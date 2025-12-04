ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี

ย้อนเส้นทางรัก นานา ไรบีนา – เวย์ ไทยเทเนียม จุดเริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การเป็นคู่ชีวิตและครอบครัวใหญ่สุดเพอร์เฟค ก่อนมีข่าวลือยุติรักเกือบ 20 ปี
หลังจากที่ นานา ไรบีนา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับกุมตัวคาบ้านพักเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ในคดีฉ้อโกงประชาชนมูลค่ากว่า 190 ล้านบาท ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องการหย่าร้างและความเงียบหายไปของ เวย์ ไทเทเนียม สามีหนุ่ม ยิ่งทำให้ข่าวนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก
ประเด็นที่สร้างความตกใจที่สุดคือข่าวลือเรื่องการหย่า โดย ดีเจดาด้า เพื่อนสนิทในแก๊งนางฟ้า ได้ออกมายืนยันผ่านรายการว่า นานาและเวย์ได้หย่าขาดจากกันแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว ด้วยสาเหตุทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ด้าน ทนายสายหยุด ทนายความของนานา กลับออกมาให้ข้อมูลว่า ข่าวการหย่าร้างยังคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง
วันนี้ทีมงานจึงขอใช้โอกาสนี้ในการพาทุกท่านไปย้อนดูเส้นทางความรักระหว่าง เวย์ ไทยเทเนียม และ นานา ไรบีนา ซึ่งกว่าทั้งคู่จะได้มาเป็นคู่ชีวิตของกันและกัน มันมีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นแฟนคลับกับศิลปินมาก่อน
เส้นทางรัก นานา ไรบีนา – เวย์ ไทยเทเนียม
ความรักของ นานา และ เวย์ ถือเป็นเรื่องราวโรแมนติกที่หลายคนอิจฉา โดย นานา เผยว่าตนเองเป็นแฟนคลับตัวยงของวงไทเทเนียมตั้งแต่สมัยเป็นดีเจวิทยุ และตามไปดูคอนเสิร์ตไม่เคยขาด
เวย์ เล่าว่า การพบกันครั้งแรกเกิดจากเวย์ไปร่วมทำบุญที่คลื่นวิทยุ ซึ่งทั้งคู่ได้ทำความรู้กันเบื้องต้นจากการแนะนำของผู้จัดการส่วนตัว หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เจอกันอีก โดยรอบนี้เจอในคอนเสิร์ตของคลื่นวิทยุที่นานาเป็นดีเจอยู่ วันนั้นนานาเจอเวย์แบบใกล้ ๆ ถึงขนาดได้กลิ่นหอม ด้วยความเป็นแฟนคลับตัวยงของเวย์ นานาก็กรี้ดแตกเล่าให้พี่ดีเจอีกคนฟังว่า “เวย์หล่อมาก ตัวหอมมาก” ซึ่งตอนนั้นเวย์ก็เดินผ่านมาได้ยินพอดี แต่ก็ไม่ได้มีอะไรสานต่อ
จากแฟนคลับ สู่คู่ชีวิตและพ่อแม่ของลูกแฝด
ความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นจริงจัง 1-2 ปีต่อมา เมื่อเวย์เป็นฝ่ายตามหานานาที่ไม่ปรากฏตัวในงานประกาศรางวัล พอเจอกัน นานา ก็ดูเหมือนไม่อยากคุยไม่อยากเจอ เวย์ เลยให้ผู้จัดการไปขอเบอร์โทรศัพท์มาให้แล้วส่งข้อความไปชวนออกไปเที่ยวด้วยกัน แต่ผ่านมา 2 สัปดาห์ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมตอบกลับ กระทั่งส่งไปอีกข้อความหนึ่ง หลังจากนั้นนานาก็ตอบกลับและทั้งสองก็ได้โทรคุยกันยันเช้า ซึ่งเป็นการคุยกันที่ยาวที่สุดครั้งแรกและครั้งสุดท้าย
นานาเองก็ยอมรับว่ารักครั้งนี้ทำให้ตนถึงกับต้อง ลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับเวย์ได้ เรียกได้ว่าทุ่มเทเพื่อความรักกันเลย
นานาและเวย์ตัดสินใจแต่งงานกันเมื่อปี 2553 และมีลูกแฝดชายหญิงสุดน่ารัก น้องบรูคลิน และ น้องบีนา ในปี 2556 โดยมีเพื่อนรักอย่างเจนี่และวุ้นเส้นคอยเฝ้าให้กำลังใจตลอดเวลา
แต่เส้นทางรักที่หลายคนอิจฉาต้องมาถึงจุดเปลี่ยน เมื่อ นานา ไรบีนา ถูกจับกุมในคดีฉ้อโกง 190 ล้านบาท โดยมีรายงานว่า เวย์ ไทเทเนียม หายตัวไปและไม่ได้เดินทางไปเยี่ยมภรรยาที่ถูกควบคุมตัวแต่อย่างใด ทิ้งไว้เพียงปริศนาและความสับสนให้กับสาธารณชนถึงสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในปัจจุบัน
