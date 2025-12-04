เคสสุดแปลก นักประดาน้ำเปรูตัวบวมฉึ่งนาน 10 ปี หลังดำน้ำพลาด แพทย์ชี้ยังไม่มีทางรักษา
นักประดาน้ำชาวเปรู ต้องทรมานกับอาหารตัวบวม ที่หน้าอกและแขนมานานกว่า 10 ปี หลังดำน้ำผิดพลาด พบฟองไนโตรเจนสะสมใต้ผิดหวัง ยังไม่มีวิธีรักษา
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา อเลฮานโดร “วิลลี่” รามอส มาร์ติเนซ (Alejandro “Willy” Ramos Martínez) นักประดาน้ำหาอาหารทะเลชาวเปรู ต้องพยายามหาวิธีรักษาอาการตัวบวมผิดปกติ ซึ่งเกิดจากฟองอากาศไนโตรเจนสะสมอยู่ใต้ผิวหนัง เนื่องจากเขาขึ้นสู่ผิวน้ำเร็วเกินไปขณะดำน้ำ
วิลลี่ ป่วยเป็นภาวะที่เรียกว่า “โรคน้ำหนีบ” (Decompression Sickness) หรือ “โรคจากการลดความกดอากาศ” ซึ่งเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นกับนักประดาน้ำที่ดำน้ำลึกและไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการลดความกดอากาศที่ถูกต้อง
ในปี 2013 ขณะที่วิลลี่กำลังดำน้ำที่ความลึกกว่า 30 เมตร นอกชายฝั่งเมืองปิสโก เพื่อหาอาหารทะเล เรือลำหนึ่งที่แล่นผ่านมาทำให้สายออกซิเจนของเขาขาด ทำให้เขาต้องรีบขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งการขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างฉับพลันนี้ทำให้ฟองไนโตรเจนก่อตัวขึ้นในบริเวณหน้าอกและแขน ส่งผลให้ลำตัวและแขนของเขามีรูปทรงบิดเบี้ยวผิดปกติ
กรณีของมาร์ติเนซถือว่าแปลกประหลาดมากที่สุดในโลก เพราะปกติแล้วโรคน้ำหนีบมักทำให้เกิดอาการปวด, ความเสียหายต่อกระดูกและข้อต่อ, หรือกระทบต่อระบบประสาท แต่ไม่เคยมีใครมีอาการบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงเท่ากับวิลลี่ แขนสองข้างของเขาบวมขึ้นจนมีขนาดรอบแขนประมาณ 62 ซม. และ 72 ซม. เลยทีเดียว
เมื่อปี 2017 แพทย์เคยพยายามรักษาเขาด้วยการให้ออกซิเจนในห้องปรับความดัน (Hyperbaric Chamber) เพื่อกำจัดฟองไนโตรเจน ซึ่งในขณะนั้นแพทย์สามารถกำจัดฟองไนโตรเจนออกไปได้ประมาณ 30% และมีความหวังว่าเขาจะหายเป็นปกติ
แต่แปดปีต่อมา วิลลี่ยังคงมองหาวิธีรักษา เพราะฟองไนโตรเจนได้เกาะติดกับกล้ามเนื้อและอวัยวะภายใน ทำให้การผ่าตัดไม่ใช่วิธีที่ปลอดภัย เขาจึงต้องใช้ชีวิตในสภาพร่างกายที่เหมือนลูกโป่งเป่าลม และหวังว่าจะมีแพทย์ท่านใดสามารถคิดค้นวิธีการรักษาที่ปลอดภัยได้
“ผมรอดมาได้ด้วยปาฏิหาริย์ ผมขอบคุณพระเจ้าที่ถึงแม้ผมจะพิการ แต่ผมยังมีชีวิตอยู่” วิลลี่กล่าวกับ BBC พร้อมยอมรับว่าช่วงหนึ่งเขาเคยซึมเศร้าและทนไม่ได้ที่ผู้คนมองเขาด้วยความสงสาร
“ผมอยากกลับไปดำน้ำอีกถ้าเป็นไปได้ ผมคิดถึงการดำน้ำ นอกจากจะเป็นงานแล้ว มันคือสิ่งที่ผมรัก มันคือความผจญภัยสำหรับผม แต่โชคร้ายที่ท้องทะเลนั้นต้องให้ความเคารพ” เขากล่าวทิ้งท้าย
อ้างอิง : www.odditycentral.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แม่เครียดหนัก พาลูกชายหาหมอกลัว ‘ของลับเล็ก’ หาแฟนไม่ได้ ตรวจจริงหมอถึงกับตะลึง
- ศาลเวเนฯ สั่งจำคุกหมอ 30 ปี เซ่นแชตวิจารณ์รัฐบาล มาดูโร ผ่านโซเชียลมีเดีย
- ตำรวจแคนาดา วอน ปชช. นำป้ายออก หลังขึ้นข้อความ “ซานต้าไม่มีจริง”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: