Google เปิดคำค้นหาประจำปี 2568 เอไอผงาด “Gemini” เป็นอันดับ 1

เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 10:58 น.
63

Google เปิดคำค้นหาประจำปี 2568 เอไอผงาด Gemini เป็นอันดับหนึ่ง ส่วนข่าวที่คนให้ความสนใจมากที่สุดประจำปีเป็นข่าวแผ่นดินไหว

กูเกิล (Google) ประกาศผลสุดยอดคำค้นหาประจำปี 2568 โดยจากผลการค้นหาพบว่าคนไทยให้ความสนใจกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มากขึ้น โดยพบว่าอันดับ 1 เป็น Gemini และใน 10 อันดับแรกยังมี ChatGPT และ Deepsake อีกสอง AI อยู่ด้วย

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ข่าวแผ่นดินไหว เมื่อช่วงเดือนมีนาคม และยังให้ความสนใจกับนโยบายของรัฐบาลอย่างเที่ยวไทยคนละครึ่ง และ คนละครึ่งพลัสรวมอยู่ด้วย

หากแบ่งเป็นหมวดข่าวเพียงอย่างเดียว แผ่นดิวไหวเป็นอันดัน 1 ตามมาด้วย คนละครึ่ง พลัส นอกจากนี้ยังพบว่าคนไทยให้ความสำคัญกับเหตุพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาอย่างมาก โดยมีการเสิร์ชถึง ปราสาทตาเมือนธม และ ปราสาทตาควาย เป็นอันดับ 3 และ 5 และเสิร์ชคำว่าไทย-กัมพูชา เป็นอันดับ 7

นอกจากนี้ยังมีข่าววัดไร่ขิง หลังจจากที่ทิดแย้ม กับพวก พฤติการณ์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร และความผิดฐานฟอกเงิน

 

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

