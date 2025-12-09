ชาวเน็ตแห่ซูม แบงค์ ศุภณัฐ เซลฟี่ไร้เสื้อ-โชว์กล้ามแน่น เจอแซว เห็นแล้วหนาวแทน
แบงค์ ศุภณัฐ ส.ส.พรรคประชาชน อัปเดตชีวิต ตปท. ทำชาวเน็ตตาดีซูมภาพเซลฟี่แซ่บไร้เสื้อ-โชว์ซิกแพ็ก ภาพเดียวทำวูบ คอมเมนต์แห่แซว ‘หนาวแทนเลย’
ปกติแล้วเวลา ส.ส. หรือนักการเมืองโพสต์เรื่องส่วนตัวมักจะได้รับความสนใจ แต่ล่าสุด แบงค์ ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน สร้างปรากฏการณ์ไวรัลหลังโพสต์ภาพเซตใหญ่ขณะใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ เป็นภาพที่เผยให้เห็นทั้งความตั้งใจในการเรียน และโมเมนต์ส่วนตัวที่ทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลก์กว่าสองพันครั้ง
หนุ่มแบงค์ ศุภณัฐ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Boss Minchaiynunt อัปเดตการเรียนในเทอมสุดท้าย ระบุว่าเทอมนี้เป็นเทอมที่พิเศษและท้าทาย ทำให้เขาได้รับความรู้ความรับผิดชอบและเติบโตขึ้นมาก พร้อมตัดพ้อเล็กน้อยว่าหมดเทอมแล้วอยากกลับประเทศไทย เนื่องจากหนาวตัวอยู่ไหว แต่หนาวใจอยู่ลำบาก
“Michaelmas, I am truly challenged, connected, and cultivated. เป็นเทอมที่สุดพิเศษที่ท้าทายทำให้ผมได้ความรู้ความรับผิดชอบและโตขึ้นมาก แต่หมดเทอมแล้วกลับก็ไทยครับเพราะหนาวตัวอยู่ไหว แต่หนาวใจอยู่ลำบาก”
ภาพในอัลบั้มดังกล่าว เผยให้เห็นหลายอิริยาบถ ทั้งภาพที่ดูเป็นทางการขณะเข้าร่วมพิธีรับหนังสือ, ภาพบรรยากาศหนาวเหน็บริมคลองในเสื้อโค้ทตัวยาวสุดเนี้ยบ รวมทั้งภาพสบาย ๆ ขณะทำกิจกรรมทางน้ำ
ท่ามกลางภาพบรรยากาศสวยงามและภาพกิจกรรมทางวิชาการทั้งหมด มีอยู่ภาพหนึ่งที่ทำเอาชาวเน็ตหลุดโฟกัส และแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม รูปดังกล่าวเป็นภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่ แบงค์ ศุภณัฐ ถ่ายโดยไม่สวมเสื้อ เผยให้เห็นรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์มและกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ชัดเจน จนคอมเมนต์ที่เข้ามาแซวมีทั้งความชื่นชมและคำถามติดตลก เช่น “มีอยู่รูปนึงในนี้ เห็นแล้วหนาวแทนเลย 5555555” , “ครูสอนให้คิดบวก ส่วนคุณบอสสอนให้คิดถึง หนาวนี้กอดใคร หนาวไหมกอดกัน” และ “ไม้เรียวอยู่ไหน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “แบงค์ ศุภณัฏฐ์” โต้ “เดียร์” ปมสภาล่ม ชี้พท.ปิดสวิตช์ตัวเอง เลี่ยงถกถนนทรุด
- ซิโน-ไทย ส่งทนายแจ้งความ “ศุภณัฐ-รักชนก” ฐานหมิ่นประมาท ปมโยงเครือข่ายแก๊งคอลฯ
- “ศุภณัฐ” เปิดห้องสันทนาการ สตง. ห้องเดียวแพง 100 ล้าน หรูคล้ายโรงแรม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: