รู้จัก เนิน 677 ช่องอานม้า ทำไมถึงเป็น ปราการหิน ที่ฝ่ายไทยเข้ายึดยากที่สุด?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 11:36 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 11:36 น.
เนิน 677 ตั้งอยู่ในช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
เนิน 677 ยุทธภูมิชี้ชะตา ชายแดนอุบลฯ สูงชัน-กับระเบิดเพียบ-ข้าศึกฝังรากนานนับทศวรรษ เผย 4 สาเหตุที่ทั้งสองฝ่ายต้องแลกเลือดเพื่อชิง “จุดสูงข่ม” แห่งนี้

ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่กำลังปะทุเดือด ชื่อของ เนิน 677 ถูกพูดถึงหนาหูในฐานะสมรภูมิที่ดุเดือดและยืดเยื้อที่สุด คำถามคือ เนินแห่งนี้อยู่ตรงไหน และทำไมการเข้ายึดพื้นที่นี้ถึงยากลำบากราวกับเข็นครกขึ้นภูเขา?

เนิน 677 อยู่ที่ไหน?

คำถามที่หลายคนสงสัยคือ เนินแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงไหนและมีความสำคัญอย่างไร? ในทางภูมิศาสตร์ทหาร เนิน 677 คือยอดเนินที่มีความสูงประมาณ 677 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ตั้งตระหง่านอยู่ในพื้นที่ “ช่องอานม้า” อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์รอยต่อที่เชื่อมโยงเป็นแนวเดียวกับสมรภูมิสำคัญอื่นๆ อย่าง ภูมะเขือ, เขาพระวิหาร และปราสาทตาควาย

ด้วยความสูงระดับนี้ทำให้เนิน 677 ถูกจัดเป็น ภูมิประเทศสำคัญ (Key Terrain) หรือเปรียบเสมือน หอคอยสังเกตการณ์ธรรมชาติ ขนาดมหึมา ที่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวในที่ราบเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน

ใครก็ตามที่ครอบครองจุดนี้ได้ จะกุมความได้เปรียบมหาศาลในการควบคุมเส้นทางการลำเลียงและสามารถตั้งฐานยิงอาวุธหนักกดดันพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างเบ็ดเสร็จ

การเข้ายึดเนิน 677 เป็นไปได้ยากเนื่องจากความสูงชัน
ทภ. 2

ทำไมจึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายไทยยึดได้ยาก

ความยากลำบากในการเข้ายึดพื้นที่แห่งนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่ความสูงชันตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการเตรียมการตั้งรับอย่างหนาแน่นของฝ่ายกัมพูชา ที่ได้เข้ามาวางรากฐานในพื้นที่ช่องอานม้าต่อเนื่องยาวนานนับสิบปี

รายงานจากสนามรบระบุตรงกันว่า พื้นที่รอบเนิน 677 ถูกดัดแปลงให้เป็นป้อมปราการขนาดย่อม มีการขุดสนามเพลาะ สร้างบังเกอร์คอนกรีตที่แข็งแรง และที่อันตรายที่สุดคือการวาง “ดงทุ่นระเบิด” สังหารบุคคลจำนวนมหาศาลดักรอผู้รุกราน

ทำให้การเคลื่อนกำลังพลเข้าหาเนินแห่งนี้ในลักษณะเดินเท้าตามปกติ แทบจะเป็นไปไม่ได้โดยปราศจากการสูญเสีย

ยิ่งไปกว่านั้น มิติทางการเมืองและศักดิ์ศรีของชาติยังเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สมรภูมินี้ไม่มีใครยอมถอย สำหรับฝ่ายกัมพูชา การเสียเนิน 677 ไม่ใช่แค่การถอยทัพทางยุทธวิธี แต่หมายถึงการสูญเสียพื้นที่ที่พวกเขาได้เข้ามาสร้างชุมชน สิ่งปลูกสร้าง และสัญลักษณ์แสดงการครอบครองไว้นานนับทศวรรษ

การยอมสละพื้นที่นี้จึงเท่ากับความพ่ายแพ้ทั้งทางการเมืองและการทหาร ทำให้ฝ่ายตรงข้ามพร้อมทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่างเพื่อรักษาหัวใจของ ช่องอานม้า แห่งนี้ไว้อย่างสุดชีวิต

ส่งผลให้เนิน 677 กลายเป็นจุดแตกหักที่ทั้งสองฝ่ายต่างถอยไม่ได้ และต้องแลกมาด้วยความสูญเสียอย่างหนักหน่วงในทุกตารางนิ้ว

