ชาวเน็ตแห่ซูม แบงค์ ศุภณัฐ เซลฟี่ไร้เสื้อ-โชว์กล้ามแน่น เจอแซว เห็นแล้วหนาวแทน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 11:53 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 11:53 น.
56
แบงค์ ศุภณัฐ อัปเดตชีวิต ตปท. เซลฟี่ไร้เสื้อทำโซเชียลไฟลุก

แบงค์ ศุภณัฐ ส.ส.พรรคประชาชน อัปเดตชีวิต ตปท. ทำชาวเน็ตตาดีซูมภาพเซลฟี่แซ่บไร้เสื้อ-โชว์ซิกแพ็ก ภาพเดียวทำวูบ คอมเมนต์แห่แซว ‘หนาวแทนเลย’

ปกติแล้วเวลา ส.ส. หรือนักการเมืองโพสต์เรื่องส่วนตัวมักจะได้รับความสนใจ แต่ล่าสุด แบงค์ ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน สร้างปรากฏการณ์ไวรัลหลังโพสต์ภาพเซตใหญ่ขณะใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ เป็นภาพที่เผยให้เห็นทั้งความตั้งใจในการเรียน และโมเมนต์ส่วนตัวที่ทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลก์กว่าสองพันครั้ง

หนุ่มแบงค์ ศุภณัฐ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Boss Minchaiynunt อัปเดตการเรียนในเทอมสุดท้าย ระบุว่าเทอมนี้เป็นเทอมที่พิเศษและท้าทาย ทำให้เขาได้รับความรู้ความรับผิดชอบและเติบโตขึ้นมาก พร้อมตัดพ้อเล็กน้อยว่าหมดเทอมแล้วอยากกลับประเทศไทย เนื่องจากหนาวตัวอยู่ไหว แต่หนาวใจอยู่ลำบาก

“Michaelmas, I am truly challenged, connected, and cultivated. เป็นเทอมที่สุดพิเศษที่ท้าทายทำให้ผมได้ความรู้ความรับผิดชอบและโตขึ้นมาก แต่หมดเทอมแล้วกลับก็ไทยครับเพราะหนาวตัวอยู่ไหว แต่หนาวใจอยู่ลำบาก”

ภาพในอัลบั้มดังกล่าว เผยให้เห็นหลายอิริยาบถ ทั้งภาพที่ดูเป็นทางการขณะเข้าร่วมพิธีรับหนังสือ, ภาพบรรยากาศหนาวเหน็บริมคลองในเสื้อโค้ทตัวยาวสุดเนี้ยบ รวมทั้งภาพสบาย ๆ ขณะทำกิจกรรมทางน้ำ

ท่ามกลางภาพบรรยากาศสวยงามและภาพกิจกรรมทางวิชาการทั้งหมด มีอยู่ภาพหนึ่งที่ทำเอาชาวเน็ตหลุดโฟกัส และแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม รูปดังกล่าวเป็นภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่ แบงค์ ศุภณัฐ ถ่ายโดยไม่สวมเสื้อ เผยให้เห็นรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์มและกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ชัดเจน จนคอมเมนต์ที่เข้ามาแซวมีทั้งความชื่นชมและคำถามติดตลก เช่น “มีอยู่รูปนึงในนี้ เห็นแล้วหนาวแทนเลย 5555555” , “ครูสอนให้คิดบวก ส่วนคุณบอสสอนให้คิดถึง หนาวนี้กอดใคร หนาวไหมกอดกัน” และ “ไม้เรียวอยู่ไหน”

แบงค์ ศุภณัฐ แชร์โมเมนต์ต่างประเทศ
ภาพจาก Facebook : Boss Minchaiynunt
แบงค์ ศุภณัฐ โพสต์ภาพทำชาวเน็ตตาดีโฟกัสผิดจุด
ภาพจาก Facebook : Boss Minchaiynunt
คอมเมนต์ชาวเน็ตในรูป แบงค์ ศุภณัฐ
ภาพจาก Facebook : Boss Minchaiynunt
แบงค์ ศุภณัฐ
ภาพจาก Facebook : Boss Minchaiynunt
แบงค์ ศุภณัฐ
ภาพจาก Facebook : Boss Minchaiynunt

