บอยแบนด์เขมร ประกาศ ไม่ขอมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทย ฝากถึงแฟนคลับ “ไม่ต้องเสียใจ”
เพจท่านเปา โพสต์คลิป บอยแบนด์เขมร ENO Strong Man อ้างไม่ขอขึ้นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย พร้อมฝากข้อความถึงแฟนคลับชาวไทย ทำคอมเมนต์แตกแตน
วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้โพสต์คลิปของหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์เขมร วง ENO Strong Man ที่คาดว่าน่าจะกำลังพูดถึงประเทศไทย และการปะทะกันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยท่านเปาระบุแคปชั่นประกอบว่า “หนึ่งในสมาชิกวง ENO Strong Man ประกาศชัด! ขอไม่ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในไทยอย่างเด็ดขาด พร้อมบอกแฟนคลับชาวไทยว่า “ไม่ต้องเสียใจ…””
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตไทยเกือบ 5,000 คน แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ บอกเลยว่ากล่องคอมเมนต์แตกแตน แต่ละคนเสียงในหัวดังกันสุด ๆ
อ้างอิงจาก : FB ท่านเปา
