ศาลเวเนฯ สั่งจำคุกหมอ 30 ปี เซ่นแชตวิจารณ์รัฐบาล มาดูโร ผ่านโซเชียลมีเดีย
ศาลเวเนซุเอลา พิพากษาจำคุก แพทย์หญิงวัย 65 ปี นาน 30 ปี ฐานส่งข้อความเสียงวิจารณ์ ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ผ่าน WhatsApp เผยป่วยหนักหัวใจวาย 2 ครั้งในเรือนจำ
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ศาลเวเนซุเอลาพิพากษาจำคุก มาร์กกี โอรอซโก แพทย์หญิงวัย 65 ปี เป็นเวลา 30 ปี จากกรณีส่งข้อความเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp ในข้อหากบฏ ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชัง และสมคบคิด
โอรอซโก ถูกผู้นำชุมชนแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ หลังจากเห็นแชตวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของเธอ เนื่องจากมองว่าข้อความเสียงดังกล่าวแสดงความไม่จงรักภักดี แม้จะไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาข้อความ หรือระบุตัวตนผู้รับปลายทางอย่างชัดเจนก็ตาม
มาร์กกี โอรอซโก ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม เมื่อเดือนสิงหาคม 2024 ที่เมืองซานฮวนเดโคลอน ซึ่งเวลานั้นเป็นช่วงหลังเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยฝ่ายค้านและนานาชาติต่างมองว่ามีการทุจริตเพื่อให้มาดูโรครองตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัย
หลังจากที่ มาดูโร ประกาศชัยชนะจากการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยนั้น ก็นำไปสู่การประท้วงอย่างรุนแรงและมีการกวาดล้างจับกุมผู้คนกว่า 2,400 ราย ทั้งนี้ มาดูโร ได้เรียกร้องให้ผู้สนับสนุนของเขา ช่วยกันแจ้งเบาะแสกลุ่มคนที่ต่อต้านเรียกว่าพวกฟาสซิสต์ หรือกลุ่มฝ่ายค้าน
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนในเวเนซุเอลา ระบุว่าสุขภาพของ มาร์กกี โอรอซโก น่าเป็นห่วงอย่างมาก ระหว่างถูกคุมขัง โอรอซโก มีอาการหัวใจวายถึง 2 ครั้ง
นอกจากนี้ องค์กรที่ชื่อ Foro Penal ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนของเวเนซุเอลา ยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีนักโทษทางการเมืองถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเวเนซุเอลาประมาณ 882 คน
ที่มา: BARRON’S
