ข่าวการเมือง
ศาลฎีกา แก้โทษ “บัสบาส” คดี ม.112 ลดโทษ เหลือจำคุก 46 ปี
ศาลฎีกา แก้โทษ บัสบาส มงคล ถิระโคตร คดี ม.112 ลดโทษ เหลือจำคุก 46 ปี สืบเนื่องจากเหตุโพสต์เฟซบุ๊กจำนวน 27 โพสต์
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โพสต์ข้อความแจ้งว่า “ศาลฎีกาพิพากษาคดี ม.112 ของ “บัสบาส” มงคล ถิระโคตร พิพากษาแก้เป็นจำคุก 46 ปี ไม่รอลงอาญา เหตุโพสต์เฟซบุ๊ก 27 โพสต์ ทำให้คดีสิ้นสุดลงทันที ขณะที่บัสบาสถูกคุมขังยาว 694 วันแล้ว นับตั้งแต่หลังฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์”
พร้อมเขียนข้อความอธิบายต่อว่า “ก่อนหน้านี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาจำคุกบัสบาส 50 ปี ไม่รอลงอาญา ทำให้บัสบาสถูกคุมขังตั้งแต่นั้นเรื่อยมา จนถึงวันนี้เป็นเวลา 694 วันแล้วโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัว
ซึ่งหลังจากศาลฎีกามีคำพิพากษาในวันนี้แล้ว ทำให้คดีนี้ของบัสบาสสิ้นสุดลงทันที”
