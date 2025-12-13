ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

เลเวอร์คูเซ่น พบ โคโลญจน์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 14:55 น.
141

13 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไบ อารีน่า เลเวอร์คูเซ่น พบ โคโลญจน์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา เลเวอร์คูเซ่น VS โคโลญจน์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น พบ โคโลญจน์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : ไบ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Bayer 04 Leverkusen

วิเคราะห์บอล เลเวอร์คูเซ่น – โคโลญจน์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ คาสเปอร์ ฮูลมันด์ จะยังไม่สามารถใช้งาน เอเซเกล พาลาซิออส, ลูคัส บาสเกซ และ เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ พาทริค ชิค

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟลคเค่น, โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา, นาธาน เทลล่า, อิบราฮิม มาซ่า, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็ซ์ กริมัลโด้, มาลิค ทิลล์มัน, เออร์เนสต์ โปกู และ พาทริค ชิค

Credit : Bayer 04 Leverkusen

โคโลญจน์

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพแพะบ้า ของกุนซือ ลูคัส ควาสนิออค จะยังไม่มีชื่อของ ทิโม ฮูเบอร์ส, ลูก้า คิเลียน, โจเอล ชมิด และ โดนิมิเก้ ไฮน์ซ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์วิน ชวาเบ, เซบาสเตียน เซบูลอนเซ่น, เอริค มาร์เทล, ราฟ ฟาน เดน เบิร์ก, ยาน ธีลมันน์, อิซัค เบิร์กมันน์ โยฮันเนสสัน, ทอม เคราส์, คริสตอฟเฟอร์ ลุนด์, ยาคุบ คามินสกี้, ซาอิด เอล มาลา และ มาริอัส บัลเตอร์

Credit : 1. FC Köln

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – โคโลญจน์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 05/02/25 เลเวอร์คูเซ่น 3-2 โคโลญจน์ (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 03/03/24 โคโลญจน์ 0-2 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
  • 08/10/23 เลเวอร์คูเซ่น 3-0 โคโลญจน์ (บุนเดสลีกา)
  • 05/05/23 เลเวอร์คูเซ่น 1-2 โคโลญจน์ (บุนเดสลีกา)
  • 09/11/25 โคโลญจน์ 1-2 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

  • 10/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ เอาก์สบวร์ก 0-2 (บุนเดสลีกา)
  • 02/12/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 1-0 (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 29/11/25 แพ้ ดอร์ทมุนด์ 1-2 (บุนเดสลีกา)
  • 25/11/25 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

โคโลญจน์

  • 06/12/25 เสมอ ซัลค์ เพาลี 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 29/11/25 เสมอ เบรเมน 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 22/11/25 แพ้ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-4 (บุนเดสลีกา)
  • 08/11/25 แพ้ มึนเช่นกลัดบัค 1-3 (บุนเดสลีกา)
  • 02/11/25 ชนะ ฮัมบูร์ก 4-1 (บุนเดสลีกา)
Credit : Bayer 04 Leverkusen

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเค่น (GK) – โรเบิร์ต อันดริช, โลอิก บาเด้, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา – นาธาน เทลล่า, อิบราฮิม มาซ่า, อเล็กซ์ การ์เซีย, อเล็ซ์ กริมัลโด้ – มาลิค ทิลล์มัน, เออร์เนสต์ โปกู – พาทริค ชิค

โคโลญจน์ (3-4-2-1) : มาร์วิน ชวาเบ (GK) – เซบาสเตียน เซบูลอนเซ่น, เอริค มาร์เทล, ราฟ ฟาน เดน เบิร์ก – ยาน ธีลมันน์, อิซัค เบิร์กมันน์ โยฮันเนสสัน, ทอม เคราส์, คริสตอฟเฟอร์ ลุนด์ – ยาคุบ คามินสกี้, ซาอิด เอล มาลา – มาริอัส บัลเตอร์

Credit : 1. FC Köln

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

เลเวอร์คูเซ่น 2-1 โคโลญจน์

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 14 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปเหตุปะทะชายแดน ทำลายโดรน 64 ลำ ทหารกัมพูชา เสียชีวิต 181 ราย

26 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 14/12/68 ดูดวง

เจาะ 4 ราศี ที่กำลังจะ “รวยเงียบ” จับอะไรก็เป็นเงิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
jasoncollins_98 ข่าวกีฬา

อดีตนักบาสฯ NBA เปิดตัวเป็นเกย์ อัดคลิปเล่าชีวิต สู้ “มะเร็งสมองระยะ 4”

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิเคราะห์แนวทางเลขออกบ่อย สถิติหวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ดงวดนี้ 16 12 68 เลขเด็ด

วิเคราะห์ สถิติหวยออกวันอังคาร เลขออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี หาเลขเด็ด 16/12/68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกบนรถเมล์สายสุขุมวิทวันนี้ 13 ธันวา ข่าว

ผู้โดยสารแตกตื่น! สาวคลั่งควักมีดขู่กลางรถเมล์ คนขับตะครุบตัวก่อนรีบนำลงรถ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เม็ตซ์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดคดีนัทปง อัตวิบากกรรม ข่าว

เพจดังยก “สรุปปิดคดีนัทปง” อุทาหรณ์นักสืบโซเชียล ขอเพียงได้พื้นที่-ได้กระแส

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ โคโลญจน์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารไทยพลีชีพ 4 นาย ข่าว

ด่วน! เปิดรายชื่อทหารไทยพลีชีพ 4 นาย เหตุปะทะหนัก “เนิน 677” ช่องอานม้า

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โอซาซูน่า ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุมนรกในบ้าน! ด.ญ.14 หนีตาย แฉพ่อแท้ ๆ ล่วงละเมิดต่อเนื่อง 7 ปี ซ้ำเพื่อนพ่อยังร่วมก่อเหตุ ข่าว

ขุมนรกในบ้าน! ด.ญ.14 หนีตาย แฉพ่อแท้ ๆ ล่วงละเมิดต่อเนื่อง 7 ปี ซ้ำเพื่อนพ่อยังร่วมก่อเหตุ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปอุบัติเหตุ! ม้าหลุดวิ่งลงถนน 4 เลนส์ รถเบรกไม่ทันพุ่งชนสนั่น ชาวเน็ตแห่ถามสาเหตุ ข่าว

ระทึก! ม้าหลุดวิ่งลงถนน 4 เลนส์ รถเบรกไม่ทันพุ่งชนสนั่น ชาวเน็ตแห่ถามสาเหตุ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา หนี้ทั้งหมด ข่าว

ทนายสายหยุด เปิดยอดหนี้ล่าสุด “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายไม่น้อยกว่า 17 คน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดคดีนัทปง ข่าว

เปิดผลสรุป “แถลงปิดคดีนัทปง” 40 วินาทีสลด กล้องบันทึกเลือกไปอย่างสงบ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต อวย ทรัมป์-อันวาร์ โทรเจรจาหยุดยิง เสนอเปิดภาพถ่ายดาวเทียม ชี้ขาดใครเริ่มก่อน ข่าว

ฮุน มาเนต อวย ทรัมป์-อันวาร์ โทรเจรจาหยุดยิง เสนอเปิดภาพถ่ายดาวเทียม ชี้ขาดใครเริ่มก่อน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่งวอลเลย์บอลชายซีเกมส์ 2025 ลุ้น ไทย ประเดิม สิงคโปร์

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์แพทย์ 2 ท่าน มธ ข่าว

สรุปดราม่า “2 อาจารย์แพทย์” ถูกหมอประจำบ้านแฉ แพทยศาสตร์ มธ.แจงหลังเอกสารร้องเรียนว่อน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ บาเลนเซีย ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 13 ธ.ค. 68

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อนุทิน โพสต์สวน ทรัมป์ ยัน ทุ่นระเบิดกัมพูชา ไม่ใช่อุบัติเหตุ ลั่นไทยจะตอบโต้จนกว่าจะปลอดภัย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีนีถวายรถหรู หลวงปู่ศิลา สิริจันโท คอหวยไม่พลาดส่อง เลขทะเบียนรถป้ายแดง เลขเด็ด

เศรษฐีนีถวายรถหรู หลวงปู่ศิลา สิริจันโท คอหวยไม่พลาดส่อง เลขทะเบียนรถป้ายแดง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
พอลล่าโอปอล์ บันเทิง

“โอปอล์” เปิดภาพคู่ “พอลล่า” หลังเพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้า ออกงานในรอบหลายปี

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 14:55 น.
141
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปเหตุปะทะชายแดน ทำลายโดรน 64 ลำ ทหารกัมพูชา เสียชีวิต 181 ราย

เผยแพร่: 14 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 14/12/68

เจาะ 4 ราศี ที่กำลังจะ “รวยเงียบ” จับอะไรก็เป็นเงิน

เผยแพร่: 14 ธันวาคม 2568
วิเคราะห์แนวทางเลขออกบ่อย สถิติหวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ดงวดนี้ 16 12 68

วิเคราะห์ สถิติหวยออกวันอังคาร เลขออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี หาเลขเด็ด 16/12/68

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
ระทึกบนรถเมล์สายสุขุมวิทวันนี้ 13 ธันวา

ผู้โดยสารแตกตื่น! สาวคลั่งควักมีดขู่กลางรถเมล์ คนขับตะครุบตัวก่อนรีบนำลงรถ

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
Back to top button