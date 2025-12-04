ข่าว

เปิดลิสต์ทรัพย์สิน นานา ไรบีนา ถูก ปอศ.ยึด รถมินิ-แบรนด์เนม-อาร์ตทอย ร่วม 10 ล้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 11:26 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 11:26 น.
62

ปอศ. บุกค้นบ้านพัก นานา ไรบีนา ยึดทรัพย์สินกว่า 10 ล้านบาท ทั้งรถมินิ, กระเป๋าแอร์เมส, จิวเวลรี่ 50 ชิ้น และของสะสม

ความคืบหน้ากรณีตำรวจได้ควบคุมตัว นานา ไรบีนา ในคดีฉ้อโกงประชาชนและความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยเมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ได้นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักของผู้ต้องหาเพื่อขยายผล

จากการเข้าค้นบ้านพักย่านพระโขนง เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดเอกสารและทรัพย์สินบางส่วน ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดรายการทรัพย์สินที่ถูกยึดมาตรวจสอบ ดังนี้

  1. รถยนต์มินิ คูเปอร์ รุ่น aceman สีขาว 1 คัน
  2. กระเป๋า Hermès Birkin 1 ใบ
  3. กระเป๋า Louis Vuitton 1 ใบ
  4. จิวเวลรี่ ประมาณ 50 ชิ้น
  5. อาร์ตทอย Bearbrick และของสะสมอื่น ๆ รวม 11 กล่อง
  6. โทรศัพท์ iPhone 7 เครื่อง
  7. Ledger Nano X (ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตสำหรับเก็บคริปโทฯ) 1 ชิ้น

เปิดลิสต์ ปอศ.ยึดทรัพย์ นานา ไรบีนา รถมินิ-แบรนด์เนม-อาร์ตทอย ร่วม 10 ล้าน-1

ขณะนี้ตำรวจได้สอบสวนผู้เสียหายในคดีดังกล่าวไปแล้วรวม 17 ปาก มูลค่าความเสียหายสูงถึง 195 ล้านบาท โดยในชั้นสอบสวน นานา ไรบีนา ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

ด้านพนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นขอประกันตัว ขณะเดียวกันก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่า นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนียม สามีของนานา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในครั้งนี้ด้วยหรือไม่

เปิดลิสต์ ปอศ.ยึดทรัพย์ นานา ไรบีนา รถมินิ-แบรนด์เนม-อาร์ตทอย ร่วม 10 ล้าน-3

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

