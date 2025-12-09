คลิปมัดตัว 2 วัยรุ่นอัฟกันลี้ภัย รุมโทรมเด็กสาวอังกฤษ 15 เสียงร้องเหยื่อน่าสงสารมาก
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ลี้ภัยทางเรือวัย 17 ปี ทั้งคู่ถูกตัดสินจำคุกเกือบ 10 ปี ศาลเปิดเผยชื่อเพื่อสาธารณชนได้รับรู้ หลังมีการบันทึกภาพเหยื่อถูกลากตัวและร้องขอความช่วยเหลือ
ศาลสหราชอาณาจักรตัดสินลงโทษจำคุกวัยรุ่นชาย 2 คน ที่ลี้ภัยมาจากอัฟกานิสถาน หลังก่อเหตุล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย 15 ปี ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองลีมิงตัน สปา (Leamington Spa) เพียงไม่กี่เดือนหลังจากพวกเขาเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรด้วยเรือเล็กในฐานะผู้เยาว์ที่เดินทางมาคนเดียว
จาน ยาฮันเซ็บ (Jan Jahanzeb) และอิสรอ เนียซาล (Israr Niazal) ทั้งคู่อายุ 17 ปี ถูกตัดสินจำคุกที่สถานกักกันเยาวชนเป็นเวลา 10 ปี 8 เดือน และ 9 ปี 10 เดือนตามลำดับ
เหตุการณ์สลดเกิดขึ้นในสวนสาธารณะนิวโบลด์ คอมีน (Newbold Comyn) ที่เป็นที่นิยมของครอบครัวและคนเดินสุนัขในเมืองวอร์ริกเชอร์ โดยวัยรุ่นทั้งสองพักอาศัยอยู่ในที่พักที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลขณะก่อเหตุ
จากรายงานระบุ ผู้เสียหายถูกแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อน จากนั้นนายยาฮันเซ็บ ได้ลักพาตัวเด็กหญิงไปในบริเวณที่ลับตา ก่อนโทรศัพท์เรียก นายเนียซาล เพื่อนของเขาให้รีบมา ! จากนั้นทั้งคู่ได้บังคับให้เหยื่อทำกิจกรรมทางเพศ แม้เหยื่อจะกรีดร้องขอความช่วยเหลือตลอดเวลา
สิ่งที่น่าตกใจคือ เด็กหญิงสามารถบันทึกช่วงเริ่มต้นและภายหลังการถูกทำร้ายด้วยโทรศัพท์มือถือของเธอเองได้
อัยการ ชอน วิลเลียมส์ กล่าวว่า คลิปวิดีโอดังกล่าว ได้ยินเสียงเหยื่อร้องขอความช่วยเหลือ และบอกอย่างชัดเจนว่า “พวกคุณกำลังจะข่มขืนฉัน ปล่อยฉันไป”
มีคลิปเสียงหลักฐานที่ ยาฮันเซ็บ ถูกบันทึกเสียงขณะพยายามขู่เหยื่อโดย “สั่งให้เงียบ” และใช้มือปิดปากเธอเพื่อหวังจะหยุดเสียงร้องขอคงามช่วยเหลือ
กล้องวงจรปิดแสดงภาพทั้งสองฝ่ายเดินขนาบข้างเหยื่อ และ “จูงเธอไปอย่างรุนแรง” ทั้งที่เหยื่อพยายามขัดขืนและดิ้นรนทุกวิถีทางด้วยเสียงดังซ้ำ ๆ”
ทั้งนี้ ผู้ก่อเหตุทั้ง 2 ยอมรับสารภาพในข้อหาล่วละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ต่อศาลแขวงโคเวนทรี เมื่อ ต.ค.ที่ผ่านมา
ผู้พิพากษา ซิลเวีย เดอ แบร์โตดาโน่ (Sylvia de Bertodano) ตัดสินยกเลิกข้อจำกัดที่ห้ามสื่อมวลชนเปิดเผยชื่อของผู้ต้องหา แม้ทนายความของจำเลยจะพยายามคัดค้าน โดยอ้างว่าการเปิดเผยสถานะเป็นผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันอาจนำไปสู่ “ความวุ่นวายในวงกว้าง” แต่ผู้พิพากษายืนยันชัดเจนว่า การเปิดเผยชื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ !
ผู้พิพากษา เดอ แบร์โตดาโน่ ยังกล่าวกับจำเลยชาวอัฟกันทั้งสองว่า พวกเขาได้ “ขโมยชีวิตวัยเด็ก” ไปจากเหยื่อ
ผู้พิพากษายอมรับว่า จำเลยมาจากพื้นที่ที่มี “ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่สำคัญ” กับสหราชอาณาจักร แต่ไม่ยอมรับว่า จำเลยไม่เข้าใจแนวคิดเรื่อง ‘การยินยอม’ (Consent) โดยย้ำว่า จำเลยทราบดีว่าการพาเด็กไปในที่ลับตาเพื่อก่ออาชญากรรมคือความผิด และได้กล่าวเสริมว่า พวกคุณทรยศต่อผลประโยชน์ของคน เช่นเดียวกับคุณที่มาที่นี่เพื่อแสวงหาความปลอดภัย พวกคุณควรจะรู้สึกละอายใจอย่างยิ่งและยาวนานต่อเรื่องนี้
เหยื่อได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีหลังฉากกั้นพร้อมกับแม่ของเธอ ในแถลงการณ์ผลกระทบของเหยื่อ เธอระบุว่า “วันที่ฉันถูกข่มขืนเปลี่ยนฉันไปในฐานะคนคนหนึ่ง ฉันไม่ใช่เด็กวัยรุ่นที่มีความสุขและไร้กังวลอีกต่อไป” และกล่าวเสริมว่า การถูกมองว่าเป็นเหยื่อนั้น “ทำให้เธอเกลียดตัวเอง”
แม่ของเด็กหญิงกล่าวว่า พวกเขาได้เฝ้าดู “ลูกสาวที่สดใส มีความสุข และมั่นใจของเราหดตัวลง” และประสบกับความวิตกกังวลจนอาเจียนบ่อยครั้ง “บางสิ่งบางอย่างได้แตกสลายในตัวพวกเราทุกคนในวันนั้น”
ทั้งนี้ จาน ยาฮันเซ็บ “Jan Jahanzeb” จะถูกเนรเทศโดยทันทีหลังจากรับโทษจำคุก เนื่องจากจะอายุครบ 18 ปี ในอีกไม่ถึง 1 เดือน มีรายงานก่อนหน้านี้เจ้าตัวพยายามเดินทางข้ามช่องแคบอังกฤษ ถึง 4 ครั้ง ก่อนจะสำเร็จ
ขณะที่ อิสรอ เนียซาล “Israr Niazal” รับสารภาพก่อนจะอายุครบ 17 ปี 1 วัน ทำให้ไม่ถูกเนรเทศโดยทันที และยังคงรอผลการขอลี้ภัยและทนายความได้เสนอว่า เขายังคงมีโอกาสที่จะสร้างชีวิตของตัวเองในประเทศนี้ เมื่อได้รับการปล่อยตัว (ดูคลิป).
ที่มา : เดอะซัน (The Sun)
