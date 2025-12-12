ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 13:28 น.
เพลง ชนม์ทิดา ประกาศวางมือทางการเมือง หวนคืนวงการบันเทิงเต็มตัวในรอบ 8 ปี แย้มข่าวดีเตรียมมีผลงานการแสดงในบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อน

กลับมารันวงการแล้วสำหรับ เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม หลังจากที่เธอเบนเข็มชีวิตไปทำหน้าที่ทางการเมือง ล่าสุดผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้อัปเดตชีวิตของเธออีกครั้ง โดยเจ้าตัวได้แย้มข่าวดีว่า ตนและแม่ตู่ นันทิดา ได้ตัดสินใจยุติบทบาททางการเมืองแล้ว และเตรียมมีผลงานในวงการบันเทิงอีกครั้งในรอบกว่า 8 ปี

“เพลงหายไปนานพอสมควรนะ 7-8 ปี คือปีหน้าก็คิดว่าจะมีงานแสดงกลับมาให้ทุกคนได้ชมกันให้หายคิดถึง ก็คิดถึงมากๆ เลยค่ะ การแสดงเป็นสิ่งหนึ่งที่เพลงรักเสมอมา พอมีโอกาสได้กลับมาก็ต้องเคาะสนิม เพลงก็คงต้องมีการเวิร์กช็อป เตรียมร่างกายให้พร้อมกับงานแสดง ก็รับงานไว้แล้ว ก็รอติดตามกันว่าจะเป็นงานแบบไหน แต่ว่าจะเป็นทางด้านการแสดงแน่นอนค่ะ

ส่วนงานทางการเมืองได้หมดวาระของเราแล้ว ครบเทอม 4 ปี ตอนนี้กลับมารับงานตามเดิมแล้ว เรียกว่ายุติงานการเมืองค่ะ เราได้ทำงานครบเทอมแล้วเทอมของตรงนั้นก็คือ 4 ปี ตอนนี้ก็กลับมาสู่การทำงานปกติแล้ว ตอนนี้คุณแม่ก็มีไปขึ้นคอนเสิร์ตบ้างแล้ว กลับมาเป็นคุณนันทิดาของเราเหมือนเดิมแล้ว

จะกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งหลังหายไป 8 ปีก็ตื่นเต้น รู้สึกว่า Rising star เยอะมาก ๆ ทุกคนมาด้วยแพสชั่นและความสามารถที่มากขึ้นมาก ๆ ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นอะไรที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง ต้องทำการบ้าน เตรียมความพร้อมในเรื่องของงานละคร ไม่ติดเลยว่าจะได้บทไหน ขอแค่อย่างเดียว เราต้องเชื่อในบทนั้น เพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกในชิ้นงานต่อไป อาจจะเป็นภาพที่หลายๆ ท่านอาจจะไม่เห็นเพลงเล่น แต่ว่าน่าจะเป็นบทบาทใหม่ ๆ ที่เพลงไม่เคยมีโอกาสได้เล่นมาก่อน

เพลงถามทีมผู้กำกับเลยว่า พี่แน่ใจนะคะว่าพี่อยากได้เพลงจริง ๆ เพราะว่าเพลงห่างงานพอสมควร เขาก็บอกว่า พี่เชื่อว่าเราทำได้ ให้น้องมาลองแคสติ้งดูเอง ก็ได้มีโอกาสอ่านบทสรุปสั้น ๆ แล้วก็เข้าไปแคสติ้งว่าเราเหมาะสมกับบทนี้ไหม แล้วก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจ”

ภาพจาก : IG plengasavahame

