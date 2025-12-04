คนขับไม่เห็น ขับรถบัสทับศีรษะคนจรตายสยอง หนีหนาวนอนใต้ท้องรถ
คนขับไม่เห็น ขับรถบัสทับศีรษะคนจรตายสยอง คนขับเล่าล้อหลังบังตัวผู้ตายมองไม่เห็น คาดหนีหนาวจึงเลือกนอนใต้รถบัส ก่อนเกิดเหตุสลด
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ ได้รับแจ้งเหตุรถบัสทับคนเสียชีวิต ภายในลานจอดรถของร้านอาหารแห่งหนึ่ง ริมถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าเข้าตลาดปากน้ำ บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ 35-40 ปี ไม่พบเอกสารติดตัว สวมใส่เพียงกางเกงตัวเดียว ใกล้กันพบรถบัสรับส่งพนักงาน จอดอยู่ที่ยางล้อหลังซ้ายพบชิ้นส่วนสมองติดอยู่
จากการพูดคุยกับคนขับรถบัส เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุรถจอดอยู่ กำลังจะออกไปรับคนงานจึงมาสตาร์ทเครื่อง ประมาณ 06.00 น. พอช่วงประมาณ 06.30 น. ตนเคลื่อนรถออกรู้สึกเหมือนเหยียบขอนไม้ เพราะรถมันเด้งตนจึงจอดแล้วลงมาดูก็เห็นเป็นแบบนั้นแล้ว คาดว่าน่าจะเป็นคนจรแล้วล้อหลังบังตัวเขาพอดี ตอนเดินมาเลยมองไม่เห็นว่าเขานอนอยู่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุถ่ายภาพ และลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนจะมอบร่างผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธินำส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวช พร้อมเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
