ข่าวดาราบันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 11:07 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 11:07 น.
255
ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี

ย้อนเส้นทางรัก นานา ไรบีนา – เวย์ ไทยเทเนียม จุดเริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การเป็นคู่ชีวิตและครอบครัวใหญ่สุดเพอร์เฟค ก่อนมีข่าวลือยุติรักเกือบ 20 ปี

หลังจากที่ นานา ไรบีนา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับกุมตัวคาบ้านพักเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ในคดีฉ้อโกงประชาชนมูลค่ากว่า 190 ล้านบาท ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องการหย่าร้างและความเงียบหายไปของ เวย์ ไทเทเนียม สามีหนุ่ม ยิ่งทำให้ข่าวนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

ประเด็นที่สร้างความตกใจที่สุดคือข่าวลือเรื่องการหย่า โดย ดีเจดาด้า เพื่อนสนิทในแก๊งนางฟ้า ได้ออกมายืนยันผ่านรายการว่า นานาและเวย์ได้หย่าขาดจากกันแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว ด้วยสาเหตุทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ด้าน ทนายสายหยุด ทนายความของนานา กลับออกมาให้ข้อมูลว่า ข่าวการหย่าร้างยังคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง

วันนี้ทีมงานจึงขอใช้โอกาสนี้ในการพาทุกท่านไปย้อนดูเส้นทางความรักระหว่าง เวย์ ไทยเทเนียม และ นานา ไรบีนา ซึ่งกว่าทั้งคู่จะได้มาเป็นคู่ชีวิตของกันและกัน มันมีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นแฟนคลับกับศิลปินมาก่อน

เปิดภาพนาทีตร.คุมตัว นานา ไรบีนา เข้าสอบปากคำ ตามหมายจับ-1

เส้นทางรัก นานา ไรบีนา – เวย์ ไทยเทเนียม

ความรักของ นานา และ เวย์ ถือเป็นเรื่องราวโรแมนติกที่หลายคนอิจฉา โดย นานา เผยว่าตนเองเป็นแฟนคลับตัวยงของวงไทเทเนียมตั้งแต่สมัยเป็นดีเจวิทยุ และตามไปดูคอนเสิร์ตไม่เคยขาด

เวย์ เล่าว่า การพบกันครั้งแรกเกิดจากเวย์ไปร่วมทำบุญที่คลื่นวิทยุ ซึ่งทั้งคู่ได้ทำความรู้กันเบื้องต้นจากการแนะนำของผู้จัดการส่วนตัว หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เจอกันอีก โดยรอบนี้เจอในคอนเสิร์ตของคลื่นวิทยุที่นานาเป็นดีเจอยู่ วันนั้นนานาเจอเวย์แบบใกล้ ๆ ถึงขนาดได้กลิ่นหอม ด้วยความเป็นแฟนคลับตัวยงของเวย์ นานาก็กรี้ดแตกเล่าให้พี่ดีเจอีกคนฟังว่า “เวย์หล่อมาก ตัวหอมมาก” ซึ่งตอนนั้นเวย์ก็เดินผ่านมาได้ยินพอดี แต่ก็ไม่ได้มีอะไรสานต่อ

ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี-1

จากแฟนคลับ สู่คู่ชีวิตและพ่อแม่ของลูกแฝด

ความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นจริงจัง 1-2 ปีต่อมา เมื่อเวย์เป็นฝ่ายตามหานานาที่ไม่ปรากฏตัวในงานประกาศรางวัล พอเจอกัน นานา ก็ดูเหมือนไม่อยากคุยไม่อยากเจอ เวย์ เลยให้ผู้จัดการไปขอเบอร์โทรศัพท์มาให้แล้วส่งข้อความไปชวนออกไปเที่ยวด้วยกัน แต่ผ่านมา 2 สัปดาห์ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมตอบกลับ กระทั่งส่งไปอีกข้อความหนึ่ง หลังจากนั้นนานาก็ตอบกลับและทั้งสองก็ได้โทรคุยกันยันเช้า ซึ่งเป็นการคุยกันที่ยาวที่สุดครั้งแรกและครั้งสุดท้าย

นานาเองก็ยอมรับว่ารักครั้งนี้ทำให้ตนถึงกับต้อง ลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับเวย์ได้ เรียกได้ว่าทุ่มเทเพื่อความรักกันเลย

นานาและเวย์ตัดสินใจแต่งงานกันเมื่อปี 2553 และมีลูกแฝดชายหญิงสุดน่ารัก น้องบรูคลิน และ น้องบีนา ในปี 2556 โดยมีเพื่อนรักอย่างเจนี่และวุ้นเส้นคอยเฝ้าให้กำลังใจตลอดเวลา

แต่เส้นทางรักที่หลายคนอิจฉาต้องมาถึงจุดเปลี่ยน เมื่อ นานา ไรบีนา ถูกจับกุมในคดีฉ้อโกง 190 ล้านบาท โดยมีรายงานว่า เวย์ ไทเทเนียม หายตัวไปและไม่ได้เดินทางไปเยี่ยมภรรยาที่ถูกควบคุมตัวแต่อย่างใด ทิ้งไว้เพียงปริศนาและความสับสนให้กับสาธารณชนถึงสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในปัจจุบัน

ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : Youtube แฉ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อีกราย &#039;พลทหารราเชน&#039; ตายในค่าย สั่งขัง &#039;ครูฝึก&#039; 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย ข่าวอาชญากรรม

อีกราย ‘พลทหารราเชน’ ตายในค่าย สั่งขัง ‘ครูฝึก’ 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

38 วินาที ที่แล้ว
ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้ ข่าวต่างประเทศ

ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

23 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน ข่าว

กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ วันนี้ 4 ธ.ค. 68

40 นาที ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวล่าสุด หลังนานาถูกควบคุมตัว บันเทิง

เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง นานา ถูกจับกุม โพสต์สั้น ๆ คนไลก์สนั่น

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเผย “เวย์ ไทเทเนียม” ยังอยู่ในประเทศ ออกหมายเรียกสัปดาห์หน้า

59 นาที ที่แล้ว
Gene Lab ประกาศยกเลิกงานทั้งหมดของธีร์ Only Monday หลังเกิดปัญหาข้อมูลส่วนตัว. บันเทิง

ค่ายแถลงดราม่า ธีร์ Only Monday ถอดเพลง-พรีเซนเตอร์ ยันเป็นเหยื่อทั้งคู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กแดง แจ้งเป็นภาพปี 57 หลังร่วมเฟรม “เบน สมิธ” ไม่ได้สนิท รู้จักผิวเผิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดลิสต์ทรัพย์สิน นานา ไรบีนา ถูก ปอศ.ยึด รถมินิ-แบรนด์เนม-อาร์ตทอย ร่วม 10 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนเพลงสอบถามเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีเวย์ นานา ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม บันเทิง

แฟนเพลงถาม “นานา” โดนคดี สรุป LAND OF MUSIC 2025 จัดต่อไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนขับไม่เห็น ขับรถบัสทับศีรษะคนจรตายสยอง หนีหนาวนอนใต้ท้องรถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับได้แล้ว ฆาตกรวิปริต ตัดคอหนุ่มขณะช่วยตัวเอง อึ้ง เป็นข้าราชการ ฆ่าในกรมสรรพากร ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว ฆาตกรวิปริต ตัดคอหนุ่มขณะช่วยตัวเอง อึ้ง เป็นข้าราชการ ฆ่าในกรมสรรพากร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอลุ้น! &quot;แบมแบม&quot; เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้ ข่าว

รอลุ้น! “แบมแบม” เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก นานา-เวย์ เริ่มต้นจากแฟนคลับตัวยง สู่การได้เป็นคู่ชีวิตเกือบ 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักธุรกิจมาเลฯ เหยื่อสแกมเมอร์เขมรเผย ถูกทรมาน-ข่มขืน-บังคับกินหมู ชี้ยังมีคนถูกขังอีก 700 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Google เปิดคำค้นหาประจำปี 2568 เอไอผงาด “Gemini” เป็นอันดับ 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจบอย เปิดใจหลังเยี่ยมนานา ขออยู่ข้างๆให้หลานรู้ว่าแม่ไม่โดดเดี่ยว บันเทิง

ดีเจบอย เปิดใจหลังเยี่ยม นานา เข้าใจคนด่า-แซะ แต่ขออยู่ข้าง ๆ ทำเพื่อหลาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีร์ Only Monday นักร้องเสียงเอกลักษณ์จากลำพูนที่มีเพลงเศร้าหลายล้านวิว บันเทิง

เปิดวาร์ป ‘ธีร์ Only Monday’ ต้าวหมี แฟนเพลงยกฉายา ‘หัวจ่ายเพลงเศร้า’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเหรียญทอง” โพสต์ช่วยเหลือ ผู้ป่วยมะเร็งระยะ 4 เลื่อนรักษามา 3 เดือนจากเหตุน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตาลีบัน ให้วัยรุ่นอายุ 13 เป็นผู้ลงมือประหารต่อหน้าสาธารณะ แก้แค้นคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิบากกรรม นานา ยึดทรัพย์-นอนคุก ลุ้น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลขไหม บันเทิง

วิบากกรรม นานา ไรบีนา ยึดทรัพย์-นอนคุก หวั่น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอยเส้นทางรัก ธีร์ Only Monday นักร้องนำวงอินดี้ดัง กับ โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูฯ สาวหน้าใส หลังฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจ ถูกนอกใจนับสิบครั้ง บันเทิง

ย้อนรักหวานฉ่ำ ธีร์ Only Monday-โนว์เบลล์ สู่ดราม่านอกใจ สนั่นโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 รัฐบาลอัดงบเพิ่ม ลุ้นรับ 4,000 บาท เศรษฐกิจ

คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียนวันไหน อัปเดตเป๋าตัง-ชิงสิทธิ์ เริ่มใช้เงิน ม.ค. ปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลด “สจ.จอย’ พ้นตำแหน่งนายก อบจ. ปราจีนบุรี ผิดถือหุ้นสื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อมูล ประเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม ข่าว

เปิดข้อมูล กระเป๋าเงินคริปโต Ledger Nano X นานา ไรบีนา ตำรวจค้นเจอในบ้านวันจับกุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 11:07 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 11:07 น.
255
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อีกราย &#039;พลทหารราเชน&#039; ตายในค่าย สั่งขัง &#039;ครูฝึก&#039; 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

อีกราย ‘พลทหารราเชน’ ตายในค่าย สั่งขัง ‘ครูฝึก’ 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

ไล่ออกลูกจ้าง อ้างป่วยริดสีดวง เข้าห้องน้ำบ่อย นานสุด 4 ชม. สุดท้ายศาลตัดสินแบบนี้

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

กรมควบคุมโรค เตือนระวัง แผลบาดทะยัก หลังน้ำท่วม เสี่ยงติดเชื้อ แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ วันนี้ 4 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button