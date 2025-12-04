แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68
4 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนยู พบ เวสต์แฮม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนยู VS เวสต์แฮม ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนยู VS เวสต์แฮม
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : โอลด์ แทรฟฟอร์ด
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนยู – เวสต์แฮม
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดง ของกุนซือ รูเบน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ แฮร์รี่ แม็คไกวร์ กับ เบนยามิน เชชโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ พาทริค ดอร์กู
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, ดิโอโก้ ดาโลต์ แนวรุกนำทัพมาโดย ไบรอัน เอ็มเบอโม่, เมสัน เมาท์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โจชัว เซิร์กซี
เวสต์แฮม
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพขุนค้อน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ นูโน่ เอสปิริโต ซานโต จะยังไม่มีชื่อของ จอร์จ เออร์ธี่ย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ลูคัส ปาเกต้า ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ไกรเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น อัลซองซ์ อเรโอล่า พร้อมแนวรับ 3 คน ซูกูตู มากาสซ่า, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ แดนกลางเป็น อารอน วาน-บิสซาก้า, มาเตอัส เฟอร์นานเดส, เฟรดดี้ พ็อตต์ส, เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย จาร์ร็อด โบเว่น, คัลลั่ม วิลสัน และ หลุยส์ กิลแยร์เม
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนยู VS เวสต์แฮม
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 27/07/25 แมนยู 2-1 เวสต์แฮม (กระชับมิตร)
- 11/05/25 แมนยู 0-2 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
- 27/10/24 เวสต์แฮม 2-1 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
- 04/02/24 แมนยู 3-0 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
- 23/12/23 เวสต์แฮม 2-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนยู
- 30/11/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/11/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 เสมอ สเปอร์ส 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/11/25 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-2 (พรีเมียร์ลีก)
เวสต์แฮม
- 30/11/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/11/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/11/25 ชนะ นิวคาสเซิล 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/10/25 แพ้ ลีดส์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, ดิโอโก้ ดาโลต์ – ไบรอัน เอ็มเบอโม่, เมสัน เมาท์ – โจชัว เซิร์กซี
เวสต์แฮม (3-4-3) : อัลซองซ์ อเรโอล่า (GK) – ซูกูตู มากาสซ่า, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ – อารอน วาน-บิสซาก้า, มาเตอัส เฟอร์นานเดส, เฟรดดี้ พ็อตต์ส, เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ – จาร์ร็อด โบเว่น, คัลลั่ม วิลสัน, หลุยส์ กิลแยร์เม
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนยู 2-1 เวสต์แฮม
