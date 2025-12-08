ไก่ จันทร์จวง ทรุดหนัก ความดันต่ำ-ค่าเลือดลดฮวบ หมอสั่งดูใกล้ชิด อาการยังไม่นิ่ง

ไก่ จันทร์จวง ทรุดหนักเข้ารพ.ด่วน ไข้สูง-ความดันต่ำ แพทย์เฝ้าระวังใกล้ชิด หลังพบค่าเลือดลดฮวบ ล่าสุดรอผลตรวจไตและปอดซ้ำ อาการยังไม่นิ่ง เจ้าตัวชูสองนิ้วสู้ตายขอบคุณทุกกำลังใจ
แฟนเพลงลูกทุ่งเป็นห่วงกันยกใหญ่ กรณี ไก่ จันทร์จวง ดวงจันทร์ น้องสาวคนเก่งของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะแจ้งข่าวเศร้าว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งระยะที่ 1 ต้องเข้าโรงพยาบาลกะทันหันอีกครั้ง หลังร่างกายสู้ไม่ไหว
ไก่ จันทร์จวง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก จันทน์จวง ดวงจันทร์ เพจหลัก ในสภาพอิดโรย นอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียงผู้ป่วย สวมหน้ากากอนามัยสีดำปิดมิดชิด เจ้าตัวระบุข้อความสั้น ๆ แต่ได้ใจความถึงความเจ็บปวด มีอาการเบื้องต้นที่น่าเป็นห่วง ระบุว่า “สุดแรงแล้ว แต่วันนี้ร่างกายไม่ไหวจริง ๆ ไข้พุ่งขึ้น 39° ตอนนี้กำลังรอผลว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือไข้เลือดออก”
หลังจากแฟน ๆ เฝ้ารอผลตรวจด้วยความเป็นห่วง ในช่วงเช้าแพทย์ได้แจ้งผลการวินิจฉัยระบุชัดเจนว่า ไม่ใช่ไข้เลือดออก แต่เกิดจากภาวะร่างกายที่อ่อนแอจนติดเชื้อ เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอและร่างกายอ่อนแอ ติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณลำคอ ส่งผลให้มีไข้สูงและปวดศีรษะรุนแรง แพทย์สั่งจ่ายยาปฏิชีวนะทันที และต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง
“เช้านี้คุณหมอได้มาแจ้งผลการตรวจเลือดให้ทราบ ผลตรวจเพาะเชื้อยืนยันว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณลำคอ ซึ่งมีสาเหตุจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ส่งผลให้มีอาการไข้สูงและปวดศีรษะ แพทย์ได้สั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ และแนะนำให้เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดหลังได้รับยาครบ 24 ชั่วโมง”
สถานการณ์ล่าสุดในวันนี้ (8 ธันวาคม) ดูเหมือนจะยังวางใจไม่ได้ หลังพยาบาลเข้ามาตรวจเช็กอาการแล้วพบความผิดปกติเพิ่มเติม ภาพล่าสุดเผยให้เห็นเจ้าตัวนอนอยู่บนเตียงด้วยสีหน้าเรียบเฉย ขณะมีพยาบาลคอยเจาะเลือดและดูแลสายน้ำเกลืออย่างใกล้ชิด เผยว่า “เมื่อคืนพยาบาลมาตรวจความดัน พบว่าต่ำมาก โดยวัดได้ประมาณ 90/50 เช้าได้เจาะเลือดเพื่อตรวจค่าไตและส่งเอกซเรย์ปอดซ้ำ ผลเลือดจากตอนเข้ามา ค่าเดิมอยู่ที่ 32 ลดลงเหลือ 23 จึงต้องเจาะเลือดตรวจซ้ำอีกครั้ง และเพิ่มน้ำเกลือเป็นขวดที่ 3 ตอนนี้กำลังรอผลตรวจและคำวินิจฉัยจากคุณหมออีกรอบ รอผลจากแพทย์แล้วจะมาสรุปอีกทีนะคะ”
แม้ร่างกายจะอ่อนล้า แต่หัวใจของลูกทุ่งสาวคนนี้ยังแกร่งเกินร้อย ล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพที่ทำให้แฟนคลับยิ้มได้ ขณะที่เธอลุกขึ้นมานั่งพิงเตียง สวมแว่นตา และชูสองนิ้วส่งยิ้มอ่อน ๆ ให้กล้อง พร้อมฝากข้อความถึงแฟน ๆ ว่า “ขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้นะคะ ได้อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ รู้สึกดีมากที่มีทุกคนอยู่ข้าง ๆ ขอบคุณจากใจจริงๆ นะคะ ขอบคุณน้องแอดมินคนสวยที่ทำรูปให้สภาพดูได้”
