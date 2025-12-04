บันเทิงเพลง

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 17:42 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 17:44 น.
76

เกาะติดงาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้ (4 ธ.ค.) แบมแบม แท็กทีม มาร์ค ต้วน และ เตนล์ บุก One Bangkok Forum พร้อมทัพศิลปิน T-POP คับคั่ง เช็กช่องทางดูสดที่นี่

เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม Spotify แพลตฟอร์มสตรีมมิงระดับโลกจัดงานใหญ่ฉลองแคมเปญแห่งปี “Spotify Wrapped Live Thailand 2025” ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568) ณ One Bangkok Forum

ไฮไลต์สำคัญที่แฟนคลับทั่วโลกจับตามอง คือการโคจรมาพบกันของ 3 ศิลปิน K-POP เชื้อสายไทยและระดับโลกอย่าง แบมแบม (BamBam), มาร์ค ต้วน (Mark Tuan) และ เตนล์ (TEN) ท่ามกลางกองทัพศิลปิน T-POP อีกมากมาย

งานในปีนี้ถือเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมดนตรีและสรุปยอดการฟังเพลงตลอดปี โดยมีศิลปินแม่เหล็กอย่าง แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ซึ่งเป็นศิลปิน K-POP ชาวไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุด ยืนยันเข้าร่วมงานพร้อมกับพี่ใหญ่แห่งวง GOT7 อย่าง มาร์ค ต้วน และ เตนล์-ชิตพล ลี้ชัยพรกุล ศิลปินชาวไทยจากวง WayV และ NCT ซึ่งถือเป็นการรวมตัวของตัวท็อปในวงการที่หาดูได้ยาก

กำหนดการและช่องทางการรับชม สำหรับแฟนคลับที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานที่ One Bangkok Forum ได้ ทางผู้จัดได้เตรียมช่องทางการถ่ายทอดสดเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศความสนุกแบบเรียลไทม์ ดังนี้:

เวลา 17:00 น. : เริ่มกิจกรรมเดินพรมดำ (Black Carpet) ชมแฟชั่นและบทสัมภาษณ์แรกของเหล่าศิลปิน

เวลา 21:30 น. : เริ่มการแสดงสด (Live Show) บนเวที จัดเต็มแสงสีเสียง

แฟนๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางโทรทัศน์ช่อง one31 และดูออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน oneD

พลังโซเชียลส่งกำลังใจ แฟนคลับสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้ได้ด้วยการติดแฮชแท็กอย่างเป็นทางการ #BamBamatSpotifyWrappedLive และ #SpotifyWrappedLiveTH2025 บนโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งกำลังใจให้ศิลปินคนโปรดและร่วมแชร์โมเมนต์ประทับใจตลอดการจัดงาน

งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นงานประกาศรางวัลหรือคอนเสิร์ต แต่ยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างศิลปินกับแฟนเพลง เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและอิทธิพลของเสียงดนตรีที่ขับเคลื่อนวงการบันเทิงไทยและระดับโลกตลอดปี 2025

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

28 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

53 นาที ที่แล้ว
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก &quot;เวย์&quot; สอบปากคำคดี &quot;นานา&quot; พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น ข่าว

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานรวม เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล เศรษฐกิจ

ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ ข่าว

ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีใช้ StopNCII.org ลบรูปหลุดได้ด้วยตนเอง ข่าว

วิธีใช้ StopNCII แจ้งลบรูปหลุดทุกแพลตฟอร์ม ไม่ต้องอัปไฟล์จริง ปลอดภัย 100%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เพจ “ซีเกมส์ 2025” โพสต์ชี้แจง ‘ข้อมูลคลาดเคลื่อน’ ยันเร่งตรวจสอบเพื่อสื่อสารที่แม่นยำมากขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน เจน สุดา เจ็บหนักสุด บันเทิง

เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน-ลวงลงทุน ช็อก! เจนสุดา เจ็บหนักสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก ข่าวการเมือง

สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องแพดเม่ ยืนยันจับมือแน่นแล้วแต่ต้านกระแสน้ำไม่ไหว ข่าว

แม่น้องเพดเม่ ใจสลาย เล่าเรื่องวันเรือคว่ำ ยันไม่เคยปล่อยมือลูก แต่น้ำซัดแรง-ชูชีพหลุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนดังเมืองแพร่ออกประกาศไฟเขียวให้ใส่กางเกงวอร์ม-เสื้อกันหนาวได้แต่ต้อง &quot;โทนสีสุภาพ&quot; ชาวเน็ตเสียงแตกหวั่นกลายเป็นการสร้างภาระใหม่ ข่าว

รร.ดังแพร่ ประกาศ ยอมให้ใส่เสื้อหนาว แต่บังคับ “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตซัด เพิ่มภาระ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น &quot;ยังพูดตอนนี้ไม่ได้&quot; บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดท สเรย์เนียต Miss Charm Cambodia 2025 ใช้สโลแกนไทย บันเทิง

ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน? หวังตบตาผู้เสียหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง

Spotify Wrapped 2025 เช็ก ‘อายุรสนิยมเพลง’ แข่งขันอันดับแฟนพันธุ์แท้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ข้าวโพด&#039; ฝากถึง &#039;นานา ไรบีนา&#039; กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก บันเทิง

‘ข้าวโพด’ ฝากถึง ‘นานา ไรบีนา’ กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีนานาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนยังไม่เข้าข่ายตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

คดี “นานา” ยังไม่เข้าข่าย ฉ้อโกงประชาชน เส้นเงินไม่ถึง “เวย์” แม้หย่าก็ไม่มีผล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดร.ก้องศักด รับงบจัดซีเกมส์ปีนี้น้อยกว่ากัมพูชา มั่นใจจัดไม่แพ้ชาติใดแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางชีวิต เวย์ ไทเทเนียม เป็นลูกครึ่งไหม บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นลูกครึ่งไหม สำเนียงอังกฤษดีมาก แร็ปก็เก่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอลยืนยัน รับร่างตัวประกันชาวไทยในฉนวนกาซา ศพสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี นักพากย์ระดับตำนานผู้สร้างเสียงซูเนโอะในโดราเอมอน บันเทิง

ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี ตำนานเสียง “ซูเนโอะ-โคนัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดดอกเบี้ย &#039;นานา ไรบีนา&#039; โอนให้ &#039;ข้าวโพด สมิทธินันนท์&#039; ก่อนโดนรวบ บันเทิง

เปิดยอดดอกเบี้ย ‘นานา ไรบีนา’ โอนให้ ‘ข้าวโพด สมิทธินันนท์’ ก่อนโดนรวบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 17:42 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 17:44 น.
76
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก &quot;เวย์&quot; สอบปากคำคดี &quot;นานา&quot; พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานรวม เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button