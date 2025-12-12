ข่าวดาราบันเทิง

โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์ 2025 ขึ้นพูดเวที UN ผู้นำโลก ปลุกพลังเยาวชนสร้างสันติภาพ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 12:15 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 11:13 น.
95

โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์ 2025 ขึ้นเวทีผู้นำโลกที่กรุงเทพฯ ปลุกพลังเยาวชนสร้างสันติภาพ ยึดมั่น งามอย่างมีคุณค่า

โอปอล สุชาตา ช่วงศรี เจ้าของมงกุฎมิสเวิลด์ 2025 (Miss World 2025) ได้รับเกียรติเป็นแขกคนสำคัญเข้าร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลก “Global Leadership Summit 2025” (GLS2025) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางผู้นำระดับรัฐ นักการทูต ตัวแทนเยาวชนจากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก

งานประชุมจัดขึ้นโดย สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (United Peace Keepers Federal Council – UNPKFC) ร่วมกับองค์กรพันธมิตรนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “One Planet, One Vision, United in Action” (หนึ่งโลก หนึ่งวิสัยทัศน์ รวมพลังเพื่อการปฏิบัติ) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลก และผู้นำรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนสังคม

ในฐานะแขกเกียรติยศพิเศษ โอปอลได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาที่เน้นย้ำถึงบทบาทความเป็นผู้นำด้านมนุษยธรรม การเป็นกระบอกเสียงระดับโลกเพื่อส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ โอปอลได้กล่าวบนเวทีว่าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับผู้นำเยาวชนเช่นนี้

โอปอลกล่าวถึงหลักการสำคัญที่ยึดถือในฐานะมิสเวิลด์ คือ “Beauty With A Purpose” หรืองามอย่างมีคุณค่า “บนเวทีมิสเวิลด์ ดิฉันยึดมั่นในความเชื่อเรื่องความงามที่มีจุดมุ่งหมาย โดยเน้นย้ำถึงความเมตตา ความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์”

โอปอลยังได้แสดงความชื่นชมต่อตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ และความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาโลกแห่งความเป็นจริงผ่านการเจรจาและการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งยกย่องโครงการทูตสันติภาพเยาวชนของ UNPKFC (Young Peace Ambassador initiative) ที่ช่วยบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นผู้นำที่มีจิตวิญญาณแห่งการรับใช้สังคมและการสร้างสันติภาพ

การปรากฏตัวและถ้อยแถลงของ โอปอล สุชาตา ในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้จัดงาน ซึ่งยกย่องว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเยาวชนและผู้นำทั่วโลก

ที่มา: Missworld

