วอลเลย์บอล
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์ 2025 ช่องถ่ายทอดสดทุกนัด
วอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์ 2025 แข่งขันที่ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2568
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่ม A : ไทย (เจ้าภาพ), ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์
- กลุ่ม B : เวียดนาม, อินโดนีเซีย, เมียนมา, มาเลเซีย
โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 พร้อมลิ้งก์ดูสด
วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568
รอบแรก
- 12.30 น. อินโดนีเซีย พบ มาเลเซีย : NBT 2HD , T Sports 7
- 15.00 น. เมียนมา พบ เวียดนาม : NBT 2HD , T Sports 7
- 17.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์ : NBT 2HD , T Sports 7
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568
รอบแรก
- 12.30 น. มาเลเซีย พบ เวียดนาม : NBT 2HD , T Sports 7
- 15.00 น. อินโดนีเซีย พบ เมียนมา : NBT 2HD , T Sports 7
- 17.30 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย : NBT 2HD , T Sports 7
วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568
รอบแรก
- 12.30 น. เวียดนาม พบ อินโดนีเซีย : NBT 2HD , T Sports 7
- 15.00 น. เมียนมา พบ มาเลเซีย : NBT 2HD , T Sports 7
- 17.30 น. สิงคโปร์ พบ ฟิลิปปินส์ : NBT 2HD , T Sports 7
วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568
รอบรองชนะเลิศ
- รอยืนยัน
วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568
รอบชิงเหรีญทองแดง
- 15.00 น. รอยืนยัน
รอบชิงเหรียญทอง
- 17.30 น. รอยืนยัน
