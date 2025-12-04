ข่าวกีฬาซีเกมส์

เพจ "ซีเกมส์ 2025" โพสต์ชี้แจง 'ข้อมูลคลาดเคลื่อน' ยันเร่งตรวจสอบเพื่อสื่อสารที่แม่นยำมากขึ้น

เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 16:56 น.
เพจเฟซบุ๊กของการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ออกมาโพสต์ชี้แจงว่า มีหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์เท่านั้น บางครั้งข้อมูลคาดเคลื่อน พร้อมนำคำแนะนำมาปรับปรุงใช้ต่อไป

เรียกว่ามีประเด็นไม่เว้นแต่ละวัน สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 เพราะมีแฟนกีฬาสังเกตว่ารูปภาพและเนื้อหาที่เพจเฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025 ลงนั้นดูไม่มีการเตรียมการ ทั้งใส่ธงชาติผิดในโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิง รวไมปถึงการใช้ AI ในการเจเนอเรตภาพโปรโมทงาน Virtual Run จนกลายเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์

Credit : SEA GAMES Thailand 2025

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025 ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า “คำชี้แจงจากใจ เนื่องด้วยเพจ SEA GAMES Thailand 2025 มีภารกิจหลักในการจัดทำภาพประกอบ, โพสต์ข้อมูล, เขียนเนื้อหาข่าวที่เป็นทางการจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวมถึงสนับสนุนและประชาสัมพันธ์มหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ทางเพจจึงได้รับสื่อประชาสัมพันธ์จากหลายหน่วยงานเพื่อช่วยกระจายข้อมูลให้ถึงประชาชนในวงกว้าง”

“อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเนื้อหา รูปภาพ หรือชิ้นงานที่ได้รับฝากประชาสัมพันธ์อาจมีข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือมีความไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางเพจ แต่ทางเพจยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันหลักให้ถูกต้องที่สุด และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมหกรรมซีเกมส์อย่างต่อเนื่อง”

“เราขออภัยเป็นอย่างสูง หากเกิดความผิดพลาดในส่วนของข้อมูลหรือชิ้นงานประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไป ขอขอบคุณทุกท่านที่แจ้งเตือน ให้คำแนะนำ และเราจะนำทุกความเห็น ไปปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

Credit : SEA GAMES Thailand 2025

อ้างอิง : Facebook SEA GAMES Thailand 2025

 

