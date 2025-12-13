เลเวอร์คูเซ่น พบ โคโลญจน์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68
13 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไบ อารีน่า เลเวอร์คูเซ่น พบ โคโลญจน์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา เลเวอร์คูเซ่น VS โคโลญจน์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ โคโลญจน์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : ไบ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
วิเคราะห์บอล เลเวอร์คูเซ่น – โคโลญจน์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ คาสเปอร์ ฮูลมันด์ จะยังไม่สามารถใช้งาน เอเซเกล พาลาซิออส, ลูคัส บาสเกซ และ เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ พาทริค ชิค
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟลคเค่น, โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา, นาธาน เทลล่า, อิบราฮิม มาซ่า, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็ซ์ กริมัลโด้, มาลิค ทิลล์มัน, เออร์เนสต์ โปกู และ พาทริค ชิค
โคโลญจน์
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพแพะบ้า ของกุนซือ ลูคัส ควาสนิออค จะยังไม่มีชื่อของ ทิโม ฮูเบอร์ส, ลูก้า คิเลียน, โจเอล ชมิด และ โดนิมิเก้ ไฮน์ซ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์วิน ชวาเบ, เซบาสเตียน เซบูลอนเซ่น, เอริค มาร์เทล, ราฟ ฟาน เดน เบิร์ก, ยาน ธีลมันน์, อิซัค เบิร์กมันน์ โยฮันเนสสัน, ทอม เคราส์, คริสตอฟเฟอร์ ลุนด์, ยาคุบ คามินสกี้, ซาอิด เอล มาลา และ มาริอัส บัลเตอร์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – โคโลญจน์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 05/02/25 เลเวอร์คูเซ่น 3-2 โคโลญจน์ (เดเอฟเบ โพคาล)
- 03/03/24 โคโลญจน์ 0-2 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
- 08/10/23 เลเวอร์คูเซ่น 3-0 โคโลญจน์ (บุนเดสลีกา)
- 05/05/23 เลเวอร์คูเซ่น 1-2 โคโลญจน์ (บุนเดสลีกา)
- 09/11/25 โคโลญจน์ 1-2 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น
- 10/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 แพ้ เอาก์สบวร์ก 0-2 (บุนเดสลีกา)
- 02/12/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 1-0 (เดเอฟเบ โพคาล)
- 29/11/25 แพ้ ดอร์ทมุนด์ 1-2 (บุนเดสลีกา)
- 25/11/25 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
โคโลญจน์
- 06/12/25 เสมอ ซัลค์ เพาลี 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 29/11/25 เสมอ เบรเมน 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 22/11/25 แพ้ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-4 (บุนเดสลีกา)
- 08/11/25 แพ้ มึนเช่นกลัดบัค 1-3 (บุนเดสลีกา)
- 02/11/25 ชนะ ฮัมบูร์ก 4-1 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา – นาธาน เทลล่า, อิบราฮิม มาซ่า, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็ซ์ กริมัลโด้ – มาลิค ทิลล์มัน, เออร์เนสต์ โปกู – พาทริค ชิค
โคโลญจน์ (3-4-2-1) : มาร์วิน ชวาเบ (GK) – เซบาสเตียน เซบูลอนเซ่น, เอริค มาร์เทล, ราฟ ฟาน เดน เบิร์ก – ยาน ธีลมันน์, อิซัค เบิร์กมันน์ โยฮันเนสสัน, ทอม เคราส์, คริสตอฟเฟอร์ ลุนด์ – ยาคุบ คามินสกี้, ซาอิด เอล มาลา – มาริอัส บัลเตอร์
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
เลเวอร์คูเซ่น 2-1 โคโลญจน์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: