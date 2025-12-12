ทัพภาค 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน 11 ธ.ค. เผยทหารกัมพูชาตาย 125 ศพ
กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน 11 ธ.ค. เผยทหารกัมพูชาตาย 125 ศพ ทำลาย BM-21 ไป 1 คัน รถถัง 6 คัน และโดรน 64 ลำ
กองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอัปเดตสถานการณ์ชายแดนว่า “11 ธ.ค. 2568 สรุปสถานการณ์ชายแดน พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน 13 แนวรบ จ.อุบลราชรานี (2) จ.ศรีสะเกษ (5) จ.สุรินทร์ (5) จ.บุรีรัมย์ (1) ทุกพื้นที่ยังมีการตอบโต้จากฝั่งกัมพูชา สถานการณ์อยู่ในการควบคุมของเราแบบเฝ้าระวัง”
พร้อมสรุปตัวเลขความเสียหายของกัมพูชา ระบุว่า “สรุปสถานการณ์ชายแดน
กองทัพภาคที่ 2 พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน 13 แนวรบ จ.อุบลราชรานี (2) จ.ศรีสะเกษ (5) จ.สุรินทร์ (5) จ.บุรีรัมย์ (1)
ทุกพื้นที่ยังมีการตอบโต้จากฝั่งกัมพูชา สถานการณ์อยู่ในการควบคุมของเราแบบเฝ้าระวัง
ทําลาย รถถัง 6 คัน
BM-21 1 คัน
โดรน 64 ลำ
ทำลายเสาแอนตี้โดรน 1 ต้น
และระบบควบคุม 1 ชุด
ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 125 ราย”
