ข่าว

“เอกนิติ” ตอบเป็นภาพเก่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว หลังมีร่วมเฟรม “เบน สมิธ”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 08:09 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 08:09 น.
58

เอกนิติ ตอบเป็นภาพเก่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี หลังมีภาพหลุดร่วมเฟรม เบน สมิธ

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “น่าจะนานพอสมควร ภาพหลุด! ‘อนุทิน-เอกนิติ’ ร่วมเฟรม ‘เบน สมิธ’” จนกลายเป็นกระแสฮือฮานั้น

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ได้สัมภาษณ์ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ในภาพด้วยนั้น โดยนายเอกนิติ กล่าวว่า เป็นภาพถ่ายตอนไปเป็นอาจารย์ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ก่อนช่วงระบาดของโควิด ซึ่งภายในงานได้เจอกับคนจำนวนมาก และนายเบน สมิธได้เข้ามาพูดคุย แลกนามบัตร หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการคบหาสมาคมกันอีก

ภาพที่ปรากฏเป็นภาพจากงานของหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นงานเลี้ยงผู้เข้าร่วมหลายสิบคน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับประเทศจากทั้งภาครัฐและเอกชนหลากหลายวงการ ตนเป็นเพียงหนึ่งในผู้ร่วมงาน เช่นเดียวกับแขกท่านอื่น ๆ ที่ไปร่วมพบปะพูดคุยกันตามธรรมเนียมในโอกาสงานสังคมทั่วไป

ขอยืนยันว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มบุคคลที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี และสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

พริตตี้ถือผ้า โปรโมตเว็บพนันโจ่งแจ้ง กลางราชมังฯ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย

12 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจแคนาดา วอน ปชช. นำป้ายออก หลังขึ้นข้อความ “ซานต้าไม่มีจริง”

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เอกนิติ” ตอบเป็นภาพเก่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว หลังมีร่วมเฟรม “เบน สมิธ”

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โดนจวกยับ เพจซีเกมส์ โพสต์โปสเตอร์ใช้ AI ทำ ถามพร้อมจัดจริงรึเปล่า?

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“รังสิมันต์ โรม” ตั้งคำถาม หลังมีภาพ “อนุทิน” ร่วมเฟรม “เบน สมิธ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 4 ธันวาคม 2568 ดูดวง

เปิด 3 ราศี ดวงเปลี่ยนงานแล้วปัง! เงินเดือนอัป 2 เท่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวจีน ถูกฉลามกัดขณะดำน้ำที่มัลดีฟส์ เจ้าตัวเผย ดำน้ำตอนมีประจำเดือน ชาวเน็ตจวกเล่นไม่รู้เรื่อง ข่าวต่างประเทศ

สาวจีน ถูกฉลามกัดขณะดำน้ำที่มัลดีฟส์ รู้เหตุผลถึงบางอ้อ ชาวเน็ตจวกเล่นไม่รู้เรื่อง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือปืนกราดยิงสยองงานวันเกิด เด็ก 8 ขวบดับคาที่ ข่าวต่างประเทศ

สุดเหี้ยม กราดยิงในปาร์ตี้ คร่า 4 ชีวิต แม่ใจสลาย ลูก 8 ขวบดับสลด ก่อนวันเกิด 2 สัปดาห์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ชิบูย่า” ประกาศยกเลิกงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ หวั่นคนทะลัก-เหล้าเบียร์เต็มถนน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาเลเซีย รื้อฟื้นภารกิจค้นหา &#039;MH370&#039; รอบใหม่ 30 ธ.ค. นี้ หวังไขปริศนากว่าทศวรรษ ข่าวต่างประเทศ

มาเลเซีย รื้อฟื้นภารกิจค้นหา ‘MH370’ รอบใหม่ 30 ธ.ค. นี้ หวังไขปริศนากว่าทศวรรษ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่พลิก Prada ปิดดีลซื้อ Versace อย่างเป็นทางการ หลังเจรจาซื้อขายมาอย่างยาวนาน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

แผนรักฉบับร้าย” คึกคัก “มิกค์-พิ้งค์พลอย” นำทีม ชวนทัพนักแสดงเมาท์ฉ่ำ รับกระแสสุดปัง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพทย์ฮือฮา! ชายหายป่วย HIV หลังปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ความหวังใหม่รักษาโรค ข่าวต่างประเทศ

แพทย์ฮือฮา! ชายหายป่วย HIV หลังปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ความหวังใหม่รักษาโรค

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสุภักดิ์ อังสุภานิช อดีตครูวิทย์ ญ.ว. เสียชีวิต ข่าว

ศิษย์เศร้า ‘ครูสุภักดิ์’ อดีตครูวิทย์หาดใหญ่ เสียชีวิตในวิกฤตน้ำท่วมใหญ่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.ค้นบ้าน &quot;นานา&quot; ของรถหรู-แบรนด์เนมเพียบ เปิดชื่อ 4 ธุรกิจ นานา หลอกเพื่อนลงทุน 190 ล้าน บันเทิง

ตร.ค้นบ้าน “นานา” ของรถหรู-แบรนด์เนมเพียบ เปิดชื่อ 4 ธุรกิจ นานา หลอกเพื่อนลงทุน 190 ล้าน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 3 12 68 หวยลาว

ผลหวยลาว 3 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนด่วน ไอโฟน 16-17 พบช่องโหว่ เสี่ยงโดนแฮ็คผ่านพอร์ต USB-C รีบแก้ไขตามนี้ เทคโนโลยี

เตือนด่วน ไอโฟน 16-17 พบช่องโหว่ เสี่ยงโดนแฮ็คผ่านพอร์ต USB-C รีบแก้ไขตามนี้

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนหลวง ร.9 เปิดงานพรรณไม้งามอร่าม วันนี้ถึง 10 ธ.ค. นี้ ท่องเที่ยว

ชวนชม ทิวลิปบานสวนหลวง ร.9 ต้อนรับลมหนาว เช็กเวลาเข้าชม วิธีเดินทาง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา ไม่ใช่ลูกครึ่งตะวันตก แต่เป็นสาวใต้จากสงขลา บันเทิง

นานา ไรบีนา ลูกครึ่งอะไร? ฟังคำตอบชัดๆ สาเหตุชื่อเหมือนลูกครึ่ง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความรู้สึกเพื่อน หลัง นานา ไรบีนา ถูกจับคาบ้านพัก บันเทิง

ความรู้สึกเพื่อน “นานา” หลังเห็นภาพโดนจับ เข่าทรุด มือสั่น โกรธแต่ยังรัก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอธ.บิลเบา พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายชูวิทย์วิจารณ์นายกฯ แป้นว่าเป็นแพะรับบาปในวิกฤตน้ำท่วม ข่าว

‘นายกฯ แป้น’ แค่แพะรับบาป ชูวิทย์ ย้อนถาม ‘อนุทิน’ ควบ 2 เก้าอี้ทำไมไม่รับผิดชอบ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 08:09 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 08:09 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจแคนาดา วอน ปชช. นำป้ายออก หลังขึ้นข้อความ “ซานต้าไม่มีจริง”

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

โดนจวกยับ เพจซีเกมส์ โพสต์โปสเตอร์ใช้ AI ทำ ถามพร้อมจัดจริงรึเปล่า?

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 4 ธันวาคม 2568

เปิด 3 ราศี ดวงเปลี่ยนงานแล้วปัง! เงินเดือนอัป 2 เท่า

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
สาวจีน ถูกฉลามกัดขณะดำน้ำที่มัลดีฟส์ เจ้าตัวเผย ดำน้ำตอนมีประจำเดือน ชาวเน็ตจวกเล่นไม่รู้เรื่อง

สาวจีน ถูกฉลามกัดขณะดำน้ำที่มัลดีฟส์ รู้เหตุผลถึงบางอ้อ ชาวเน็ตจวกเล่นไม่รู้เรื่อง

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
Back to top button