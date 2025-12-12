บันเทิง

ผู้จัดพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ยอมรับผิด! ร่อนแถลงขอโทษ รับผิดพลาด กระทบภาพลักษณ์ 3 ศิลปิน

ผู้รับผิดชอบพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ออกแถลงการณ์ ขอโทษ 3 ศิลปิน ยอมรับ-เสียใจต่อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำกระทบภาพลักษณ์ วี วิโอเลต, โต้ง ทูพี และกอล์ฟ F.Hero

จากกระแสดราม่าที่ร้อนระอุในโลกออนไลน์กรณีพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 โดยเฉพาะการแสดงเพลง “1%” ของ 3 ศิลปินดัง วี วิโอเลต, โต้ง ทูพี และ กอล์ฟ F.Hero ที่เกิดข้อผิดพลาดด้านระบบเสียงและการประสานงาน จนทำให้ วี วิโอเลต ถูกโจมตีอย่างหนักว่าร้องเพลงเพี้ยน

ล่าสุด 11 ธ.ค. 68 บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับผิดชอบงานแสดงพิธีเปิด ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเพจเฟซบุ๊กเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า

“ตามที่ได้มีการจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมานั้น บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับผิดชอบงานแสดงพิธีเปิด ขอแสดงความเสียใจต่อความผิดพลาด และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการแสดงครั้งนี้

ภายใต้ข้อจํากัดหลายประการในการดําเนินงาน และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความท้าทาย ตลอดการดําเนินงานดังกล่าว ทางบริษัทร และทีมงานทุกฝ่ายได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถด้วยความตั้งใจที่จะนําเสนอผลงานอย่างดีที่สุด

ทางบริษัทฯ ขอน้อมรับทุกคําวิจารณ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันมีคุณค่าจากทุกท่าน และขออภัยต่อทุกความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้น ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณในความเข้าใจ ความไว้วางใจ และ กําลังใจจากทุกฝ่ายที่มีให้กับบริษัทฯ เสมอมา

ท้ายที่สุดนี้ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความทุ่มเทในการดําเนินงานทุก ๆ ผลงานตลอดมา และจะพัฒนาการทํางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”

บริษัทผู้จัดพิธีเปิด ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แถลงขอโทษ 3 ศิลปิน ปมปัญหาการประสานงาน

