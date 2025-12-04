ดร.ก้องศักด รับงบจัดซีเกมส์ปีนี้น้อยกว่ากัมพูชา มั่นใจจัดไม่แพ้ชาติใดแน่นอน
ดร.ก้องศักด รับงบจัดซีเกมส์ปีนี้น้อยกว่ากัมพูชา ประมาณ 1,000 ล้านบาท รอบจัดไม่แพ้ชาติใดแน่นอน สั่งเร่งแก้เรื่องไฟและป้ายแล้ว
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกมายอมรับหลังจากเกิดดราม่าและการตั้งคำถามถึงมาตรการจัดซีเกมส์ 2025 ผ่านรายการ กรรมกรข่าว ของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกร ว่า เรื่องลำโพง ในการแข่งขันฟุตบอลชาย ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 คู่ระหว่าง เวียดนา พบ ลาว ที่สนามราชมังคลากีฬาถสาน ไม่ดัง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา ไม่ดังระหว่างร้องเพลงชาติ ของทั้งสองทีม นั้น เป็นเรื่องของความผิดพลาดทางเทคนิค โดยซีเกมส์ ครั้งนี้ จัดขึ้น 50 ชนิดกีฬา กระจายให้สมาคมแต่ละกีฬา รับผิดชอบทั้งด้านเทคนิค และการแข่งจัดการแข่งขัน แต่พอเกิดเหตุดังกล่าว ก็ลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่คอนโทรลเสียงของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ก็ให้คำตอบว่า ตอนทดสอบเสียงออกตามปกติทุกอย่าง แต่ตอนเอาจริง เขาฟังในหูฟังเสียงเพลงก็ออก แต่ปรากฎว่าไม่ออกในสนาม ก็พยายามแก้ไข แต่แมตช์มันต้องเริ่มแล้ว เลยแก้ไขไม่ทัน ซึ่งก็ได้กำชับไปว่า ต่อไปต้องมีเครื่องเสียงสำรอง ไว้แก้ไขสถานการณ์ เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก จากนั้น ก็ทำหนังสือจาก กกท. ขอโทษ เวียดนาม และลาวไปแล้ว ว่ายืนยันว่าจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ส่วนเรื่องไฟในสนามราชมังคลากีฬาสถาน ที่แหว่งไป จริง ๆ แม้จะขาดบางดวงไป แต่ไฟที่มีอยู่ก็ยังเกินมาตรฐานการแข่งขัน คือไม่ต่ำกว่า 1,500 ลักซ์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ ดำเนินอยู่ คือได้มาตรฐานแข่งขันแล้ว ส่วนเรื่องที่ต้องสั่งเอาไฟจากสนามที่นครราชสีมา มาเติมให้ครบ ต้องชี้แจงว่า กกท. มีสนามที่รับผิดชอบอยู่ประมาณ 20 สนามทั่วประเทศ เราสามารถโยกย้ายเปลี่ยนกันได้ วันนี้ก็เร่งดำเนินการให้มันครบให้หมด ไม่งั้นจะมีดราม่า มีอะไรอีก แต่ยืนยันว่าปกติแล้วการแข่งขันจะดูที่ความสว่างเพียงพอหรือไม่เป็นหลัก เพียงแต่อาจจะดูไม่เรียบร้อย มีแหว่ง แต่เพื่อไม่ให้มีประเด็น ก็สั่งการให้มาติด เพื่อไม่ให้มีประเด็นมาถกเถียงกัน”
“เราต้องบริหารงบประมาณ อย่างยากลำบาก งบประมาณการการจัดซีเกมส์ของ ประเทศไทยน้อยกว่า ซีเกมส์ ที่กัมพูชา ครั้งก่อนอีก ซึ่งด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณด้วย รวมถึงมีกรณีย้ายสนามจาก สงขลา ซึ่งเกิดอุบัติภัย ย้ายมาที่กทม. และชลบุรี ก็มีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีก 160 กว่าล้านบาท ซึ่งสถานการณ์แบบนี้ เราจะไปของบกลางไม่ได้ เพราะเงินส่วนใหญ่ต้องไปใช้ช่วยน้ำท่วมก่อน เราก็ต้องมีข้อจำกัดในการประหยัดเงินให้มากที่สุด แต่ไฟไม่ใช่เรื่องที่เราละเลยในมาตรฐาน เพราะได้มาตรฐานอยู่แล้ว แต่วันนี้ก็สั่งการให้ทำให้หมดแล้ว
ส่วนเรื่องป้ายสปอนเซอร์ใหญ่เกินไปในสนามราชมังคลากีฬาสถาน ผู้ว่าฯกกท. ระบุว่า ได้สั่งเปลี่ยนแล้ว สั่งให้เอาออกแล้ว ก็ยอมรับว่าตนก็ไม่ชอบ ซึ่งการจัดการแข่งขันมันก็มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายที่เขาดูเรื่องสิทธิประโยชน์ หรือลูกค้า เขาก็คงอยากที่จะให้ลูกค้าแฮปปี้ ให้ป้ายๆใหญ่ๆ เห็นชัดๆ แต่เมื่อดูสัญญาเกี่ยวกับสปอนเซอร์แล้ว การใช้ LED วิ่งรอบสนาม ก็เพียงพอแล้ว
นอกจากนี้ช่วงหนึ่ง ดร.ก้องศักด กล่าวด้วยว่า งบประมาณจัด กัมพูชาใช้งบ 3,000 กว่าล้านบาท เราใช้ 2,000 กว่าล้านบาท ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเราไม่ต้องสร้างสนามกีฬาใหม่ เพราะโครงสร้างพื้นฐานเรามีอยู่แล้ว เพียงแต่รีโนเวท ให้อยู่สภาพที่แข่งได้ รวมถึงพิธีเปิด พิธีปิด เราก็ได้งบประมาณน้อยกว่า นี่ก็เป็นภาพรวม และจริงๆ ถ้าจะบอกว่าภาพรวมของซีเกมส์ ก็คงไม่ใช่ แต่เป็นปัญหาของวงการกีฬาเลย ที่ได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น วันนี้ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมา แต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำออกมาไม่ดี ในพิธีเปิดจะได้เห็นว่าอาจไม่ได้มีแสงสีอลังการ แต่ก็จะทำออกมา ให้มีความงดงาม สมพระเกียรติฯ เราจะดำเนินการให้สมกับที่ประเทศไทย ไม่ได้เป็นเจ้าภาพมา 18 ปี รับรองว่าไม่แพ้กัมพูชา หรือชาติอื่นๆแน่นอน
