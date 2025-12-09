สิ้นแล้ว “สมนึก สุขวิมล” แม่บิ๊กต่อ สิริอายุ 101 ปี
สิ้น สมนึก สุขวิมล แม่บิ๊กต่อ – พล.อ.อ.สถิตพงษ์ สิริอายุ 101 ปี “พล.อ.สุรยุทธ์” เป็นประธานรดน้ำศพ
นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของครอบครัวสุขวิมล มีรายงานว่า นางสมนึก สุขวิมล แม่ของ พล.อ.อ.สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ และ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 สิริอายุรวม 101 ปี 6 เดือน
เปิดกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พิธีบำเพ็ญกุศลจัดขึ้น ณ ศาลาการเปรียญ วัดนครอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยในวันนี้ (9 ธันวาคม 2568) เวลา 17.00 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 15 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ของทุกวัน และกำหนดพิธีฌาปนกิจศพในวันที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น.
ประวัติ สมนึก สุขวิมล แม่พิมพ์ของชาติ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเด็กไทย
นางสมนึก สุขวิมล หรือที่ลูกศิษย์และคนใกล้ชิดรู้จักในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ เคยรับราชการครู ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง เทศบาลเมืองเพชรบุรี ช่วงปี 2520-2526 ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายนิพนธ์ สุขวิมล มีบุตรธิดาร่วมกัน 5 คน ซึ่งล้วนเติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม
ทั้งนี้ สังคมจดจำภาพความผูกพันระหว่างนางสมนึกกับบุตรชายได้เป็นอย่างดี ภาพความประทับใจเมื่อเดือนมกราคม 2567 ที่ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ได้ก้มกราบและเช็ดเท้าให้แม่เพื่อขอพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ สะท้อนถึงความกตัญญูและความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวสุขวิมลได้อย่างชัดเจน
