ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

เกาะติดงาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้ (4 ธ.ค.) แบมแบม แท็กทีม มาร์ค ต้วน และ เตนล์ บุก One Bangkok Forum พร้อมทัพศิลปิน T-POP คับคั่ง เช็กช่องทางดูสดที่นี่
เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม Spotify แพลตฟอร์มสตรีมมิงระดับโลกจัดงานใหญ่ฉลองแคมเปญแห่งปี “Spotify Wrapped Live Thailand 2025” ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568) ณ One Bangkok Forum
ไฮไลต์สำคัญที่แฟนคลับทั่วโลกจับตามอง คือการโคจรมาพบกันของ 3 ศิลปิน K-POP เชื้อสายไทยและระดับโลกอย่าง แบมแบม (BamBam), มาร์ค ต้วน (Mark Tuan) และ เตนล์ (TEN) ท่ามกลางกองทัพศิลปิน T-POP อีกมากมาย
งานในปีนี้ถือเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมดนตรีและสรุปยอดการฟังเพลงตลอดปี โดยมีศิลปินแม่เหล็กอย่าง แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ซึ่งเป็นศิลปิน K-POP ชาวไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุด ยืนยันเข้าร่วมงานพร้อมกับพี่ใหญ่แห่งวง GOT7 อย่าง มาร์ค ต้วน และ เตนล์-ชิตพล ลี้ชัยพรกุล ศิลปินชาวไทยจากวง WayV และ NCT ซึ่งถือเป็นการรวมตัวของตัวท็อปในวงการที่หาดูได้ยาก
กำหนดการและช่องทางการรับชม สำหรับแฟนคลับที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานที่ One Bangkok Forum ได้ ทางผู้จัดได้เตรียมช่องทางการถ่ายทอดสดเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศความสนุกแบบเรียลไทม์ ดังนี้:
เวลา 17:00 น. : เริ่มกิจกรรมเดินพรมดำ (Black Carpet) ชมแฟชั่นและบทสัมภาษณ์แรกของเหล่าศิลปิน
เวลา 21:30 น. : เริ่มการแสดงสด (Live Show) บนเวที จัดเต็มแสงสีเสียง
แฟนๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางโทรทัศน์ช่อง one31 และดูออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน oneD
พลังโซเชียลส่งกำลังใจ แฟนคลับสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้ได้ด้วยการติดแฮชแท็กอย่างเป็นทางการ #BamBamatSpotifyWrappedLive และ #SpotifyWrappedLiveTH2025 บนโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งกำลังใจให้ศิลปินคนโปรดและร่วมแชร์โมเมนต์ประทับใจตลอดการจัดงาน
งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นงานประกาศรางวัลหรือคอนเสิร์ต แต่ยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างศิลปินกับแฟนเพลง เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและอิทธิพลของเสียงดนตรีที่ขับเคลื่อนวงการบันเทิงไทยและระดับโลกตลอดปี 2025
