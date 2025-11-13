ดราม่าซ้ำ! MOU แท็กรูปผิด นางงามกัมพูชาเป็นไทย เจ้าตัวซัดเจ้าภาพไม่ให้เกียรติ
เกิดอะไรขึ้น? เพจ Miss Universe แท็กรูป ฟิยาตา นางงามกัมพูชา ผิดเป็น Miss Universe Thailand เจ้าตัวรีโพสต์ข้อความซัดเจ้าภาพ ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย-ไม่ได้รับเกียรติ
ดราม่าซ้ำอีก หลังจากที่ ฟิยาตา หรือ ไท เนียรี โสเจียตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ออกมาโต้กลับกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเธอร้องไห้ เหตุถูกสตาฟในไทยเหยียดเพราะโดนบังคับให้ถอดรองเท้าก่อนขึ้นบ้านเรือนไทย ขณะทำกิจกรรมที่สยามนิรมิตภูเก็ต เจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช้ความจริง หยุดกุเรื่องดังกล่าว เธออ่อนน้อมและให้เกียรติทุกคน แต่สาเหตุที่เธอร้องไห้และโพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์แย่ ๆ ที่เจอวานนี้ (12 พ.ย. 68) เพราะโดนสื่อไทยอัดวิดีโอและเปิดแฟลช พร้อมพูดหัวเราะเยาะใส่และคิดว่าตนไม่เข้าใจภาษาไทย
ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบง่าย ๆ ล่าสุด เพจ Miss Universe โพสต์ภาพขณะนางงามทำกิจกรรม โดยรูปแรกเป็นภาพของ ไท เนียรี โสเจียตา พร้อมแท็กอินสตาแกรมของ Miss Universe Thailand ทำเอาแฟนนางงามเดือดจัด พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าทางกองแม่ไม่ทราบหรือว่าฟิยาตาเป็นตัวแทนของนางงามกัมพูชาไม่ใช่ประเทศไทย
ต่อมา ไท เนียรี โสเจียตา ได้รีโพสต์ข้อความลงสตอรี่อินสตาแกรม fi.yata โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่า “เธอมาที่นี่เพียงเพื่อเป็นตัวแทนประเทศอันเป็นที่รักของเธอด้วยความภาคภูมิใจและความสง่างาม ไม่มีใครสมควรต้องเผชิญกับความเกลียดชังหรือการไม่ให้เกียรติเพียงเพราะว่าเขาเป็นใคร
แม้จะเจ็บปวด เธอก็ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างาม นี่คือสัญลักษณ์ที่แท้จริงของความเข้มแข็ง ความสง่างาม และจิตวิญญาณของชาวกัมพูชาในฐานะประเทศเจ้าภาพ ทำไมคุณถึงต้อนรับผู้เข้าประกวดเพียงเพื่อจะทำให้คนหนึ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับเกียรติ?”
