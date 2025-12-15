ข่าวดาราบันเทิง

ช็อกกลางซิดนีย์! เลดี้ กาก้า สั่งเบรกคอนเสิร์ต หลังแดนเซอร์ลื่นตกเวที

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 10:29 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 10:30 น.
เลดี้ กาก้า หยุดคอนเสิร์ตกลางซิดนีย์ หลังแดนเซอร์ตกเวที
ภาพจาก : IG ladygaga

ทำเอาแฟนเพลงใจหายวาบ เมื่อซูเปอร์สตาร์ตัวแม่ Lady Gaga (เลดี้ กาก้า) ตัดสินใจสั่งหยุดการแสดงกลางคัน ในคอนเสิร์ตที่ซิดนีย์ หลังเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน แดนเซอร์ลื่นตกเวทีจากพิษฝน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬา Accor Stadium เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างที่ Lady Gaga กำลังโชว์พลังเสียงในเพลง “Garden of Eden” ในทัวร์คอนเสิร์ต The Mayhem Ball Tour ปรากฏว่า “Michael Dameski” (ไมเคิล ดาเมสกี้) หนึ่งในทีมแดนเซอร์ เกิดลื่นไถลและพลัดตกลงไปจากเวที

ทันทีที่เห็นเหตุการณ์ Lady Gaga รีบวิ่งไปที่หน้าเวทีพร้อมชูมือสั่งให้หยุดดนตรีทันที ก่อนจะประกาศบอกแฟนเพลงว่า “ขอเวลาสักครู่นะคะ เราเกิดอุบัติเหตุบนเวที ทุกอย่างโอเค ขอให้ทุกคนรอสักครู่ค่ะ”

สปิริตตัวแม่! ลงเช็กอาการลูกทีมด้วยตัวเอง รายงานระบุว่า Lady Gaga ไม่ได้เพียงแค่สั่งหยุดโชว์ แต่เธอยังกระโดดลงจากเวทีเพื่อไปดูอาการของ Dameski ด้วยตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง ก่อนที่จะกลับขึ้นมาทำการแสดงต่อจนจบโชว์

ในเวลาต่อมา Michael Dameski ได้โพสต์ข้อความผ่าน Instagram Story ยืนยันว่าเขาปลอดภัยดี และสามารถกลับขึ้นไปทำการแสดงในช่วงสุดท้ายของปีได้จนจบ โดยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุครั้งนี้มาจาก “เวทีที่เปียกลื่นจากฝนตก” ซึ่งในคืนเดียวกัน Lady Gaga ยังได้สั่งหยุดโชว์อีกครั้งสั้นๆ เพื่อให้ทีมแดนเซอร์ได้จัดการรองเท้าให้ยึดเกาะพื้นได้ดีขึ้นเพื่อความปลอดภัย

สำหรับทัวร์ The Mayhem Ball เป็นการเดินสายโปรโมตอัลบั้มที่ 6 ของเธอที่มีชื่อว่า “Mayhem” ซึ่งปล่อยออกมาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยทัวร์นี้ได้เริ่มคิกออฟที่ลาสเวกัส ก่อนจะตระเวนไปทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และล่าสุดที่ออสเตรเลีย โดยมีกำหนดการจะไปแสดงต่อที่ญี่ปุ่นในเดือนมกราคม และกลับสู่สหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

ทั้งนี้ อัลบั้ม “Mayhem” ยังประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง 6 สาขา รวมถึงรางวัลใหญ่อย่าง อัลบั้มเพลงป็อปยอดเยี่ยม และ อัลบั้มแห่งปี อีกด้วย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 10:29 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 10:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

