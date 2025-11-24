ข่าว

เช็กตาราง สอบท้องถิ่น 68 วันที่ 7 ธ.ค. ภาค ก. ภาค ข. เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 10:41 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 10:48 น.
สอบท้องถิ่น 68 วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้สมัครกว่า 4 แสนคนต้องรู้ เวลาสอบ พิมพ์บัตรประจำตัว และกฎเหล็กการแต่งกายก่อนเข้าห้องสอบ

โค้งสุดท้าย ช่วงเวลาแห่งการรอคอยของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 หรือ สอบท้องถิ่น 68 กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. ได้ประกาศกำหนดการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เพียงวันเดียว โดยมีผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบรวมกว่า 4 แสน 3 หมื่นคนทั่วประเทศ เตรียมลงสนามเพื่อชิงเก้าอี้ข้าราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี

เช็กตารางสอบภาค ก. และ ภาค ข.

การสอบจะดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 โดยแบ่งช่วงเวลาการสอบออกเป็นสองรอบ ดังนี้

  • 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
  • 13.00 – 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

ผู้เข้าสอบจะต้องเดินทางไปยังสนามสอบตามกลุ่มภาคและเขตที่ตนเองได้เลือกไว้ในขั้นตอนการสมัครเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้ามเขตหรือข้ามจังหวัดได้ สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ทั้งสองภาคนี้ จะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ หรือภาค ค ซึ่งกำหนดไว้ในช่วงวันที่ 5 ถึง 7 มกราคม 2569

ขั้นตอนสำคัญก่อนถึงวันสอบจริง

เพื่อความราบรื่นในวันสอบ ผู้สมัครต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

1. ตรวจสอบรายชื่อและสนามสอบ ผ่านเว็บไซต์ dla-local2568.thaijobjob.com โดยกรอกเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันสิทธิ์และทราบสถานที่สอบที่แน่นอน

2. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป โดยบัตรจะต้องมีรูปถ่ายหน้าตรงสี ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในบัตรให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้

3. ศึกษาเส้นทางและแผนที่สนามสอบ ควรตรวจสอบพิกัดของสนามสอบผ่านแผนที่หรือกูเกิลแมป และเผื่อเวลาการเดินทางให้เพียงพอเพื่อป้องกันปัญหาการไปไม่ทันเวลา

กฎเหล็กการแต่งกายและอุปกรณ์เข้าห้องสอบ

ระเบียบการเข้าห้องสอบในปีนี้มีความเข้มงวดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  • สวมเสื้อยืดไม่มีปก ไม่มีกระดุม และไม่มีกระเป๋า ต้องไม่มีลวดลายหรือตัวอักษรใด ๆ
  • สวมกางเกงวอร์มขายาวชนิดผ้ายืดเท่านั้น และต้องเป็นสีสุภาพ
  • ห้าม สวมรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง นาฬิกา และเครื่องประดับทุกชนิดเข้าห้องสอบ

ข้อยกเว้นมีเพียงสุภาพสตรีมุสลิมที่สามารถสวมชุดตามหลักศาสนาสีสุภาพ และสุภาพสตรีตั้งครรภ์ที่สามารถสวมชุดคลุมท้องสีสุภาพได้ โดยต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อผู้อำนวยการสนามสอบก่อนเข้าห้อง ส่วนผู้ที่ผมยาวปิดใบหูต้องรวบผมด้วยยางรัดผมสีดำไม่มีลวดลาย

บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบสำหรับสอบท้องถิ่น 68 ที่ต้องพิมพ์และลงชื่อ

เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

ในวันสอบ ผู้เข้าสอบต้องนำเอกสารสำคัญมายืนยันตัวตน ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ที่พิมพ์จากระบบและลงชื่อแล้ว ควบคู่กับ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย หากเลขบัตรประชาชน 13 หลักไม่ตรงกับฐานข้อมูล จะหมดสิทธิ์เข้าสอบทันที

สำหรับอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ มีเพียง ดินสอดำ 2B ขึ้นไป และ ยางลบ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำปากกา ดินสอสี หรืออุปกรณ์เครื่องเขียนอื่น ๆ เข้าไปเด็ดขาด รวมถึงห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เครื่องบันทึกภาพและเสียง อาหาร เครื่องดื่ม หรือกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องสอบ หากฝ่าฝืนจะถูกยุติการสอบและปรับตกทันที

ข้อควรระวังเรื่องเวลา

ผู้เข้าสอบควรเดินทางไปถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะเรียกเข้าห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที เพื่อตรวจสอบเอกสารและชี้แจงกติกา หากผู้ใดมาถึงห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบไปแล้วเกิน 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด และระหว่างการสอบจะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา

การเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และเอกสารตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด จะช่วยลดความกังวลและทำให้ผู้สอบสามารถทำข้อสอบได้อย่างเต็มความสามารถ ขอให้ผู้สมัครทุกท่านโชคดีในการสอบสนามท้องถิ่น 68 ครั้งนี้

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

