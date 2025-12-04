เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นลูกครึ่งไหม สำเนียงอังกฤษดีมาก แร็ปก็เก่ง

เส้นทางชีวิต เวย์ ไทเทเนียม เป็นลูกครึ่งไหม ตั้งรกรากในสหรัฐฯ โตมากับฮิปฮอปนิวยอร์ก สำเนียงอังกฤษแบบอเมริกันล้วน ก่อนกลับไทยมาเป็นหนึ่งในเสาหลักฮิปฮอปไทย
คำถามยอดฮิตในคอมเมนต์ทุกครั้งที่มีคลิป เวย์ ไทเทเนี่ยม หรือ DABOYWAY พูดอังกฤษยาว ๆ คือ “เวย์เป็นลูกครึ่งรึเปล่า หน้าอินเตอร์ สำเนียงดีขนาดนี้?”
ถ้าดูแค่ภาพรวม ทั้งสำเนียง การใช้สแลง วิธีการพูดแบบคนอเมริกัน หลายคนอาจคิดว่าเขาเป็นลูกครึ่งไทย–อเมริกันเต็มตัว แต่ถ้าเปิดประวัติจริง ๆ จะพบว่า เวย์เกิดที่เมืองแพเทอร์สัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐฯ จาก “พ่อกับแม่ชาวไทย” ที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศ
ดังนั้น เรื่องเชื้อสาย เวย์เป็นคนไทยแท้ ส่วนตัวตน โตในอเมริกา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นิสัยแบบ “Thai American” ชัดเจน
ประวัติ เวย์ ไทเทเนียม วัยเด็กในบรู๊กลิน สาเหตุสำเนียงอังกฤษถึงเป๊ะขนาดนั้น
เวย์มีชื่อจริงว่า ปริญญา อินทชัย เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2524 ที่เมืองแพเทอร์สัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ก่อนจะย้ายไปใช้ชีวิตวัยเด็กในย่านบรู๊กลิน นิวยอร์ก เมืองที่เป็นหนึ่งในหัวใจของวัฒนธรรมฮิปฮอปโลก
จากบทสัมภาษณ์ในสื่อต่างประเทศหลายแห่ง เล่าตรงกันว่า ตอนเด็ก เวย์หลงใหลกีฬาอย่างบาสเกตบอล แข่งลู่วิ่ง ใช้เวลาว่างกับหนัง เพลง และการแสดง เขาชอบเลียนแบบตัวละครในภาพยนตร์ เล่นบทบาทสมมติกับเพื่อน ๆ จนเริ่มมีความฝันด้านศิลปะการแสดงควบคู่ไปกับดนตรี
การอยู่ในสังคมอเมริกันตั้งแต่เล็ก ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของเวย์ แถมยังเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงนิวยอร์กแบบที่เห็นในคลิปสัมภาษณ์กับสื่อฮิปฮอปต่างประเทศ หรือรายการอย่าง Rolling Loud, ThisIs50 และช่องสัมภาษณ์ศิลปินต่าง ๆ ที่เขาเล่าเรื่องชีวิตด้วยภาษาอังกฤษล้วนได้อย่างลื่นไหลเหมือนคนอเมริกันแท้ ๆ
เวย์เคยโพสต์เล่าว่าช่วงหนึ่งในวัยเด็ก เขาพูดไทยไม่ได้ด้วยซ้ำ ต้องมาฝึกภาษาหลังกลับมาเมืองไทยอีกที นี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาพูดอังกฤษสำเนียงเขาถึง “เป๊ะทุกคำ” ในขณะที่ภาษาไทยก็ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นตามเส้นทางอาชีพในเมืองไทย
เวย์กลับไทยตอน 16 จากเด็กไทยในนิวยอร์ก สู่เส้นทางแร็ปเปอร์
ตอนอายุประมาณ 16 ปี เวย์ตัดสินใจตามพ่อแม่กลับมาอยู่ประเทศไทย เริ่มใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ทำความรู้จักวงการบันเทิงไทย ทั้งสายเพลงและงานแสดง จากข้อมูลของ PPTV และ Bandwagon ระบุว่า หลังเรียนจบไฮสกูลเขาเคยกลับมาที่ไทยช่วงหนึ่งเพื่อเยี่ยมครอบครัวและเริ่มเขียนเพลง รวมถึงมีผลงานในกลุ่มศิลปิน Teen 8 Grade A และเล่นละครเรื่อง “วัยอลวน” ก่อนจะกลับไปอเมริกาเพื่อเรียนต่อและฝึกการแสดงอย่างจริงจัง
ช่วงนี้เองที่เวย์เริ่มทดลองเอา “ฮิปฮอปแบบอเมริกัน” มาผสมกับภาษาไทย และสังเกตว่าซาวด์แบบนี้ยังแทบไม่มีในตลาดเพลงไทย
จุดกำเนิดวง ไทเทเนียม แร็ปไทยสไตล์อินเตอร์
ปลายยุค 90s เวย์กลับมายังกรุงเทพฯ อีกครั้ง ไปรวมกลุ่มกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์อย่าง ขันเงิน นะเกะ (Khan) และ เดย์ – Nay Myo Thant (Sunny Day) จนเกิดวงฮิปฮอปชื่อ Thaitanium ในปี 2000
ไทเทเนียมนำซาวด์ฮิปฮอปอเมริกันเต็มรูปแบบมาผสมกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพลงของวงมีทั้งแร็ปไทยสลับอังกฤษ ใช้บีตและวิธีวางไรม์แบบเวทีสากล สื่อดนตรีต่างประเทศบางแห่งถึงขั้นเรียกเวย์ว่าเป็นหนึ่งใน “godfather of Thai hip hop” จากบทบาทการผลักดันซีนฮิปฮอปตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีใครเชื่อว่าดนตรีแบบนี้จะขายได้ในไทย
2 อัลบั้มแรกของ Thaitanium อย่าง AA และ Thai Riders ทำให้ชื่อวงเริ่มเป็นที่รู้จัก ตามมาด้วยการขึ้นเวทีใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศ จนสื่อหลายแห่งยกให้เป็นหนึ่งในวงฮิปฮอปที่ประสบความสำเร็จที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
DABOYWAY ชื่อวงการ ศิลปินเดี่ยวบนเวทีโลก
แม้จะโด่งดังจากการเป็นสมาชิกไทเทเนียม แต่เวย์ก็ไม่หยุดแค่ในนามวง เริ่มใช้ชื่อ DABOYWAY ทำงานเดี่ยว ปล่อยซิงเกิลภาษาอังกฤษเต็ม ๆ อย่าง “Yeah Yeah Yeah”, “Make It Happen” และอีกหลายเพลงที่โชว์ทั้งแร็ปและเมโลดี้แบบอินเตอร์ สะท้อนชัดว่าความถนัดของเขาอยู่ที่การเล่าเรื่องสองโลก – ไทยกับอเมริกา – ผ่านดนตรีฮิปฮอป
ปี 2019 เวย์เซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับค่าย Def Jam South East Asia ค่ายฮิปฮอประดับตำนานในเครือ Universal ที่ปั้นศิลปินอย่าง Jay-Z, Rihanna, Kanye West และอีกหลายชื่อดัง ก่อนจะมีการเปิดตัว Def Jam Thailand อย่างเป็นทางการ โดยเวย์มีบทบาททั้งในฐานะศิลปินและหนึ่งในคนทำงานเบื้องหลังสายฮิปฮอปของค่ายในไทยด้วย
ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันของเวย์กลายเป็นจุดแข็งชัดเจนเวลาไปออกสื่อหรืองานต่างประเทศ เขาพูดคุยกับสื่อจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ได้แบบสบาย ๆ ทำให้ภาพจำของ DABOYWAY ไม่ใช่แค่ “แร็ปเปอร์ไทย” แต่คือ “ศิลปินฮิปฮอประดับเอเชีย” ที่เดินเข้าออกเวทีโลกได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ชีวิตครอบครัว เวย์, นานา กับลูกแฝด
ในมุมชีวิตส่วนตัว เวย์แต่งงานกับ นานา ไรบีนา อดีตวีเจและนักธุรกิจสายไลฟ์สไตล์เมื่อปี 2553 ทั้งคู่มีลูกฝาแฝดชาย–หญิงชื่อ “บรู๊คลิน” และ “บีน่า” ที่แฟน ๆ คุ้นหน้าในโซเชียลและรายการเรียลลิตี้อยู่บ่อยครั้ง สื่อบันเทิงไทยมักยกให้เป็นหนึ่งในครอบครัวคนดังสายสปอร์ต–แฟมิลี่ ที่บาลานซ์งานในวงการกับการเลี้ยงลูกได้อย่างลงตัว
ช่วงหลังมีกระแสข่าวเรื่องเวย์ หย่า นานา ฝั่งทนายความของครอบครัวก็ออกมายืนยันกับสื่อว่า ข้อมูลบางส่วนที่แชร์กันในโลกออนไลน์ “คลาดเคลื่อน” และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เวย์ เปิดปากแล้ว ยัน ไม่ได้หย่า นานา เผยสาเหตุ ไม่โผล่เยี่ยม เพราะเมียสั่ง
- เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง นานา ถูกจับกุม โพสต์สั้น ๆ คนไลก์สนั่น
- ตำรวจเผย “เวย์ ไทเทเนียม” ยังอยู่ในประเทศ ออกหมายเรียกสัปดาห์หน้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: