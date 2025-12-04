ข่าวดาราบันเทิง

เปิดวาร์ป โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูฯสาว คลิปน่ารัก ‘รอยยิ้มละลายใจ’

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 09:42 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 09:53 น.
4,367
เปิดวาร์ป โนว์เบลล์ สาวสกลนครเจ้าของรอยยิ้มหวาน จากคลิปน่ารักบน TikTok สู่ประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ หลังปิดแอคเคาต์โซเชียลปริศนา
Instagram : know.bellee

เปิดวาร์ป โนว์เบลล์ สาวสกลนครเจ้าของรอยยิ้มหวาน จากคลิปน่ารักบน TikTok สู่ประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ หลังปิดแอคเคาต์โซเชียลปริศนา

นาทีนี้เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นชื่อ โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ (Knowbelle Matcha Latte) อินฟลูเอนเซอร์สาวหน้าใสที่กำลังตกเป็นกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์ วันนี้ทีมงาน The Thaiger จะพาไปทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้น ว่าสาวน้อยเจ้าของรอยยิ้มหวานคนนี้คือใคร และมีเส้นทางในวงการโซเชียลที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง

ดาว TikTok สายคิวท์ เจ้าของคลิปไวรัล

โนว์เบลล์ หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า “โนว์เบลล์” มีภูมิลำเนาเดิมเป็นสาวหน้ามนจากจังหวัดสกลนคร ดีกรีไม่ธรรมดา เพราะเธอเป็นบัณฑิตจาก คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Mass Comm CMU) รุ่น 63 ซึ่งในระหว่างที่ศึกษาอยู่ เธอก็เป็นที่รู้จักในรั้วมหาวิทยาลัยจากความน่ารักสดใส โดยเคยได้รับการแนะนำผ่านเพจดังอย่าง “ช้างน้อยในป่าใหญ่” ของชาว มช. มาแล้ว

คลิปน่ารักของโนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ที่สร้างกระแสใน TikTok
Instagram : know.bellee

เส้นทางสู่วงการอินฟลูเอนเซอร์ของโนว์เบลล์ เริ่มต้นจากการทำคอนเทนต์ลงบน TikTok ในชื่อช่อง “โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้” ซึ่งสไตล์คลิปของเธอนั้นโดดเด่นด้วยความเป็นธรรมชาติ ไม่เฟค เน้นความสดใสและรอยยิ้มที่ใครเห็นเป็นต้องใจละลาย

คอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเป็นแนว ๆ ไลฟ์สไตล์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวในลุควัยรุ่นที่ดูสบายตา การพาไปกินเที่ยว หรือคลิปรีวิวสั้น ๆ ที่ดูเพลิน จนสามารถสร้างฐานแฟนคลับบน TikTok ได้มากกว่า 1 แสนบัญชี และใน Instagram อีกกว่า 6 หมื่นคน (ข้อมูลช่วงกลางปี 2568)

นอกจากนี้ โนว์เบลล์ ยังเคยมีผลงานร่วมกับศิลปินอินดี้ โดยได้ไปปรากฏตัวในโปรเจกต์เพลง ไม่เหมาะกับความรัก ของค่ายเพลง Starclusters อีกด้วย

โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูเอนเซอร์สาวที่มีรอยยิ้มละลายใจ
Instagram : know.bellee

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ชื่อของโนว์เบลล์กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากขึ้น จากประเด็นความสัมพันธ์กับอดีตคนรัก ซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัล #OnlyMonday บนโลกโซเชียล โดยจุดเริ่มต้นมาจากคลิปที่เธอเดินทางกลับบ้านไปหากำลังใจจากครอบครัวที่จังหวัดขอนแก่น ภาพการสวมกอดพ่อและแม่ทั้งน้ำตาในคลิปดังกล่าว สร้างความสะเทือนใจและเรียกคะแนนความเห็นใจจากชาวเน็ตได้อย่างล้นหลาม

สาวหน้ามนจากสกลนครที่เป็นที่รู้จักจากความน่ารักสดใส
Instagram : know.bellee

สำหรับแฟนคลับหรือใครที่โดนตกจากรอยยิ้มหวาน ๆ และอยากติดตามไลฟ์สไตล์รวมถึง คลิป ความน่ารักสดใสของ โนว์เบลล์ กันต่อ สามารถเข้าไปกด Follow และส่งกำลังใจให้เธอได้ที่ช่องทางหลักอย่าง Instagram @know.bellee ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เธอยังคงเก็บไว้พูดคุยและอัปเดตเรื่องราวกับแฟน ๆ อยู่ในขณะนี้

โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้สร้างคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจ
Instagram : know.bellee

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางกลับบ้านของโนว์เบลล์ที่สร้างความสะเทือนใจ
Instagram : know.bellee
ภาพการสวมกอดพ่อแม่ของโนว์เบลล์ในคลิปไวรัล
Instagram : know.bellee
โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ เป็นที่รู้จักจากความน่ารักและรอยยิ้ม
Instagram : know.bellee
แฟนคลับติดตามโนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ใน Instagram
Instagram : know.bellee
โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้มีฐานแฟนคลับมากกว่า 1 แสนคนใน TikTok
Instagram : know.bellee
เส้นทางอินฟลูเอนเซอร์ของโนว์เบลล์เริ่มต้นจาก TikTok
Instagram : know.bellee
คลิปน่ารักของโนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ ที่สร้างกระแสใน TikTok
Instagram : know.bellee
โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูเอนเซอร์สาวที่มีรอยยิ้มหวานจากสกลนคร
Instagram : know.bellee
ภาพการเดินทางกลับบ้านของโนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ ที่สร้างความสะเทือนใจ
Instagram : know.bellee
คลิปรีวิวสั้น ๆ ของโนว์เบลล์ที่ดูเพลินและน่ารัก
Instagram : know.bellee
โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ แชร์ไลฟ์สไตล์สดใสผ่าน Instagram
Instagram : know.bellee

ภาพจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อีกราย &#039;พลทหารราเชน&#039; ตายในค่าย สั่งขัง &#039;ครูฝึก&#039; 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย ข่าวอาชญากรรม

อีกราย ‘พลทหารราเชน’ ตายในค่าย สั่งขัง ‘ครูฝึก’ 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

3 วินาที ที่แล้ว
ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้ ข่าวต่างประเทศ

ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

23 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ วันนี้ 4 ธ.ค. 68

40 นาที ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวล่าสุด หลังนานาถูกควบคุมตัว บันเทิง

เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง นานา ถูกจับกุม โพสต์สั้น ๆ คนไลก์สนั่น

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย “เวย์ ไทเทเนียม” ยังอยู่ในประเทศ ออกหมายเรียกสัปดาห์หน้า

59 นาที ที่แล้ว
Gene Lab ประกาศยกเลิกงานทั้งหมดของธีร์ Only Monday หลังเกิดปัญหาข้อมูลส่วนตัว. บันเทิง

ค่ายแถลงดราม่า ธีร์ Only Monday ถอดเพลง-พรีเซนเตอร์ ยันเป็นเหยื่อทั้งคู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กแดง แจ้งเป็นภาพปี 57 หลังร่วมเฟรม “เบน สมิธ” ไม่ได้สนิท รู้จักผิวเผิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดลิสต์ทรัพย์สิน นานา ไรบีนา ถูก ปอศ.ยึด รถมินิ-แบรนด์เนม-อาร์ตทอย ร่วม 10 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนเพลงสอบถามเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีเวย์ นานา ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม บันเทิง

แฟนเพลงถาม “นานา” โดนคดี สรุป LAND OF MUSIC 2025 จัดต่อไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนขับไม่เห็น ขับรถบัสทับศีรษะคนจรตายสยอง หนีหนาวนอนใต้ท้องรถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับได้แล้ว ฆาตกรวิปริต ตัดคอหนุ่มขณะช่วยตัวเอง อึ้ง เป็นข้าราชการ ฆ่าในกรมสรรพากร ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว ฆาตกรวิปริต ตัดคอหนุ่มขณะช่วยตัวเอง อึ้ง เป็นข้าราชการ ฆ่าในกรมสรรพากร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอลุ้น! &quot;แบมแบม&quot; เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้ ข่าว

รอลุ้น! “แบมแบม” เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักธุรกิจมาเลฯ เหยื่อสแกมเมอร์เขมรเผย ถูกทรมาน-ข่มขืน-บังคับกินหมู ชี้ยังมีคนถูกขังอีก 700 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Google เปิดคำค้นหาประจำปี 2568 เอไอผงาด “Gemini” เป็นอันดับ 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจบอย เปิดใจหลังเยี่ยมนานา ขออยู่ข้างๆให้หลานรู้ว่าแม่ไม่โดดเดี่ยว บันเทิง

ดีเจบอย เปิดใจหลังเยี่ยม นานา เข้าใจคนด่า-แซะ แต่ขออยู่ข้าง ๆ ทำเพื่อหลาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีร์ Only Monday นักร้องเสียงเอกลักษณ์จากลำพูนที่มีเพลงเศร้าหลายล้านวิว บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘ธีร์ Only Monday’ ต้าวหมี แฟนเพลงยกฉายา ‘หัวจ่ายเพลงเศร้า’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเหรียญทอง” โพสต์ช่วยเหลือ ผู้ป่วยมะเร็งระยะ 4 เลื่อนรักษามา 3 เดือนจากเหตุน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตาลีบัน ให้วัยรุ่นอายุ 13 เป็นผู้ลงมือประหารต่อหน้าสาธารณะ แก้แค้นคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิบากกรรม นานา ยึดทรัพย์-นอนคุก ลุ้น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลขไหม บันเทิง

วิบากกรรม นานา ไรบีนา ยึดทรัพย์-นอนคุก หวั่น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอยเส้นทางรัก ธีร์ Only Monday นักร้องนำวงอินดี้ดัง กับ โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูฯ สาวหน้าใส หลังฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจ ถูกนอกใจนับสิบครั้ง บันเทิง

ย้อนรักหวานฉ่ำ ธีร์ Only Monday-โนว์เบลล์ สู่ดราม่านอกใจ สนั่นโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 รัฐบาลอัดงบเพิ่ม ลุ้นรับ 4,000 บาท เศรษฐกิจ

คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียนวันไหน อัปเดตเป๋าตัง-ชิงสิทธิ์ เริ่มใช้เงิน ม.ค. ปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลด “สจ.จอย’ พ้นตำแหน่งนายก อบจ. ปราจีนบุรี ผิดถือหุ้นสื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อมูล ประเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม ข่าว

เปิดข้อมูล กระเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 09:42 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 09:53 น.
4,367
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อีกราย &#039;พลทหารราเชน&#039; ตายในค่าย สั่งขัง &#039;ครูฝึก&#039; 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

อีกราย ‘พลทหารราเชน’ ตายในค่าย สั่งขัง ‘ครูฝึก’ 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ วันนี้ 4 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button