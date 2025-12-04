สายดื่มเช็กด่วน กฎใหม่ ‘ปลดล็อกขายเหล้าช่วงบ่าย’ แต่ ‘ห้ามดื่มเกินตี 1’ มีผลแล้ว

การเงินเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 09:31 น.
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำคัญจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ (เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว) มีสาระสำคัญที่สายดื่ม และผู้ประกอบการร้านอาหาร/สถานบันเทิง ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมาย

1. กฎเหล็ก ห้ามดื่มในร้านเกิน “ตี 1”

ประกาศฉบับนี้กำหนดเรื่องเวลาการดื่มในร้านที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ ชัดเจนว่า ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้า หรือสถานที่ขาย ในช่วงเวลาที่กฎหมาย ห้ามขาย (ปกติคือกฎหมายห้ามขายหลังเที่ยงคืน)

ข้อยกเว้น หากท่านนั่งดื่มมาก่อนเวลาห้ามขาย (ก่อนเที่ยงคืน) กฎหมายอนุโลมให้ดื่มต่อเนื่องไปได้อีก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาห้ามขาย

แปลง่ายๆ คือ หากร้านปิดการขายตอนเที่ยงคืน ลูกค้าที่นั่งดื่มอยู่ก่อนแล้ว สามารถนั่งดื่มต่อให้หมดแก้วหรือหมดขวดได้ถึงแค่ เวลา 01.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้นต้องหยุดดื่มทันที

2. ปลดล็อกเวลาขายช่วงบ่าย (14.00 – 17.00 น.)

ทดลองผ่อนปรนช่วงเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลา 14.00 น. – 17.00 น. ทำให้เวลาขายเหล้าเบียร์ใหม่ สามารถซื้อขายได้ยาวตั้งแต่ 11.00 น. – 24.00 น. (จากเดิมที่ต้องหยุดขายช่วงบ่าย)

มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ชั่วคราวเป็นเวลา 180 วัน (6 เดือน) นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

สรุปสั้นๆ สำหรับนักดื่ม

  • ซื้อเหล้า-เบียร์ได้ยาวตั้งแต่ 11 โมงเช้า ถึง เที่ยงคืน (ช่วงทดลอง 6 เดือน)
  • ถ้านั่งดื่มที่ร้าน พอถึงเที่ยงคืนร้านจะงดขายเพิ่ม แต่คุณนั่งดื่มของเดิมต่อได้ถึงแค่ ตี 1 เท่านั้นครับ

อ้างอิง: ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง กำหนดเวลาห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2568 และ เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2568

