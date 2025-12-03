ข่าวดาราบันเทิง

นานา ไรบีนา ลูกครึ่งอะไร? ฟังคำตอบชัดๆ สาเหตุนามสกุลเหมือนลูกครึ่ง

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 17:16 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 17:57 น.
200
นานา ไรบีนา ไม่ใช่ลูกครึ่งตะวันตก แต่เป็นสาวใต้จากสงขลา
ภาพจาก : IG/nanarybena

ชาวเน็ตสงสัยมานาน “นานา ไรบีนา อดีต “แก๊งนางฟ้า” หน้าอินเตอร์ ชื่อเหมือนฝรั่ง เจ้าตัวเคยตอบชัดในรายการดังพร้อมเปิดที่มาชื่อ “ไรบีนา” ที่มีความหมายลึกซึ้ง

หนึ่งในคำถามที่ชาวเน็ตมักค้นหาและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ นานา ไรบีนา อดีตพี่ใหญ่แห่งแก๊งนางฟ้า คือเรื่องของเชื้อสาย ด้วยเพราะใบหน้าที่ดูคมเข้มสไตล์อินเตอร์ และชื่อจริงที่ฟังดูแปลกหู ทำให้หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าเธอเป็นลูกครึ่งตะวันตก วันนี้เราจะพาไปย้อนฟังคำตอบที่ชัดเจนที่สุดจากปากของเธอเอง เพื่อคลายความสงสัยนี้ให้กระจ่าง

ทำไมใครๆ ก็คิดว่า “นานา” เป็นลูกครึ่ง?

ภายใต้ใบหน้าคมเข้ม นัยน์ตาสวยสะกด และชื่อเสียงเรียงนามที่ฟังดูอินเตอร์อย่าง “นานา ไรบีนา” ทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ตลอดระยะเวลาที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง เธอคือหนึ่งในดาราสาวที่ถูกแปะป้ายด้วยความเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าเป็น ลูกครึ่งตะวันตก

ภาพจำเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอย แต่ถูกหล่อหลอมขึ้นจากองค์ประกอบที่ลงตัว ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่มีสไตล์โดดเด่น การเป็นสมาชิกแก๊งนางฟ้าที่รายล้อมไปด้วยเพื่อนสนิทลูกครึ่งอย่าง พอลล่า เทเลอร์ หรือ เจนสุดา ปานโต จนดูเหมือนว่าเธอคือจิ๊กซอว์ชิ้นเดียวกันที่กลมกลืนไปกับกลุ่มอย่างแยกไม่ออก

เธอเปิดเผยว่าแม่เป็นมุสลิมและไม่ใช่ลูกครึ่งในรายการ Club Friday SHOW
ภาพจาก : Club Friday SHOW นานา ไรบีนา [EP.166] วันที่ 9 มิถุนายน 2561

ทว่า ท่ามกลางกระแสความสงสัยที่ถูกพัดโหมกระพือในโลกโซเชียล ความจริงที่แท้จริงกลับเรียบง่ายและหนักแน่นกว่าที่ใครคาดคิด เมื่อครั้งที่เธอได้ไปนั่งเปิดใจในรายการ Club Friday SHOW ทางช่อง GMM25 เธอได้ปลดล็อกความเข้าใจผิดนี้ด้วยประโยคสั้น ๆ ที่เปลี่ยนมุมมองของทุกคนไปตลอดกาล

“บ้านอยู่หาดใหญ่ค่ะ ย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ ตอนมหาลัย พอเข้ามาอยู่ก็แข่งรถ… เราเป็นคนไทยค่ะ แม่เป็นมุสลิม เราไม่ได้เป็นลูกครึ่งค่ะ”

สรุปก็คือ นานา ไรบีนา ไม่ใช่ดาราสาวลูกครึ่งอย่างที่หลายคนสงสัย แต่เธอคือสาวใต้จากจังหวัดสงขลา ที่เติบโตมาในครอบครัวไทย-มุสลิมอย่างภาคภูมิใจ

หากย้อนเวลากลับไปก่อนที่สปอตไลต์วงการบันเทิงจะสาดส่อง ไรบีนา ตันวิมล คือเด็กสาวจากแดนด้ามขวานที่เปี่ยมไปด้วยความฝัน เธอเริ่มต้นเส้นทางอาชีพจากการเป็นดีเจคลื่นวิทยุในหาดใหญ่

ชื่อ ไรบีนา มาจากภาษายิว แปลว่าราชินีที่พ่อมอบให้
ภาพจาก : Club Friday SHOW นานา ไรบีนา [EP.166] วันที่ 9 มิถุนายน 2561

ก่อนจะหอบฝันและใบปริญญาจากคณะบริหารธุรกิจและรัฐศาสตร์ เข้าสู่เมืองหลวงเพื่อสร้างชื่อในฐานะดีเจ วีเจ และนักแข่งรถหญิงแถวหน้า การเดินทางของเธอคือเครื่องพิสูจน์ว่า ความเป็นอินเตอร์ที่ฉายชัดออกมานั้น ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมข้ามชาติ แต่เกิดจากความมั่นใจและคาแรกเตอร์ที่แข็งแกร่งของผู้หญิงคนหนึ่ง

ส่วนปริศนาสุดท้ายที่ทำให้หลายคนปักใจเชื่อเรื่องความเป็นลูกครึ่ง คือชื่อ ไรบีนา ที่ฟังดูไพเราะและแปลกหู เบื้องหลังชื่อนี้ไม่ใช่การตั้งตามวัฒนธรรมตะวันตก แต่เป็นของขวัญล้ำค่าที่คุณพ่อของเธอมอบให้ โดยมีรากศัพท์มาจาก ภาษายิว ที่แปลว่า ราชินี ด้วยความปรารถนาสูงสุดของผู้เป็นพ่อ ที่อยากเห็นลูกสาวเติบโตขึ้นมาอย่างสง่างามและเป็นดั่งราชินีในทุกบทบาทของชีวิต

ข้อมูลจาก

ภาพจาก : Club Friday SHOW นานา ไรบีนา [EP.166] วันที่ 9 มิถุนายน 2561
นานามีใบหน้าคมเข้มและชื่อที่ฟังดูอินเตอร์ ทำให้คนเข้าใจผิด
ภาพจาก : IG/nanarybena
เธอเป็นสมาชิกแก๊งนางฟ้าที่มีเพื่อนลูกครึ่งหลายคน
ภาพจาก : IG/nanarybena
การเป็นดีเจและนักแข่งรถทำให้เธอมีชื่อเสียงในวงการ
ภาพจาก : IG/nanarybena

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

