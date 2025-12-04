Google เปิดคำค้นหาประจำปี 2568 เอไอผงาด “Gemini” เป็นอันดับ 1
Google เปิดคำค้นหาประจำปี 2568 เอไอผงาด Gemini เป็นอันดับหนึ่ง ส่วนข่าวที่คนให้ความสนใจมากที่สุดประจำปีเป็นข่าวแผ่นดินไหว
กูเกิล (Google) ประกาศผลสุดยอดคำค้นหาประจำปี 2568 โดยจากผลการค้นหาพบว่าคนไทยให้ความสนใจกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มากขึ้น โดยพบว่าอันดับ 1 เป็น Gemini และใน 10 อันดับแรกยังมี ChatGPT และ Deepsake อีกสอง AI อยู่ด้วย
นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ข่าวแผ่นดินไหว เมื่อช่วงเดือนมีนาคม และยังให้ความสนใจกับนโยบายของรัฐบาลอย่างเที่ยวไทยคนละครึ่ง และ คนละครึ่งพลัสรวมอยู่ด้วย
หากแบ่งเป็นหมวดข่าวเพียงอย่างเดียว แผ่นดิวไหวเป็นอันดัน 1 ตามมาด้วย คนละครึ่ง พลัส นอกจากนี้ยังพบว่าคนไทยให้ความสำคัญกับเหตุพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาอย่างมาก โดยมีการเสิร์ชถึง ปราสาทตาเมือนธม และ ปราสาทตาควาย เป็นอันดับ 3 และ 5 และเสิร์ชคำว่าไทย-กัมพูชา เป็นอันดับ 7
นอกจากนี้ยังมีข่าววัดไร่ขิง หลังจจากที่ทิดแย้ม กับพวก พฤติการณ์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร และความผิดฐานฟอกเงิน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลสั่งกูเกิลชดใช้ 16 ล้าน กล้องสตรีทวิว จับภาพหนุ่มแก้ผ้าในบ้าน
- Google ยอมจ่าย “ทรัมป์” เกือบ 800 ล้านบาท ปิดดีลฟ้องร้อง เซ่นปมแบนบัญชียูทูบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: