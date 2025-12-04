ข่าวดาราบันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นลูกครึ่งไหม สำเนียงอังกฤษดีมาก แร็ปก็เก่ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 14:29 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 14:29 น.
135
เส้นทางชีวิต เวย์ ไทเทเนียม เป็นลูกครึ่งไหม

เส้นทางชีวิต เวย์ ไทเทเนียม เป็นลูกครึ่งไหม ตั้งรกรากในสหรัฐฯ โตมากับฮิปฮอปนิวยอร์ก สำเนียงอังกฤษแบบอเมริกันล้วน ก่อนกลับไทยมาเป็นหนึ่งในเสาหลักฮิปฮอปไทย

คำถามยอดฮิตในคอมเมนต์ทุกครั้งที่มีคลิป เวย์ ไทเทเนี่ยม หรือ DABOYWAY พูดอังกฤษยาว ๆ คือ “เวย์เป็นลูกครึ่งรึเปล่า หน้าอินเตอร์ สำเนียงดีขนาดนี้?”

ถ้าดูแค่ภาพรวม ทั้งสำเนียง การใช้สแลง วิธีการพูดแบบคนอเมริกัน หลายคนอาจคิดว่าเขาเป็นลูกครึ่งไทย–อเมริกันเต็มตัว แต่ถ้าเปิดประวัติจริง ๆ จะพบว่า เวย์เกิดที่เมืองแพเทอร์สัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐฯ จาก “พ่อกับแม่ชาวไทย” ที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศ

ดังนั้น เรื่องเชื้อสาย เวย์เป็นคนไทยแท้ ส่วนตัวตน โตในอเมริกา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นิสัยแบบ “Thai American” ชัดเจน

ประวัติ เวย์ ไทเทเนียม วัยเด็กในบรู๊กลิน สาเหตุสำเนียงอังกฤษถึงเป๊ะขนาดนั้น

เวย์มีชื่อจริงว่า ปริญญา อินทชัย เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2524 ที่เมืองแพเทอร์สัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ก่อนจะย้ายไปใช้ชีวิตวัยเด็กในย่านบรู๊กลิน นิวยอร์ก เมืองที่เป็นหนึ่งในหัวใจของวัฒนธรรมฮิปฮอปโลก

จากบทสัมภาษณ์ในสื่อต่างประเทศหลายแห่ง เล่าตรงกันว่า ตอนเด็ก เวย์หลงใหลกีฬาอย่างบาสเกตบอล แข่งลู่วิ่ง ใช้เวลาว่างกับหนัง เพลง และการแสดง เขาชอบเลียนแบบตัวละครในภาพยนตร์ เล่นบทบาทสมมติกับเพื่อน ๆ จนเริ่มมีความฝันด้านศิลปะการแสดงควบคู่ไปกับดนตรี

การอยู่ในสังคมอเมริกันตั้งแต่เล็ก ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของเวย์ แถมยังเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงนิวยอร์กแบบที่เห็นในคลิปสัมภาษณ์กับสื่อฮิปฮอปต่างประเทศ หรือรายการอย่าง Rolling Loud, ThisIs50 และช่องสัมภาษณ์ศิลปินต่าง ๆ ที่เขาเล่าเรื่องชีวิตด้วยภาษาอังกฤษล้วนได้อย่างลื่นไหลเหมือนคนอเมริกันแท้ ๆ

เวย์เคยโพสต์เล่าว่าช่วงหนึ่งในวัยเด็ก เขาพูดไทยไม่ได้ด้วยซ้ำ ต้องมาฝึกภาษาหลังกลับมาเมืองไทยอีกที นี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาพูดอังกฤษสำเนียงเขาถึง “เป๊ะทุกคำ” ในขณะที่ภาษาไทยก็ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นตามเส้นทางอาชีพในเมืองไทย

เวย์ ไทเทเนียม
ภาพจาก Instagram : daboyway

เวย์กลับไทยตอน 16 จากเด็กไทยในนิวยอร์ก สู่เส้นทางแร็ปเปอร์

ตอนอายุประมาณ 16 ปี เวย์ตัดสินใจตามพ่อแม่กลับมาอยู่ประเทศไทย เริ่มใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ทำความรู้จักวงการบันเทิงไทย ทั้งสายเพลงและงานแสดง จากข้อมูลของ PPTV และ Bandwagon ระบุว่า หลังเรียนจบไฮสกูลเขาเคยกลับมาที่ไทยช่วงหนึ่งเพื่อเยี่ยมครอบครัวและเริ่มเขียนเพลง รวมถึงมีผลงานในกลุ่มศิลปิน Teen 8 Grade A และเล่นละครเรื่อง “วัยอลวน” ก่อนจะกลับไปอเมริกาเพื่อเรียนต่อและฝึกการแสดงอย่างจริงจัง

ช่วงนี้เองที่เวย์เริ่มทดลองเอา “ฮิปฮอปแบบอเมริกัน” มาผสมกับภาษาไทย และสังเกตว่าซาวด์แบบนี้ยังแทบไม่มีในตลาดเพลงไทย

เวย์ ไทเทเนียม - 2
ภาพจาก Instagram : daboyway

จุดกำเนิดวง ไทเทเนียม แร็ปไทยสไตล์อินเตอร์

ปลายยุค 90s เวย์กลับมายังกรุงเทพฯ อีกครั้ง ไปรวมกลุ่มกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์อย่าง ขันเงิน นะเกะ (Khan) และ เดย์ – Nay Myo Thant (Sunny Day) จนเกิดวงฮิปฮอปชื่อ Thaitanium ในปี 2000

ไทเทเนียมนำซาวด์ฮิปฮอปอเมริกันเต็มรูปแบบมาผสมกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพลงของวงมีทั้งแร็ปไทยสลับอังกฤษ ใช้บีตและวิธีวางไรม์แบบเวทีสากล สื่อดนตรีต่างประเทศบางแห่งถึงขั้นเรียกเวย์ว่าเป็นหนึ่งใน “godfather of Thai hip hop” จากบทบาทการผลักดันซีนฮิปฮอปตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีใครเชื่อว่าดนตรีแบบนี้จะขายได้ในไทย

2 อัลบั้มแรกของ Thaitanium อย่าง AA และ Thai Riders ทำให้ชื่อวงเริ่มเป็นที่รู้จัก ตามมาด้วยการขึ้นเวทีใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศ จนสื่อหลายแห่งยกให้เป็นหนึ่งในวงฮิปฮอปที่ประสบความสำเร็จที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วงไทเทเนียม
ภาพจาก Instagram : thaitanium

DABOYWAY ชื่อวงการ ศิลปินเดี่ยวบนเวทีโลก

แม้จะโด่งดังจากการเป็นสมาชิกไทเทเนียม แต่เวย์ก็ไม่หยุดแค่ในนามวง เริ่มใช้ชื่อ DABOYWAY ทำงานเดี่ยว ปล่อยซิงเกิลภาษาอังกฤษเต็ม ๆ อย่าง “Yeah Yeah Yeah”, “Make It Happen” และอีกหลายเพลงที่โชว์ทั้งแร็ปและเมโลดี้แบบอินเตอร์ สะท้อนชัดว่าความถนัดของเขาอยู่ที่การเล่าเรื่องสองโลก – ไทยกับอเมริกา – ผ่านดนตรีฮิปฮอป

ปี 2019 เวย์เซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับค่าย Def Jam South East Asia ค่ายฮิปฮอประดับตำนานในเครือ Universal ที่ปั้นศิลปินอย่าง Jay-Z, Rihanna, Kanye West และอีกหลายชื่อดัง ก่อนจะมีการเปิดตัว Def Jam Thailand อย่างเป็นทางการ โดยเวย์มีบทบาททั้งในฐานะศิลปินและหนึ่งในคนทำงานเบื้องหลังสายฮิปฮอปของค่ายในไทยด้วย

ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันของเวย์กลายเป็นจุดแข็งชัดเจนเวลาไปออกสื่อหรืองานต่างประเทศ เขาพูดคุยกับสื่อจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ได้แบบสบาย ๆ ทำให้ภาพจำของ DABOYWAY ไม่ใช่แค่ “แร็ปเปอร์ไทย” แต่คือ “ศิลปินฮิปฮอประดับเอเชีย” ที่เดินเข้าออกเวทีโลกได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เวย์ ไทเทเนียม - 4
ภาพจาก Instagram : daboyway

ชีวิตครอบครัว เวย์, นานา กับลูกแฝด

ในมุมชีวิตส่วนตัว เวย์แต่งงานกับ นานา ไรบีนา อดีตวีเจและนักธุรกิจสายไลฟ์สไตล์เมื่อปี 2553 ทั้งคู่มีลูกฝาแฝดชาย–หญิงชื่อ “บรู๊คลิน” และ “บีน่า” ที่แฟน ๆ คุ้นหน้าในโซเชียลและรายการเรียลลิตี้อยู่บ่อยครั้ง สื่อบันเทิงไทยมักยกให้เป็นหนึ่งในครอบครัวคนดังสายสปอร์ต–แฟมิลี่ ที่บาลานซ์งานในวงการกับการเลี้ยงลูกได้อย่างลงตัว

ช่วงหลังมีกระแสข่าวเรื่องเวย์ หย่า นานา ฝั่งทนายความของครอบครัวก็ออกมายืนยันกับสื่อว่า ข้อมูลบางส่วนที่แชร์กันในโลกออนไลน์ “คลาดเคลื่อน” และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย

นานา และ เวย์
ภาพจาก Instagram : nanarybena
เวย์ และ นานา
ภาพจาก Instagram : nanarybena
นานา และ เวย์
ภาพจาก Instagram : nanarybena
ครอบครัว เวย์ ไทเทเนียม และ นานา ไรบีนา
ภาพจาก Instagram : nanarybena

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

2 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว

10 นาที ที่แล้ว
เดท สเรย์เนียต Miss Charm Cambodia 2025 ใช้สโลแกนไทย บันเทิง

ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน? หวังตบตาผู้เสียหาย

23 นาที ที่แล้ว
เพลง

Spotify Wrapped 2025 เช็ก ‘อายุรสนิยมเพลง’ แข่งขันอันดับแฟนพันธุ์แท้

33 นาที ที่แล้ว
&#039;ข้าวโพด&#039; ฝากถึง &#039;นานา ไรบีนา&#039; กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก บันเทิง

‘ข้าวโพด’ ฝากถึง ‘นานา ไรบีนา’ กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก

34 นาที ที่แล้ว
คดีนานาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนยังไม่เข้าข่ายตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

คดี “นานา” ยังไม่เข้าข่าย ฉ้อโกงประชาชน เส้นเงินไม่ถึง “เวย์” แม้หย่าก็ไม่มีผล

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดร.ก้องศักด รับงบจัดซีเกมส์ปีนี้น้อยกว่ากัมพูชา มั่นใจจัดไม่แพ้ชาติใดแน่นอน

43 นาที ที่แล้ว
เส้นทางชีวิต เวย์ ไทเทเนียม เป็นลูกครึ่งไหม บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นลูกครึ่งไหม สำเนียงอังกฤษดีมาก แร็ปก็เก่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอลยืนยัน รับร่างตัวประกันชาวไทยในฉนวนกาซา ศพสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี นักพากย์ระดับตำนานผู้สร้างเสียงซูเนโอะในโดราเอมอน บันเทิง

ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี ตำนานเสียง “ซูเนโอะ-โคนัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดดอกเบี้ย &#039;นานา ไรบีนา&#039; โอนให้ &#039;ข้าวโพด สมิทธินันนท์&#039; ก่อนโดนรวบ บันเทิง

เปิดยอดดอกเบี้ย ‘นานา ไรบีนา’ โอนให้ ‘ข้าวโพด สมิทธินันนท์’ ก่อนโดนรวบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในเมาท์แรง! ปมข่าวลือ เวย์-นานา หย่ากัน คาดสาเหตุจากความไว้ใจเรื่องเงิน บันเทิง

วงในเมาท์แรง! ปมข่าวลือ เวย์-นานา หย่ากัน คาดสาเหตุจากความไว้ใจเรื่องเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นร.ญี่ปุ่นวัย 15 ใช้มีดแทงชายแปลกหน้าเจ็บสาหัส สารภาพเป็นคนทำแต่ไม่พูดถึงแรงจูงใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย คาดเหตุ ตำรวจค้านประกันตัว นานา ยอดเสียหายพุ่ง 195 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นวันพ่อ 2567 รวมประโยคบอกรักพ่อ ความหมายดี ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นวันพ่อ 2568 ประโยคบอกรักพ่อ ความหมายดี คำคมซึ้ง ๆ ในวันพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &#039;น้าตุ๊ก อรุณี&#039; ตำนานนักพากย์ &#039;โคนัน-ซึเนโอะ&#039; ช่อง 9 การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว บันเทิง

อาลัย ‘น้าตุ๊ก อรุณี’ ตำนานนักพากย์ ‘โคนัน-ซึเนโอะ’ ช่อง 9 การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเผยพฤติกรรมของนานา ปลอมสลิปเพื่อยื้อหนี้ 195 ล้าน ข่าว

ทนายเหยื่อ แฉ “นานา” ปลอมสลิป กุเรื่อง ปปง. แช่แข็งเงิน ยื้อหนี้ 195 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ส่ง “ธรรมนัส-อรรถกร” ดูดราม่าซีเกมส์ ย้ำยังไม่แย่กว่ากัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยังไม่มีคนยื่นประกัน “นานา ไรบีนา” ขีดเส้นยื่นได้ถึง 4 โมง ก่อนส่งทัณฑสถาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ลุ้นข่าวดี! กฟภ. เร่งเคาะมาตรการ ช่วยค่าไฟ เยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ คาดใช้งบกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันพ่อ 5 ธันวาคม 2568 ขายเหล้าไหม ไลฟ์สไตล์

วันพ่อขายเหล้าได้ไหม 5 ธันวาคม 2568 เปิดกฎใหม่ปลดล็อกจำหน่ายแอลกอฮอล์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟรม Only Monday รับไม่ได้พฤติกรรม &quot;ธีร์&quot; ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน บันเทิง

เฟรม Only Monday รับไม่ได้พฤติกรรม “ธีร์” ทำลายความพยายาม 5 ปี หลังค่ายสั่งแบนผลงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ฝากข้อความให้ เวย์ ดูแลลูกแทนการไปโรงพัก บันเทิง

เวย์ เปิดปากแล้ว ยัน ไม่ได้หย่า นานา เผยสาเหตุ ไม่โผล่เยี่ยม เพราะเมียสั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เพจดังเทียบภาพการโปรโมท “ซีเกมส์ 2025 กับ เอเชียนเกมส์ 1998” ชาวเน็ตแซว 27 ปีผ่านไปยังใช้วิธีเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 14:29 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 14:29 น.
135
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
รูขุมขว้างกว้างเกิดจากอะไร

ปัญหารูขุมขนกว้างเกิดจากอะไร ต้องดูแลรักษาอย่างไร

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน? หวังตบตาผู้เสียหาย

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

Spotify Wrapped 2025 เช็ก ‘อายุรสนิยมเพลง’ แข่งขันอันดับแฟนพันธุ์แท้

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button