แม่เครียดหนัก พาลูกชายหาหมอกลัว ‘ของลับเล็ก’ หาแฟนไม่ได้ ตรวจจริงหมอถึงกับตะลึง
แม่เครียดหนัก พาลูกชายหาหมอกลัว ‘ของลับเล็ก’ จนหาแฟนไม่ได้ พอตรวจจริงหมอถึงกับตะลึง นี่มันระดับ ‘ไส้กรอกยักษ์’
นพ.กู้ ฟางอวี่ (Gu Fangyu) ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะชื่อดังของไต้หวัน แบ่งปันเคสสุดพีคผ่านโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณแม่รายหนึ่งพาลูกชายวัยนักศึกษามหาวิทยาลัยมาปรึกษาด้วยความกังวลอย่างหนักว่าอวัยวะเพศของลูกชายมีขนาดเล็กผิดปกติ เกรงว่าจะมีปัญหาในการหาแฟน แต่เมื่อแพทย์ทำการตรวจร่างกายกลับพบความจริงที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง
รายงานจากเว็บไซต์ ETtoday ระบุว่า นพ.กู้ ฟางอวี่ ได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน Threads เล่าว่า ปกติแล้วกรณีที่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาปรึกษาเรื่องขนาดอวัยวะเพศเล็ก มักจะพบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ ซึ่งชั้นไขมันหน้าท้องที่หนาตัวจะลงมาบดบังทำให้อวัยวะเพศดูสั้นกว่าความเป็นจริง แพทย์จึงคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าเป็นกรณีเดียวกัน
แต่เมื่อถึงขั้นตอนการตรวจร่างกายจริง นพ.กู้ กลับต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าลูกชายรายนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว หรือภาวะอวัยวะเพศเล็กแต่อย่างใด ตรงกันข้าม แพทย์ถึงกับเปรียบเปรยขนาดของคนไข้รายนี้ว่าใหญ่ระดับ “ไส้กรอกยักษ์ซื่อหลิน” (ของกินขึ้นชื่อในตลาดกลางคืนไต้หวันที่มีขนาดใหญ่พิเศษ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความกังวลของผู้เป็นแม่นั้นเป็นเรื่องที่คิดไปเองทั้งสิ้น
นพ.กู้ ได้ชี้แจงกับคุณแม่ทันทีว่า “พัฒนาการของน้องดีมาก” และยืนยันว่าไม่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือการเจริญเติบโตใดๆ แต่ทว่าคุณแม่รายนี้กลับยังไม่คลายความกังวล เปิดใจยอมรับตรงๆ ว่ากลัวลูกชายจะ “แพ้คนอื่น” ในเรื่องขนาด กังวลว่าจะทำให้หาแฟนไม่ได้ ถึงขั้นเอ่ยปากถามแพทย์ว่ามียาอะไรที่จะช่วยกระตุ้นให้พัฒนาการเติบโตขึ้นไปอีกได้หรือไม่
ต่อกรณีนี้ แพทย์ได้ให้คำแนะนำว่า คนไข้รายนี้ไม่ต้องกังวลเรื่อง “แพ้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น” แต่อย่างใด พร้อมย้ำว่าสภาพร่างกายและพัฒนาการทางเพศสมบูรณ์แข็งแรงดีมาก จึงขอฝากเตือนไปยังผู้ปกครองว่าไม่ควรวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าวจนเกินเหตุ
