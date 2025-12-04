ตำรวจแคนาดา วอน ปชช. นำป้ายออก หลังขึ้นข้อความ “ซานต้าไม่มีจริง”
ตำรวจแคนาดา วอน ปชช. นำป้ายออก หลังขึ้นข้อความ ซานต้าไม่มีจริง ชี้แม้ไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่อยากให้ทำลายบรรยากาศคริสต์มาส
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองแบรนท์ฟอร์ด ในประเทศแคนาดา ได้วอนขอให้ประชาชนหยุดทำตัวเป็น “กริ๊นซ์” ทำลายบรรยากาศคริสต์มาสของคนอื่น หลังจากที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนขึ้นป้ายว่า “ซานต้าไม่มีจริง” และ “พ่อแม่ของคุณนั่นแหละคือซานต้า”
โดยทางตำรวจระบุว่าพวกเขาได้รับร้องเรียนจากประชาชน และขอให้เจ้าของนำป้ายดังกล่าวออก ทางตำรวจระบุว่าแม้ว่าป้ายดังกล่าวจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ทางตำรวจอยากให้ประชาชนร่วมเฉลิมฉลองกับบรรยากาศเทศกาล และสร้างข้อความที่เป็นบวก
ทั้งนี้ทางตำรวจให้สัมภาษณ์กับสื่อเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ข้อความดังกล่าวไม่ผิดกฎหมายนั้น เนื่องจากเป็นเสรีภาพในการพูดและป้ายดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่าป้ายดังกล่าวถูกนำออกแล้วหรือไม่ และเจ้าของป้ายเป็นใคร
สำหรับเมืองแบรนท์ฟอร์ดนั้นเป็นเมืองที่มีการจัดขบวนพาเหรดซานต้า และมักจะมีผู้ร่วมงานราวๆ 30,000 คนต่อปี
