เปิดลิสต์ทรัพย์สิน นานา ไรบีนา ถูก ปอศ.ยึด รถมินิ-แบรนด์เนม-อาร์ตทอย ร่วม 10 ล้าน
ปอศ. บุกค้นบ้านพัก นานา ไรบีนา ยึดทรัพย์สินกว่า 10 ล้านบาท ทั้งรถมินิ, กระเป๋าแอร์เมส, จิวเวลรี่ 50 ชิ้น และของสะสม
ความคืบหน้ากรณีตำรวจได้ควบคุมตัว นานา ไรบีนา ในคดีฉ้อโกงประชาชนและความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยเมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ได้นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักของผู้ต้องหาเพื่อขยายผล
จากการเข้าค้นบ้านพักย่านพระโขนง เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดเอกสารและทรัพย์สินบางส่วน ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดรายการทรัพย์สินที่ถูกยึดมาตรวจสอบ ดังนี้
- รถยนต์มินิ คูเปอร์ รุ่น aceman สีขาว 1 คัน
- กระเป๋า Hermès Birkin 1 ใบ
- กระเป๋า Louis Vuitton 1 ใบ
- จิวเวลรี่ ประมาณ 50 ชิ้น
- อาร์ตทอย Bearbrick และของสะสมอื่น ๆ รวม 11 กล่อง
- โทรศัพท์ iPhone 7 เครื่อง
- Ledger Nano X (ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตสำหรับเก็บคริปโทฯ) 1 ชิ้น
ขณะนี้ตำรวจได้สอบสวนผู้เสียหายในคดีดังกล่าวไปแล้วรวม 17 ปาก มูลค่าความเสียหายสูงถึง 195 ล้านบาท โดยในชั้นสอบสวน นานา ไรบีนา ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ด้านพนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นขอประกันตัว ขณะเดียวกันก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่า นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนียม สามีของนานา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในครั้งนี้ด้วยหรือไม่
