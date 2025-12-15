ผู้หมู่เอสโซ่ ทหารหมวกแดง บาดเจ็บขณะเข้าตี ปราสาทตาควาย ล่าสุดปลอดภัยแแล้ว
โซเชียลแห่ส่งกำลังใจ “ผู้หมู่เอสโซ่” ทหารรบพิเศษหมวกแดง บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด ขณะปฏิบัติภารกิจยึดคืนปราสาทตาควาย ล่าสุดปลอดภัยแล้ว
จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ยังคงมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากกัมพูชา โดย เพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ โพสต์ข้อความระบุว่า “ผู้หมู่ “เอสโซ่” ส.อ. สัญญา โพธิ์ชัย ทหารหมวกแดง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รบพิเศษจากลพบุรี แนวหน้าในพื้นที่ปะทะชายแดนไทย-เขมร
ผู้หมู่เอสโซ่ได้รับภารกิจให้ทำการเข้าตีปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ แต่ได้รับบาดเจ็บจากการโดนสะเก็ดระเบิด ขณะนี้ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยอาการปลอดภัย และมีกำลังใจที่ดี พวกเราแนวหลังขอให้ทุกท่านหายไว ๆ นะคะ ขอส่งกำลังใจให้ทหารกล้าทุกนาย”
ในขณะที่เพจ มนุษย์ตุ๊ด ได้โพสต์ข้อความในทำนองเดียวกันว่า “เธอมันเริ่ด!! ร่วมส่งกำลังใจให้ “ผู้หมู่เอสโซ่” หลังปะทะยก 2 ภารกิจเข้าตีปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ ในการปะทะครั้งนี้
“ผู้หมู่เอสโซ่” ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด ซึ่งได้รับการผ่าตัดและตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะ ส.อ. สัญญา โพธิ์ชัย เป็นทหารหมวกแดง LGBTQ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รบพิเศษจากลพบุรี แนวหน้าในพื้นที่ปะทะชายแดนไทย-เขมร หายไว ๆ น๊าา”
