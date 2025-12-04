เปิดวาร์ป โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูฯสาว คลิปน่ารัก ‘รอยยิ้มละลายใจ’

เปิดวาร์ป โนว์เบลล์ สาวสกลนครเจ้าของรอยยิ้มหวาน จากคลิปน่ารักบน TikTok สู่ประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ หลังปิดแอคเคาต์โซเชียลปริศนา
นาทีนี้เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นชื่อ โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ (Knowbelle Matcha Latte) อินฟลูเอนเซอร์สาวหน้าใสที่กำลังตกเป็นกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์ วันนี้ทีมงาน The Thaiger จะพาไปทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้น ว่าสาวน้อยเจ้าของรอยยิ้มหวานคนนี้คือใคร และมีเส้นทางในวงการโซเชียลที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง
ดาว TikTok สายคิวท์ เจ้าของคลิปไวรัล
โนว์เบลล์ หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า “โนว์เบลล์” มีภูมิลำเนาเดิมเป็นสาวหน้ามนจากจังหวัดสกลนคร ดีกรีไม่ธรรมดา เพราะเธอเป็นบัณฑิตจาก คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Mass Comm CMU) รุ่น 63 ซึ่งในระหว่างที่ศึกษาอยู่ เธอก็เป็นที่รู้จักในรั้วมหาวิทยาลัยจากความน่ารักสดใส โดยเคยได้รับการแนะนำผ่านเพจดังอย่าง “ช้างน้อยในป่าใหญ่” ของชาว มช. มาแล้ว
เส้นทางสู่วงการอินฟลูเอนเซอร์ของโนว์เบลล์ เริ่มต้นจากการทำคอนเทนต์ลงบน TikTok ในชื่อช่อง “โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้” ซึ่งสไตล์คลิปของเธอนั้นโดดเด่นด้วยความเป็นธรรมชาติ ไม่เฟค เน้นความสดใสและรอยยิ้มที่ใครเห็นเป็นต้องใจละลาย
คอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเป็นแนว ๆ ไลฟ์สไตล์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวในลุควัยรุ่นที่ดูสบายตา การพาไปกินเที่ยว หรือคลิปรีวิวสั้น ๆ ที่ดูเพลิน จนสามารถสร้างฐานแฟนคลับบน TikTok ได้มากกว่า 1 แสนบัญชี และใน Instagram อีกกว่า 6 หมื่นคน (ข้อมูลช่วงกลางปี 2568)
นอกจากนี้ โนว์เบลล์ ยังเคยมีผลงานร่วมกับศิลปินอินดี้ โดยได้ไปปรากฏตัวในโปรเจกต์เพลง ไม่เหมาะกับความรัก ของค่ายเพลง Starclusters อีกด้วย
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ชื่อของโนว์เบลล์กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากขึ้น จากประเด็นความสัมพันธ์กับอดีตคนรัก ซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัล #OnlyMonday บนโลกโซเชียล โดยจุดเริ่มต้นมาจากคลิปที่เธอเดินทางกลับบ้านไปหากำลังใจจากครอบครัวที่จังหวัดขอนแก่น ภาพการสวมกอดพ่อและแม่ทั้งน้ำตาในคลิปดังกล่าว สร้างความสะเทือนใจและเรียกคะแนนความเห็นใจจากชาวเน็ตได้อย่างล้นหลาม
สำหรับแฟนคลับหรือใครที่โดนตกจากรอยยิ้มหวาน ๆ และอยากติดตามไลฟ์สไตล์รวมถึง คลิป ความน่ารักสดใสของ โนว์เบลล์ กันต่อ สามารถเข้าไปกด Follow และส่งกำลังใจให้เธอได้ที่ช่องทางหลักอย่าง Instagram @know.bellee ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เธอยังคงเก็บไว้พูดคุยและอัปเดตเรื่องราวกับแฟน ๆ อยู่ในขณะนี้
