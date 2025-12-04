“เอกนิติ” ตอบเป็นภาพเก่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว หลังมีร่วมเฟรม “เบน สมิธ”
เอกนิติ ตอบเป็นภาพเก่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี หลังมีภาพหลุดร่วมเฟรม เบน สมิธ
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “น่าจะนานพอสมควร ภาพหลุด! ‘อนุทิน-เอกนิติ’ ร่วมเฟรม ‘เบน สมิธ’” จนกลายเป็นกระแสฮือฮานั้น
ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ได้สัมภาษณ์ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ในภาพด้วยนั้น โดยนายเอกนิติ กล่าวว่า เป็นภาพถ่ายตอนไปเป็นอาจารย์ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ก่อนช่วงระบาดของโควิด ซึ่งภายในงานได้เจอกับคนจำนวนมาก และนายเบน สมิธได้เข้ามาพูดคุย แลกนามบัตร หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการคบหาสมาคมกันอีก
ภาพที่ปรากฏเป็นภาพจากงานของหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นงานเลี้ยงผู้เข้าร่วมหลายสิบคน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับประเทศจากทั้งภาครัฐและเอกชนหลากหลายวงการ ตนเป็นเพียงหนึ่งในผู้ร่วมงาน เช่นเดียวกับแขกท่านอื่น ๆ ที่ไปร่วมพบปะพูดคุยกันตามธรรมเนียมในโอกาสงานสังคมทั่วไป
ขอยืนยันว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มบุคคลที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี และสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย
