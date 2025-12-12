ด่วนที่สุด! กัมพูชา แอบเคลื่อนพล ส่ง BM-21 ประชิด ช่องบก-ช่องอานม้า รวม 8 คัน
เพจดังเปิดข้อมูลสายข่าว พบรถยิงจรวด 6 หน่วยยิง รวม 8 คัน พร้อมทหารเต็มอัตรา มุ่งหน้าเติมกำลังศึกอุบลฯ ส่อเค้าปะทะรุนแรง
เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง อนุวัต จัดให้ ได้แชร์ข้อมูลด่วนที่สุดจากเพจ แจ้งข่าวศรีสะเกษ ซึ่งรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของกองกำลังกัมพูชา โดยระบุว่ามีการตรวจพบการขนย้ายยุทโธปกรณ์หนักประเภท รถยิงจรวดหลายลำกล้อง (BM-21) จำนวนมาก เข้าสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ
รายงานระบุรายละเอียดชัดเจนว่า ขบวนดังกล่าวประกอบด้วย รถยิงจรวด BM-21 จำนวน 6 หน่วยยิง รวมยานพาหนะทั้งหมด 8 คัน ได้เคลื่อนย้ายมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ ช่องบก และ ช่องอานม้า ในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์เดียวกับที่มีรายงานการปะทะและเป็นที่ตั้งของ เนิน 677 ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรง
การเคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธหนักขนาดใหญ่เข้ามาประชิดชายแดนเพิ่มเติมในครั้งนี้ สร้างความกังวลว่าฝ่ายกัมพูชาอาจกำลังเตรียมการสำหรับปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ หรือเพื่อตอบโต้การกดดันจากฝ่ายไทย ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่และประชาชนต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
