วงการหนังเศร้า ‘สก็อตต์ ฟินน์’ ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน

วงการหนังผู้ใหญ่เศร้า ‘สก็อตต์ ฟินน์’ ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน ครอบครัวเผยรักธรรมชาติ-เป็นเชฟฝีมือดี
แฟนคลับร่วมไว้อาลัย เรตต์ ดักลาส เมสเซอร์ลีย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อวงการว่า “สก็อตต์ ฟินน์” (Scott Finn) นักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ชื่อดัง เสียชีวิตลงแล้วในวัยเพียง 27 ปี โดยทางครอบครัวเพิ่งออกแถลงการณ์แจ้งข่าวร้ายผ่านเว็บไซต์อนุสรณ์สถานออนไลน์
ในคำไว้อาลัยครอบครัวระบุว่า เมสเซอร์ลีย์ หรือ “ดั๊ก” ชื่อเล่นที่คนสนิทเรียก เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา แม้จะไม่มีการระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด แต่ครอบครัวได้เผยแพร่ภาพความทรงจำของเขาที่ชายหาด ยกย่องว่าเขาเป็นเชฟที่มีฝีมือ ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ดิสก์กอล์ฟ ตกปลา แคมป์ปิ้ง และเดินป่า
ครอบครัวยังได้เขียนข้อความอาลัยสุดซึ้งว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เขาจะถูกจดจำในฐานะผู้ที่มีหัวใจอยากช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเหลือเชื่อ เราพบความสบายใจที่รู้ว่าความเจ็บปวดของเขาในโลกนี้ได้จบลงแล้ว และเขาได้กลับไปพักผ่อนกับพระบิดาบนสวรรค์อีกครั้ง” สก็อตต์เป็นคนใจดี ยิ้มง่าย บุคลิกขี้เล่นของเขา จะอยู่ในความทรงจำของผู้คนที่ได้สัมผัสตลอดไป
ในมุมสาธารณะ เมสเซอร์ลีย์เป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ที่มีผลงานกับค่ายดังอย่าง Active Duty และ Next Door Studios
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวล่าสุดบนบัญชี X (Twitter) ของเขาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เขาได้โพสต์ภาพเซลฟี่พร้อมเปิดใจยอมรับว่าปีที่ผ่านมาเป็น “ชีวิตที่ยากลำบาก” เนื่องจากการหย่าร้าง หลังจากนั้นเขาได้โพสต์ในบัญชีโซเชียลมีเดียใหม่ว่าต้องการมุ่งเน้นไปที่ทักษะการทำอาหารแทนการโลดเล่นบนหน้าจอ
ทั้งนี้ ทางครอบครัวมีกำหนดจัดพิธีไว้อาลัยและฌาปนกิจศพในวันที่ 4 ธันวาคม นี้
