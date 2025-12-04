ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีก

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 11:25 น.
53

4 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนยู พบ เวสต์แฮม The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนยู VS เวสต์แฮม ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนยู VS เวสต์แฮม
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : โอลด์ แทรฟฟอร์ด
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester United

วิเคราะห์บอล แมนยู – เวสต์แฮม

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ยูไนเต็ด

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดง ของกุนซือ รูเบน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ แฮร์รี่ แม็คไกวร์ กับ เบนยามิน เชชโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ พาทริค ดอร์กู

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, ดิโอโก้ ดาโลต์ แนวรุกนำทัพมาโดย ไบรอัน เอ็มเบอโม่, เมสัน เมาท์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โจชัว เซิร์กซี

Credit : Manchester United

เวสต์แฮม

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพขุนค้อน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ นูโน่ เอสปิริโต ซานโต จะยังไม่มีชื่อของ จอร์จ เออร์ธี่ย์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ลูคัส ปาเกต้า ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ไกรเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น อัลซองซ์ อเรโอล่า พร้อมแนวรับ 3 คน ซูกูตู มากาสซ่า, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ แดนกลางเป็น อารอน วาน-บิสซาก้า, มาเตอัส เฟอร์นานเดส, เฟรดดี้ พ็อตต์ส, เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย จาร์ร็อด โบเว่น, คัลลั่ม วิลสัน และ หลุยส์ กิลแยร์เม

Credit : West Ham United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนยู VS เวสต์แฮม

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 27/07/25 แมนยู 2-1 เวสต์แฮม (กระชับมิตร)
  • 11/05/25 แมนยู 0-2 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/10/24 เวสต์แฮม 2-1 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/02/24 แมนยู 3-0 เวสต์แฮม (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/12/23 เวสต์แฮม 2-0 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนยู

  • 30/11/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/11/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 เสมอ สเปอร์ส 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/11/25 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-2 (พรีเมียร์ลีก)

เวสต์แฮม

  • 30/11/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/11/25 ชนะ นิวคาสเซิล 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/10/25 แพ้ ลีดส์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, ดิโอโก้ ดาโลต์ – ไบรอัน เอ็มเบอโม่, เมสัน เมาท์ – โจชัว เซิร์กซี

เวสต์แฮม (3-4-3) : อัลซองซ์ อเรโอล่า (GK) – ซูกูตู มากาสซ่า, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, ฌอง-แคลร์ โตดิโบ – อารอน วาน-บิสซาก้า, มาเตอัส เฟอร์นานเดส, เฟรดดี้ พ็อตต์ส, เอล ฮัดจิ มาลิค ดิยุฟ – จาร์ร็อด โบเว่น, คัลลั่ม วิลสัน, หลุยส์ กิลแยร์เม

Credit : West Ham United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนยู 2-1 เวสต์แฮม

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

28 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

53 นาที ที่แล้ว
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก &quot;เวย์&quot; สอบปากคำคดี &quot;นานา&quot; พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น ข่าว

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานรวม เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล เศรษฐกิจ

ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ ข่าว

ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีใช้ StopNCII.org ลบรูปหลุดได้ด้วยตนเอง ข่าว

วิธีใช้ StopNCII แจ้งลบรูปหลุดทุกแพลตฟอร์ม ไม่ต้องอัปไฟล์จริง ปลอดภัย 100%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เพจ “ซีเกมส์ 2025” โพสต์ชี้แจง ‘ข้อมูลคลาดเคลื่อน’ ยันเร่งตรวจสอบเพื่อสื่อสารที่แม่นยำมากขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน เจน สุดา เจ็บหนักสุด บันเทิง

เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน-ลวงลงทุน ช็อก! เจนสุดา เจ็บหนักสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก ข่าวการเมือง

สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องแพดเม่ ยืนยันจับมือแน่นแล้วแต่ต้านกระแสน้ำไม่ไหว ข่าว

แม่น้องเพดเม่ ใจสลาย เล่าเรื่องวันเรือคว่ำ ยันไม่เคยปล่อยมือลูก แต่น้ำซัดแรง-ชูชีพหลุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนดังเมืองแพร่ออกประกาศไฟเขียวให้ใส่กางเกงวอร์ม-เสื้อกันหนาวได้แต่ต้อง &quot;โทนสีสุภาพ&quot; ชาวเน็ตเสียงแตกหวั่นกลายเป็นการสร้างภาระใหม่ ข่าว

รร.ดังแพร่ ประกาศ ยอมให้ใส่เสื้อหนาว แต่บังคับ “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตซัด เพิ่มภาระ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น &quot;ยังพูดตอนนี้ไม่ได้&quot; บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดท สเรย์เนียต Miss Charm Cambodia 2025 ใช้สโลแกนไทย บันเทิง

ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน? หวังตบตาผู้เสียหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง

Spotify Wrapped 2025 เช็ก ‘อายุรสนิยมเพลง’ แข่งขันอันดับแฟนพันธุ์แท้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ข้าวโพด&#039; ฝากถึง &#039;นานา ไรบีนา&#039; กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก บันเทิง

‘ข้าวโพด’ ฝากถึง ‘นานา ไรบีนา’ กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีนานาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนยังไม่เข้าข่ายตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

คดี “นานา” ยังไม่เข้าข่าย ฉ้อโกงประชาชน เส้นเงินไม่ถึง “เวย์” แม้หย่าก็ไม่มีผล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดร.ก้องศักด รับงบจัดซีเกมส์ปีนี้น้อยกว่ากัมพูชา มั่นใจจัดไม่แพ้ชาติใดแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางชีวิต เวย์ ไทเทเนียม เป็นลูกครึ่งไหม บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นลูกครึ่งไหม สำเนียงอังกฤษดีมาก แร็ปก็เก่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอลยืนยัน รับร่างตัวประกันชาวไทยในฉนวนกาซา ศพสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี นักพากย์ระดับตำนานผู้สร้างเสียงซูเนโอะในโดราเอมอน บันเทิง

ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี ตำนานเสียง “ซูเนโอะ-โคนัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดดอกเบี้ย &#039;นานา ไรบีนา&#039; โอนให้ &#039;ข้าวโพด สมิทธินันนท์&#039; ก่อนโดนรวบ บันเทิง

เปิดยอดดอกเบี้ย ‘นานา ไรบีนา’ โอนให้ ‘ข้าวโพด สมิทธินันนท์’ ก่อนโดนรวบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 11:25 น.
53
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก &quot;เวย์&quot; สอบปากคำคดี &quot;นานา&quot; พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานรวม เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ

ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button