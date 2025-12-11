ข่าว

บอยแบนด์เขมร ประกาศ ไม่ขอมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทย ฝากถึงแฟนคลับ “ไม่ต้องเสียใจ”

เพจท่านเปา โพสต์คลิป บอยแบนด์เขมร ENO Strong Man อ้างไม่ขอขึ้นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย พร้อมฝากข้อความถึงแฟนคลับชาวไทย ทำคอมเมนต์แตกแตน

วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้โพสต์คลิปของหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์เขมร วง ENO Strong Man ที่คาดว่าน่าจะกำลังพูดถึงประเทศไทย และการปะทะกันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยท่านเปาระบุแคปชั่นประกอบว่า “หนึ่งในสมาชิกวง ENO Strong Man ประกาศชัด! ขอไม่ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในไทยอย่างเด็ดขาด พร้อมบอกแฟนคลับชาวไทยว่า “ไม่ต้องเสียใจ…””

งานนี้ทำเอาชาวเน็ตไทยเกือบ 5,000 คน แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ บอกเลยว่ากล่องคอมเมนต์แตกแตน แต่ละคนเสียงในหัวดังกันสุด ๆ

บอยแบนด์เขมร ประกาศ ไม่ขอมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทย ฝากถึงแฟนคลับ ไม่ต้องเสียใจ-4

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต-2 คอมเมนต์ชาวเน็ต-3 คอมเมนต์ชาวเน็ต-4

