างกัมพูชากับประเทศอื่น ๆ
สำหรับการเดินทางทางอากาศ หากมีพลเมืองกัมพูชาหรือไทยจำนวนมากประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศควรพิจารณาเพิ่มเที่ยวบินที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อความต้องการ
