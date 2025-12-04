ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

ดราม่า ซีเกมส์ 2025 ยังไม่หมด ล่าสุด ออแกไนซ์เจ้าของจอ LED ออกมาโพสต์คลิปยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดการแข่งขัน หลังไม่ได้เงินค่ามัดจำ แถมสัญญาไม่ชัดเจน
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าจากการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ หลังจากที่ผู้ใช้งานบัญชีเฟซบุ๊ก Love Led ที่เป็นเจ้าของจอ LED ที่ใช้ในการแข่งขันได้โพสต์ข้อความว่า “ทุกงานที่เป็นงานซีเกมส์หากวันนี้ 16:00 ไม่มีมัดจำ ถือว่าทุกอย่างเป็นโมฆะนะครับ แจ้งเพื่อทราบ”
และล่าสุด เจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าวก็ได้มีการยืนยันผ่านไลฟ์สดว่าเขาได้ตัดสินใจถอนตัวจากการรับงานซีเกมส์ 2025 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะไม่มีเงินโอนเข้ามาตามเดดไลน์ที่วางไว้
“เป็นการว่าจ้างด้วยปากเปล่า ที่ผ่านมานัดเอาไว้วันจันทร์ แล้วก็เลื่อนเรื่อยๆ เราเริ่มไม่แน่ใจ เขาก็นัดไว้วันนี้ ผมคืนงานไปบางส่วนตั้งแต่วันจันทร์ แต่เหลือบางส่วนเอาไว้ เพราะกลัวว่าน้องจะไปหาคนมาทำไม่ทัน”
“นัดไว้ว่าวันที่ 4 ธันวาคมจะมีเงินเข้า แล้วเราก็ไม่สบายใจมาเรื่อย มันดูแปลกๆ ก็เลยขออนุญาตโพสต์ไว้ตอนเช้าเป็นหลักฐาน ถ้า 4 โมงเย็นเงินไม่มา เป็นอันว่าโมโฆะ เราก็เลิกกัน คุณไปหาเจ้าอื่น ผมจะได้ไปรับงานอื่น”
“งานซีเกมส์เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเจน เพราะงานมันใหญ่ แต่การว่าจ้างจัดจ้าง รวมไปถึงการจ่ายเงิน มันดูไม่ค่อยชัดเจน เราก็เลยมีกังวล”
“นอกจากตัวเราเองแล้ว เรายังพาทีมงานเข้าไปร่วมงานด้วย กลายเป็นต้องไปรับผิดชอบงานให้เขา แต่ขณะเดียวกันก็เกรงใจออแกไนซ์เซอร์ รับปากไปแล้วก็จะไปเท”
“งานของผมรับในงานโซนชลบุรี ไม่ได้เกี่ยวกับราชมังฯ เพราะฉะนั้นอยากให้ออกข่าวให้ชัดเจน เดี๋ยวกลายเป็นประเด็น ผมเลยมาอธิบายในส่วนของผม”
“ซึ่งนี่ก็ 4 โมงแล้ว แต่ไม่มีเงินเข้ามา ก็ถือว่างานนี้โมฆะครับ”
อ้างอิง : Facebook Love Led
